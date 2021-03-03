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Потери миллиардные, но…: Экс-министр Украины объяснил "некритичный" ущерб от "Северного потока - 2"
03 марта 2021, 08:05 • 276 • Политика
Экс-министр экономики Украины и президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой объяснил, почему ущерб Украины от "Северного потока - 2" не станет критичным. Действительно, потери будут в миллиардах долларов, но…
По подсчётам экс-министра, после запуска газопровода Украина может потерять около трех миллиардов долларов. Однако этот ущерб "некритичен", ведь "всё равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза".
"Там ничего не поймешь - где у них доходы, где у них расходы", - сказал он в беседе с "НСН".
При этом Лановой подчеркнул, что беднее станет украинский народ и дело не в "Северном потоке - 2", а в том, что "власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы".
"И это совершенно неоправданно", - подчеркнул он.
Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что украинская сторона готова к любому сценарию и ничего не имеет против запуска газопровода "Северный поток - 2". Он надеется на получение энергоресурсов по "справедливым ценам".
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