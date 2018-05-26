Потенциал на пятёрку: какими боевыми возможностями обладает истребитель МиГ-35

Начались государственные испытания истребителя МиГ-35. Об этом сообщил глава «Объединённой авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь. По своим характеристикам истребитель приближается к машинам пятого поколения, а по вооружению превосходит некоторые из них. Эксперты полагают, что самолёт будет способен эффективно бороться даже с новейшим американским F-35. О боевых возможностях МиГ-35 — в материале RT.

«Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) начала испытания истребителя МиГ-35. Об этом заявил глава предприятия Юрий Слюсарь. «Государственные испытания по нему уже идут», — сказал Слюсарь журналистам в кулуарах Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Глубокая модернизация

МиГ-35 — это российский лёгкий истребитель, который предназначен для завоевания господства в воздухе и поражения наземных и надводных объектов с помощью высокоточного оружия. По сути, это дальнейшее развитие МиГ-29, который был принят на вооружение ВВС СССР в 1983 году. Самолёт принял участие в ряде вооружённых конфликтов, он до сих пор состоит на вооружении Украины, Белоруссии, Сербии, Болгарии, Польши, Мьянмы, Перу, Индии, Ирана и ряда других государств. За свою историю машина неоднократно модернизировалась.

В 1988 году МиГ-29 поставлялся и в ГДР, а после объединения двух Германий оказался в ВВС ФРГ. Позже немецкие пилоты провели на советских машинах несколько учебных боёв против американских F-15 и F-16, а также французских Mirage 2000С. В воздушных схватках МиГ-29 показал своё преимущество перед заокеанским противником. В частности, над F-16 было одержано 49 побед из 50. Однако реальные боевые столкновения завершились не в пользу советской машины. Так, в 1999 году в Югославии пилоты НАТО сбили как минимум шесть югославских МиГов. Американские лётчики при этом управляли истребителями F-15. Однако тогда машины из США были оснащены более современным бортовым оборудованием и вооружением, что и предопределило успех авиации НАТО в том конфликте.

К 2010-м годам у инженеров и руководства корпорации «МиГ» возникла идея серьёзно усовершенствовать МиГ-29, сохранив фюзеляж легендарной советской машины. Так, истребитель получил новейшую РЛС «Жук-А», существенно расширив возможность обнаружения самолётов противника. Его фазированная антенная решётка позволяет сопровождать 30 целей и одновременно поражать шесть из них. Также были повышены срок службы и боевая живучесть двигателей, увеличены запас топлива и масса боевой нагрузки. С помощью ряда технических решений новый истребитель сможет поражать наземные цели, не входя в зону ПВО противника.

Поколение «4++»

МиГ-35 стал главной премьерой международного авиационно-космического салона МАКС-2017. В том же году корпорация «МиГ» была признана победителем в номинации «ОКБ года» в конкурсе «Авиастроитель года» за создание нового истребителя. Первый полёт МиГ-35 совершил в январе 2017-го.

Предполагается, что истребитель будет иметь две версии: одноместную и двухместную, для обучения лётчиков. МиГ-35 получил возможность осуществлять взлёт и посадку на аэродромы с грунтовым покрытием. Его создатели также отмечают, что подумывают над созданием корабельной версии.

Авиационный комплекс «МиГ-35» на презентации на территории Производственного комплекса № 1

© Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Как отмечают специалисты, МиГ-35 относится к поколению «4++», то есть по своим тактико-техническим характеристикам приближается к машинам пятого (новейшего) поколения, однако в полной мере таким всё же не считается.

При этом ряд стран сейчас активно работает над созданием истребителей пятого поколения, к ним относятся, например, истребитель F-35 ВВС США, китайский «Чэнду» J-20 и российский Су-57, испытания которого сейчас входят в завершающую стадию.

Член комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения заслуженный пилот России Юрий Сытник полагает, что потенциал МиГ-35 позволит машине ещё довольно долго оставаться в строю и даже бороться с истребителями нового поколения.

«МиГ-35 по своим ТТХ вполне может противостоять машинам поколения «пять», тому же F-35. Ракеты, которыми вооружён новый МиГ, способны поражать самолёты на дистанции 150 км, при этом оружие потенциального противника «работает» только на 80 км. Так что списывать «35-е» ещё, на мой взгляд, рано», — сказал эксперт в беседе с RT.

МиГ-35

© Sergei Karpukhin / Reuters

Сытник отметил, что принятие на вооружение этой машины вовсе не означает, что Россия отказывается от своей техники пятого поколения.

«Её создавать нужно, и мы этим занимаемся. Но принять на вооружение, по оценкам специалистов, мы сможем в достаточном количестве эти машины лишь через пять, а то и восемь лет. А как мы будем до этого времени летать, если откажемся от МиГ-35?» — задаётся вопросом эксперт.

По его словам, после завершения всех испытаний специалистам будет нетрудно поставить на поток модернизацию МиГ-29 до МиГ-35.

«Надо поменять двигатель, начинку, ряд агрегатов. У специалистов на это уйдёт не более двух месяцев. Кроме того, пилоты уже знакомы с этой машиной, долго переучиваться не придётся», — подчеркнул Сытник.

По оценкам специалистов корпорации «МиГ», в войска машина поступит до 2020 года.