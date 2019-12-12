Потенциал корветов «Висбю». Скрытая угроза для Балтфлота или пустой пафос шведских СМИ? • 87 • Аналитика

Информации недостаточно!

В первых числах декабря 2019 года шведские масс-медиа, а также узкоспециализированные военно-аналитические порталы разразились многочисленными хвалебными реляциями в адрес малозаметных корветов типа «Visby» («Висбю») ВМС Швеции, продемонстрировавших чрезвычайно малую эффективную поверхность рассеяния (ЭПР/ЭОП) якобы в ходе прохождения одного из пяти систершипов данного класса через зону сканирования навигационной РЛС одного из гражданских судов на расстоянии около 1,5 мили.



В связи со скудностью информации, предоставленной шведскими источниками, достаточно трудно с достоверностью определить, соответствует ли данная «демонстрация» действительности. Не имеет ли место очередной информационный вброс со стороны СМИ скандинавского государства, являющийся попыткой «поиграть мускулами» перед командованием Балтийского флота ВМФ России?





Ведь на фоне непрекращающейся дипломатической пикировки между Стокгольмом и Москвой, а также регулярно фигурирующей в западном медиапространстве информации о выработке оборонным ведомством Швеции концепций противостояния «российской угрозе» шведские журналисты вполне могли дорисовать миниатюрный «ложный маркер» на фотографии, запечатлевшей многофункциональный индикатор навигационного радара, после чего данный маркер был преподнесён как радиолокационная сигнатура корвета типа «Висбю».



Представляют ли угрозу корветы типа «Висбю» для Балтийского флота ВМФ России?

Отталкиваясь от уникальной компоновки надстройки корветов типа «Visby», изобилующей многочисленными наклонными гранями и рёбрами, изготовленными из радиопоглощающих композиционных материалов (поливинилхлорида и углеродного волокна на винилэфирном связующем), а также обратных завалов верхних частей бортов, способствующих дополнительному рассеянию электромагнитных волн в пространстве, было бы крайне наивно предполагать, что эффективная отражающая поверхность шведских корветов сравнима с ЭПР ключевой надводной компоненты Балтийского флота ВМФ России — корветов пр. 20380/85 «Стерегущий/Гремящий». Развитые фок-мачты, «обвешанные» вынесенными модулями бортовых комплексов РЭБ ТК-25, антеннами тактической связи и иными радиоэлектронным «снаряжением», уж точно не способствуют значительному снижению радиолокационной заметности отечественных корветов пр. 20380/85 в сравнении со шведскими кораблями; несмотря даже на тот факт, что надстройки наших корветов также изготовлены из композиционных материалов.





Возникает вполне логичный вопрос: способны ли надводная компонента и морская авиация Балтийского флота заблаговременно обнаружить факт приближения шведских «стелс»-корветов, к примеру, к калининградской и ленинградской противокорабельным зонам ограничения и воспрещения доступа и манёвра A2/AD, а также сформировать должный противоракетный «зонтик» в случае удара противокорабельными ракетами RBS-15 Mk2/3, входящими в состав ударного боекомплекта корветов типа «Висбю»?



Невзирая на тот факт, что малая эффективная поверхность рассеяния шведских корветов, соответствующая ЭОП небольшой рыболовецкой лодки, исключает возможность их пеленгования посредством бортовых РЛС (входят в архитектуру прицельно-поисковых комплексов «Новелла-П-38») противолодочных самолётов Ил-38Н на дистанции более 50—70 км, всё ещё сохраняющийся внушительный кильватерный след позволяет обнаружить «Висбю» на удалении около 100 км посредством режимов синтезированной (SAR) и обращённой синтезированной (ISAR) апертур, применяемых в волноводно-щелевых радарах самолётов Ил-38Н.





