Потемкинская больница как символ будущего России • 61 • Аналитика

Когда выйдет этот материал, торжественное открытие инфекционной больницы под Воронежем на 200 мест, специализированной по коронавирусу, скорее всего, уже состоится.





Будут торжественные речи, перерезания ленточки, бравурные рапорты. И губернатор, возможно, в цифрах не запутается.



Но последние события вокруг этой больницы, о которой уже говорили на центральных каналах, заставляют задуматься на очень грустную тему.



С одной стороны, да, больницу военные возвели очень быстро. Строительство началось 25 апреля по прямому указанию Путина. И вот, 29 июня, будет открытие.





Приятно, что военные, которые возвели корпуса, все еще могут и умеют. Неприятно многое другое.



О том, как происходила комплектация кадров, стоило бы рассказать отдельно, но вот беда: никто из «укомплектованных» не хочет об этом говорить открыто. В основном из-за нежелания впоследствии переезжать в другой город.



Нас же интересует в основном следующий момент: в больнице даже по проекту не было предусмотрено отопление в привычном нам смысле. То есть все эти трубы, котлы, радиаторы.



Когда эта информация стараниями одной местной газеты («Блокнот») «У новой инфекционной больницы Воронежа нет системы отопления» вылезла наружу, власть отреагировала мгновенно. Пресс-секретарь губернатора Артем Сокольников моментально разъяснил: «Посыл в заголовке у вас не совсем верный. Действительно, это типовой проект, по которому отопление не водное, к которому мы привыкли, а электрическое. Такой электрический конвектор стоит во всех помещениях больницы». И прислал вот это фото:





Аплодисменты стоя.



Вообще, больница представляет собой вот такое строение.





И вот этими конвекторами предполагается отапливать все: боксы, процедурные, реанимационные, помещения для персонала, склады.



Общая площадь больницы – более 10 000 квадратных метров. Здание, обратите внимание, одноэтажное. И вот его, стоящее практически в поле, будут отапливать электричеством.



Обратился к знакомому энергетику. Так, для очистки совести, потому что сам прекрасно понимаю, что электричеством отопить можно, если… Если, как говорят, это здание, построенное по проекту для южных районов, не столкнется с нашими морозами. А морозы в нашей полосе случаются и до -30 градусов. И с превосходными степными ветрами.



Вообще, о погоде в центрально-черноземной полосе можно говорить много и со вкусом. -30 где-то в Сибири – это одно, а столько же в степях под Воронежем, поверьте, ощущаются совершенно иначе.



Вообще, сама история появления данной больницы была весьма интересна и поучительна. С инициативой строительства к Путину обратился воронежский губернатор Гусев. Стенограмм и записей беседы в интернете достаточно, я использовал запись, ссылку на которую дам в конце. Чтобы не было претензий, что я фейками занимаюсь или что-то выдумал.



Губернатор хотел три (ТРИ года, Карл!!!) строить инфекционную больницу за 2,5 миллиарда рублей. И 20% хотел внести сам, а 80% должен был по его плану дать Путин.



Путин столько денег платить не захотел, а вызвал Шойгу, который сказал, что есть проект возведения корпуса за 2 месяца. И за 250 миллионов рублей.



Быстро и дешево против долго и дорого.



Снова аплодисменты.



Теперь остается дождаться зимы и посмотреть, как оно, конвекторы против ветра и морозов.



Есть, правда, один положительный момент. Я пообщался с сотрудником фирмы, поставлявшей электрику. Мне сказали, что все делалось по проекту и по ГОСТу.



Это хорошо, это обнадеживает.



Вот только проекта никто не видел, он там, в недрах Минобороны. И для каких широт он разрабатывался без нормального отопления – это вопрос.



Для Сочи, наверное, было бы вполне. Для Воронежа – сомнительно.



Однако проект реализован, деньги освоены. Ленточку торжественно перережем. А что будет дальше, не так уж и важно, в конце концов. Главное-то, дело сделано! А как буквально через полгода все будет… Это будет только через полгода.



В крайнем случае, уберем конвекторы (интересно, сколько их там реально) и поставим инфракрасники. Если выдержит проводка, понятное дело. НВАЭС, которая в 40 километрах, энергии даст сколько угодно, весь вопрос в том, кто оплачивать будет эту новогоднюю елочку зимой.



Халява-то закончилась давно…



А еще можно от близлежащей больницы №8 протянуть трубу с теплоносителем, пробить стены, протянуть трубы и поставить нормальные радиаторы.



И освоить еще немножко денег под вой пилы.



Но это будет совсем другая история.



А пока же остается только думать, как будут ощущать себя врачи и пациенты новой больницы в зимний период. Отогревая замерзшие руки на конвекторе. И лелея свою пневмонию с затаившимся коронавирусом внутри.



В целом интересная картина. Зимой мы вернемся к этой теме, самому будет познавательно узнать, что все-таки лучше: долго и дорого или быстро и дешево.



Лишь бы корпус новой больницы не стал этакой потемкинской лечебницей. Брошенной зимой на произвол судьбы, со сбежавшими врачами и пациентами, не желающими замерзать.



Справедливости ради стоит сказать, что Минобороны построило не одну такую больницу. Целых четыре. Еще три были возведены в Республике Дагестан, в Каспийске, Хасавюрте и Дербенте.



