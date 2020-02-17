«Потенциально эффективно»: власти Китая выдали разрешение на продажу возможного лекарства от коронавируса

В китайской провинции Чжэцзян запущено производство препарата Favipiravir, которое потенциально может быть эффективно при лечении коронавируса COVID-2019. Его изготовлением занимается компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical, получившая от властей страны разрешение на коммерческую продажу препарата. Согласно уже проведённым клиническим испытаниям, Favipiravir продемонстрировал «относительно очевидную эффективность» и низкую вероятность возникновения побочных эффектов.

Китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical сообщила о получении разрешения от Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами на коммерческое производство препарата Favipiravir, которое может быть эффективно в борьбе с новым типом коронавируса. Производство лекарства запущено в провинции Чжэцзян.

«Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса», — приводит РИА Новости текст заявления правительства города Тайчжоу.

Отметим, что Zhejiang Hisun Pharmaceutical продолжит клинические испытания препарата после его появления на рынке.

Как сообщает портал China.org.cn со ссылкой на директора Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и технологий КНР Чжан Синьминя, в ходе проводимых исследований клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса показал ряд препаратов, в том числе Favipiravir. Это лекарственное средство, согласно первоначальным данным, обладает «относительно очевидной эффективностью» и низкой вероятностью побочных эффектов. В его клинических испытаниях участвовали 70 пациентов.

Ранее главный исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Сумия Шваминатан заявляла, что ведётся работа над четырьмя вакцинами против коронавируса. По её словам, первую из них начнут испытывать на людях через три-четыре месяца.

Помимо этого, 11 февраля в России зарегистрировали тест-систему для выявления нового типа коронавируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Она была разработана ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Согласно данным по состоянию на 08:00 мск 16 февраля, во всём мире подтверждено 69 268 случаев заражения новым типом коронавируса COVID-2019. Из них 684 случая заражения зафиксированы в 25 странах, помимо КНР.

В Китае самая тяжёлая обстановка сложилась в провинции Хубэй, где находятся более 56,2 тыс. заболевших, примерно у 11 тыс. болезнь протекает в тяжёлой форме. Под наблюдением находятся почти 159 тыс. человек.

При этом в общей сложности от COVID-2019 погибли 1666 человек, из них 1596 — в провинции Хубэй.

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Вместе с тем председатель КНР Си Цзиньпин в статье, опубликованной в главном журнале Центрального комитета Коммунистической партии Китая «Цюши» сообщил, что ещё 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро поручил принять меры профилактики и борьбы с распространением «пневмонии, вызванной новым типом коронавируса».

Во Всемирной организации здравоохранения акцентируют внимание на необходимости бороться с фейковыми новостями, появляющимися вокруг нового типа коронавируса COVID-2019.

«Мы не просто боремся с эпидемией. Мы боремся и с информационной эпидемией. Ложные новости распространяются быстрее и легче, чем этот коронавирус, и это не менее опасно. Именно поэтому мы работаем с поисковиками и соцсетями, такими как Facebook, Google, Pinterest, Tencent, Twitter, TikTok, YouTube и другими, для противостояния распространению слухов и ложной информации», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

Ситуация на лайнере Diamond Princess

На карантине в порту Иокогамы с 3 февраля стоит круизный лайнер Diamond Princess. Всего на нём находится около 3,6 тыс. человек, в том числе 24 россиянина. По последним данным, общее число заболевших среди пассажиров и членов экипажа возросло до 355 человек.

Как рассказал RT врач-стоматолог и директор сети стоматологических клиник 67-летний житель Омска Сергей Попов, находящийся на борту Diamond Princess, на лайнере отсутствует какая-либо паника, а персонал старается разнообразить досуг пассажиров.

«Компания пытается морально поддержать клиентов. Для гостей, испытывающих психическое напряжение, организовали горячую линию. По телефону можно позвонить специально обученным консультантам, которые тебя выслушают. В отеле есть консультанты, говорящие на английском и японском языках, и гости могут звонить прямо из своих кают. Телевизионные программы в каютах улучшаются с каждым днём, печатные газеты доступны на 30 языках. Команда аниматоров корабля добавила спутниковые телевизионные станции, а также более 50 фильмов на разных языках. Гости также имеют доступ к видео о фитнесе и упражнениях йоги. То есть пытаются всех занять, максимально разнообразить досуг, чтобы не думали о каком-то там вирусе», — констатировал он.