Определённым подспорьем в пеленговании «Visby» также можно считать турельные оптико-электронные прицельные модули, входящие в состав «Новелл-П-38». Данные изделия функционирующие в ИК-/ТВ- и низкоуровневом ТВ-каналах, обеспечивающих обнаружение корветов и кильватерного следа на удалении от 80 до 120 км, смогут прийтись очень кстати в благоприятствующей метеорологической обстановке. Что же касается способности отражать удары противокорабельными ракетами RBS-15 Mk2/3, то многоканальные корабельные зенитно-ракетные комплексы «Редут» корветов пр. 20380/85 вполне способны справиться со спектром поставленных задач, предусматривающим перехват дозвуковых и маломаневренных элементов высокоточного оружия на дистанции от 1 до 150 км. В первых числах декабря 2019 года шведские масс-медиа, а также узкоспециализированные военно-аналитические порталы разразились многочисленными хвалебными реляциями в адрес малозаметных корветов типа «Visby» («Висбю») ВМС Швеции, продемонстрировавших чрезвычайно малую эффективную поверхность рассеяния (ЭПР/ЭОП) якобы в ходе прохождения одного из пяти систершипов данного класса через зону сканирования навигационной РЛС одного из гражданских судов на расстоянии около 1,5 мили.В связи со скудностью информации, предоставленной шведскими источниками, достаточно трудно с достоверностью определить, соответствует ли данная «демонстрация» действительности. Не имеет ли место очередной информационный вброс со стороны СМИ скандинавского государства, являющийся попыткой «поиграть мускулами» перед командованием Балтийского флота ВМФ России?Ведь на фоне непрекращающейся дипломатической пикировки между Стокгольмом и Москвой, а также регулярно фигурирующей в западном медиапространстве информации о выработке оборонным ведомством Швеции концепций противостояния «российской угрозе» шведские журналисты вполне могли дорисовать миниатюрный «ложный маркер» на фотографии, запечатлевшей многофункциональный индикатор навигационного радара, после чего данный маркер был преподнесён как радиолокационная сигнатура корвета типа «Висбю».Отталкиваясь от уникальной компоновки надстройки корветов типа «Visby», изобилующей многочисленными наклонными гранями и рёбрами, изготовленными из радиопоглощающих композиционных материалов (поливинилхлорида и углеродного волокна на винилэфирном связующем), а также обратных завалов верхних частей бортов, способствующих дополнительному рассеянию электромагнитных волн в пространстве, было бы крайне наивно предполагать, что эффективная отражающая поверхность шведских корветов сравнима с ЭПР ключевой надводной компоненты Балтийского флота ВМФ России — корветов пр. 20380/85 «Стерегущий/Гремящий». Развитые фок-мачты, «обвешанные» вынесенными модулями бортовых комплексов РЭБ ТК-25, антеннами тактической связи и иными радиоэлектронным «снаряжением», уж точно не способствуют значительному снижению радиолокационной заметности отечественных корветов пр. 20380/85 в сравнении со шведскими кораблями; несмотря даже на тот факт, что надстройки наших корветов также изготовлены из композиционных материалов.Возникает вполне логичный вопрос: способны ли надводная компонента и морская авиация Балтийского флота заблаговременно обнаружить факт приближения шведских «стелс»-корветов, к примеру, к калининградской и ленинградской противокорабельным зонам ограничения и воспрещения доступа и манёвра A2/AD, а также сформировать должный противоракетный «зонтик» в случае удара противокорабельными ракетами RBS-15 Mk2/3, входящими в состав ударного боекомплекта корветов типа «Висбю»?Невзирая на тот факт, что малая эффективная поверхность рассеяния шведских корветов, соответствующая ЭОП небольшой рыболовецкой лодки, исключает возможность их пеленгования посредством бортовых РЛС (входят в архитектуру прицельно-поисковых комплексов «Новелла-П-38») противолодочных самолётов Ил-38Н на дистанции более 50—70 км, всё ещё сохраняющийся внушительный кильватерный след позволяет обнаружить «Висбю» на удалении около 100 км посредством режимов синтезированной (SAR) и обращённой синтезированной (ISAR) апертур, применяемых в волноводно-щелевых радарах самолётов Ил-38Н.Определённым подспорьем в пеленговании «Visby» также можно считать турельные оптико-электронные прицельные модули, входящие в состав «Новелл-П-38». Данные изделия функционирующие в ИК-/ТВ- и низкоуровневом ТВ-каналах, обеспечивающих обнаружение корветов и кильватерного следа на удалении от 80 до 120 км, смогут прийтись очень кстати в благоприятствующей метеорологической обстановке. Что же касается способности отражать удары противокорабельными ракетами RBS-15 Mk2/3, то многоканальные корабельные зенитно-ракетные комплексы «Редут» корветов пр. 20380/85 вполне способны справиться со спектром поставленных задач, предусматривающим перехват дозвуковых и маломаневренных элементов высокоточного оружия на дистанции от 1 до 150 км. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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