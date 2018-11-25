«Потенциал для ответа России»: в США рассказали о разработках гиперзвукового оружия и новых видов ядерных боеприпасов

Военно-морские силы США работают над созданием гиперзвукового боевого блока, который в будущем смогут применять все рода войск армии Соединённых Штатов. Об этом сообщил директор Управления программ разработки стратегических систем ВМС вице-адмирал Джон Вульф. Кроме того, сделаны первые шаги в производстве ядерной боеголовки малой мощности W76-2. Вульф заявил, что эти вооружения — ответ на последние военные разработки России. Как отмечают эксперты, слова военачальника подтверждают, что США взяли курс на масштабное наращивание ядерных вооружений. При этом, по мнению аналитиков, новейшая продукция российского ВПК значительно превосходит иностранные аналоги.

Военно-морские силы США работают над созданием перспективного ударного комплекса в рамках существующей программы быстрого глобального удара (Prompt Global Strike), суть которой заключается в том, что американские военные должны быть в состоянии поразить любую цель на планете в течение часа. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Института ВМС США.

Проектированием гиперзвукового планирующего блока, который смогут использовать все рода войск, а также ускорителя для его запуска с морских установок занимается Управление программ разработки стратегических систем ВМС США.

«Мы разрабатываем гиперзвуковой планирующий блок, который сможет использовать не только флот, но и другие виды войск, как только они определят, на какой именно платформе его размещать... У нас есть программа, нас финансируют, и мы движемся вперёд», — заявил директор управления, вице-адмирал Джон Вульф.

Между тем неизвестно, является ли эта разработка новой. В 2017 году предшественник Вульфа вице-адмирал Терри Бенедикт сообщал о проведении испытаний одного из таких прототипов на Гавайях. По его словам, в дальнейшем новые носители могли бы быть установлены на атомных подводных лодках третьего поколения типа «Огайо».

При этом Вульф в ходе своего недавнего выступления отметил, что решение о платформах, на которых будет размещаться новое оружие (подлодки, эсминцы, другие надводные корабли), будет принято позднее. Однако ракета-носитель и боевой блок будут создаваться по принципу универсальности, чтобы в дальнейшем их не пришлось адаптировать под какую-то конкретную площадку.

Немирный атом

Ещё одна задача, реализацией которой занимается Управление программ разработки стратегических систем, заключается в создании маломощного ядерного оружия. Администрация Дональда Трампа считает, что выпуск такого оружия станет ответом на последние военные разработки Российской Федерации.

Отмечается, что в оборонном бюджете США на 2019 фискальный год (начавшийся в октябре 2018-го) выделяется $65 млн на программу создания небольшого числа ядерных боеголовок малой мощности W76-2. Они должны стать дальнейшей модернизацией зарядов W76 и W76-1, которыми оснащены баллистические ракеты подводных лодок Trident II. Мощность каждой такой боеголовки оценивается в 100 килотонн в тротиловом эквиваленте.

«Они станут прямым противовесом тому, что, как считает Россия, у неё есть на сегодняшний день и чего нет у нас... У нас будет такой потенциал для прямого ответа России», — заявил Вульф.

Он заметил, что в испытаниях этих боеголовок нет необходимости, поскольку они основаны на уже существующих моделях. По его словам, есть полная уверенность, что они будут работать должным образом.

В начале октября первый замминистра обороны Соединённых Штатов Патрик Шанахан рассказал о намерениях ведомства провести в ближайшее время цикл испытаний гиперзвукового вооружения. Кроме того, Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) в сентябре представило концепт перехватчика гиперзвуковых вооружений Glide Breaker.

Предпринимаемые Вашингтоном шаги, как отмечают специалисты, связаны с обеспокоенностью американских властей по поводу последних разработок, представленных оборонно-промышленным комплексом РФ, а также активностью китайских разработчиков в сфере гиперзвуковых вооружений.

1 марта президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию раскрыл некоторые подробности целого ряда новейших разработок ВПК. Речь идёт о ракетных комплексах «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», морской системе «Посейдон», крылатой ракете «Буревестник» и лазерном комплексе «Пересвет».

В июле Министерство обороны сообщило об успешных испытаниях этих образцов. При этом в сентябре Путин призвал начать разработку перспективных видов вооружений будущего, несмотря на то что новейшие российские вооружения уже превосходят зарубежные аналоги.

«Нам важно двигаться дальше и уже сегодня начинать планировать разработку и выпуск перспективных образцов вооружения и техники на будущее, которые определят облик Вооружённых сил России на длительную перспективу, на предстоящие десятилетия», — сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.

При этом эксперты отмечали, что ведущаяся Россией работа по модернизации вооружённых сил имеет безусловную важность для восстановления стратегического паритета в мире, поскольку многие виды вооружения являются оружием сдерживания.

«США нацелены на создание современных средств поражения»

Состав российской ядерной триады соответствует параметрам Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), заявил военный эксперт Алексей Леонков. При этом он отметил, что по качеству российское гиперзвуковое оружие опережает американские аналоги.

«Россия в последнее время не демонстрирует вовлечённости в гонку вооружений, потому что это огромное напряжение на ресурсы и на нашу экономику. Мы идём путём так называемых асимметричных ответов: создаём те средства вооружения, которые более массовый, скажем, вид вооружений у вероятного противника делают бесполезным. В частности, создание управляемых гиперзвуковых комплексов», — отметил Леонков.

Собеседник RT напомнил о новой национальной ядерной доктрине США, опубликованной в феврале, в которой говорится о курсе на масштабное наращивание ядерных вооружений в связи с якобы «возрастанием роли ядерного оружия в российских доктринальных установках».

«До этого появилась стратегия быстрого глобального удара, которая заключается в лишении противника стратегического ядерного вооружения. Потом они обозначили в своих документах, кто является для них соперником. Там были названы Россия, Китай, Иран и КНДР. То есть, в принципе, противоракетные оборонные комплексы в различных уголках мира создавались под разными предлогами именно для этого», — подчеркнул военный эксперт.

В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко отметил, что разработка гиперзвукового оружия в США осуществляется по целому ряду направлений и программ как Пентагоном, так и крупными военно-промышленными корпорациями.

«Это заявление подтверждает нацеленность США на создание в своём арсенале современных средств поражения, способных в кратчайшие сроки нанести удар по противнику с использованием гиперзвуковых технологий», — пояснил эксперт.

По его словам, ответные шаги России были определены указом президента и заключаются в создании системы воздушно-космической обороны.

«Основным огневым средством противодействия планам США является зенитная ракетная система пятого поколения С-500, разработку которой завершает сегодня концерн «Алмаз-Антей». Ожидается, что в ближайшее время С-500 поступит на испытание. После подтверждения заданных характеристик она войдёт в гособоронзаказ и будет дан старт серийному производству», — заявил Коротченко в разговоре с RT.