Но если посмотреть на карту, то тот же Дербент на тысячу с небольшим километров южнее Воронежа. И, вполне возможно, что там запросто можно зимой обойтись нагревателями и не замерзнуть. А вот в Воронеже точно не выйдет.



Жалко все-таки. И 250 миллионов рублей, и труд военных инженеров, пахавших круглосуточно два месяца.



Источники:

https://tass.ru/obschestvo/8852997

https://bloknot-voronezh.ru/news/press-sekretar-gubernatora-guseva-pokazal-otopleni-1237644?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

https://bloknot-voronezh.ru/news/u-bystrovozvodimoy-infektsionnoy-bolnitse-voronezh-1237459?sphrase_id=1494913

https://v-kurse-voronezh.ru/politika-novosti/72019 Когда выйдет этот материал, торжественное открытие инфекционной больницы под Воронежем на 200 мест, специализированной по коронавирусу, скорее всего, уже состоится.Будут торжественные речи, перерезания ленточки, бравурные рапорты. И губернатор, возможно, в цифрах не запутается.Но последние события вокруг этой больницы, о которой уже говорили на центральных каналах, заставляют задуматься на очень грустную тему.С одной стороны, да, больницу военные возвели очень быстро. Строительство началось 25 апреля по прямому указанию Путина. И вот, 29 июня, будет открытие.Приятно, что военные, которые возвели корпуса, все еще могут и умеют. Неприятно многое другое.О том, как происходила комплектация кадров, стоило бы рассказать отдельно, но вот беда: никто из «укомплектованных» не хочет об этом говорить открыто. В основном из-за нежелания впоследствии переезжать в другой город.Нас же интересует в основном следующий момент: в больнице даже по проекту не было предусмотрено отопление в привычном нам смысле. То есть все эти трубы, котлы, радиаторы.Когда эта информация стараниями одной местной газеты («Блокнот») «У новой инфекционной больницы Воронежа нет системы отопления» вылезла наружу, власть отреагировала мгновенно. Пресс-секретарь губернатора Артем Сокольников моментально разъяснил:И прислал вот это фото:Аплодисменты стоя.Вообще, больница представляет собой вот такое строение.И вот этими конвекторами предполагается отапливать все: боксы, процедурные, реанимационные, помещения для персонала, склады.Общая площадь больницы – более 10 000 квадратных метров. Здание, обратите внимание, одноэтажное. И вот его, стоящее практически в поле, будут отапливать электричеством.Обратился к знакомому энергетику. Так, для очистки совести, потому что сам прекрасно понимаю, что электричеством отопить можно, если… Если, как говорят, это здание, построенное по проекту для южных районов, не столкнется с нашими морозами. А морозы в нашей полосе случаются и до -30 градусов. И с превосходными степными ветрами.Вообще, о погоде в центрально-черноземной полосе можно говорить много и со вкусом. -30 где-то в Сибири – это одно, а столько же в степях под Воронежем, поверьте, ощущаются совершенно иначе.Вообще, сама история появления данной больницы была весьма интересна и поучительна. С инициативой строительства к Путину обратился воронежский губернатор Гусев. Стенограмм и записей беседы в интернете достаточно, я использовал запись, ссылку на которую дам в конце. Чтобы не было претензий, что я фейками занимаюсь или что-то выдумал.Губернатор хотел три (ТРИ года, Карл!!!) строить инфекционную больницу за 2,5 миллиарда рублей. И 20% хотел внести сам, а 80% должен был по его плану дать Путин.Путин столько денег платить не захотел, а вызвал Шойгу, который сказал, что есть проект возведения корпуса за 2 месяца. И за 250 миллионов рублей.Быстро и дешево против долго и дорого.Снова аплодисменты.Теперь остается дождаться зимы и посмотреть, как оно, конвекторы против ветра и морозов.Есть, правда, один положительный момент. Я пообщался с сотрудником фирмы, поставлявшей электрику. Мне сказали, что все делалось по проекту и по ГОСТу.Это хорошо, это обнадеживает.Вот только проекта никто не видел, он там, в недрах Минобороны. И для каких широт он разрабатывался без нормального отопления – это вопрос.Для Сочи, наверное, было бы вполне. Для Воронежа – сомнительно.Однако проект реализован, деньги освоены. Ленточку торжественно перережем. А что будет дальше, не так уж и важно, в конце концов. Главное-то, дело сделано! А как буквально через полгода все будет… Это будет только через полгода.В крайнем случае, уберем конвекторы (интересно, сколько их там реально) и поставим инфракрасники. Если выдержит проводка, понятное дело. НВАЭС, которая в 40 километрах, энергии даст сколько угодно, весь вопрос в том, кто оплачивать будет эту новогоднюю елочку зимой.Халява-то закончилась давно…А еще можно от близлежащей больницы №8 протянуть трубу с теплоносителем, пробить стены, протянуть трубы и поставить нормальные радиаторы.И освоить еще немножко денег под вой пилы.Но это будет совсем другая история.А пока же остается только думать, как будут ощущать себя врачи и пациенты новой больницы в зимний период. Отогревая замерзшие руки на конвекторе. И лелея свою пневмонию с затаившимся коронавирусом внутри.В целом интересная картина. Зимой мы вернемся к этой теме, самому будет познавательно узнать, что все-таки лучше: долго и дорого или быстро и дешево.Лишь бы корпус новой больницы не стал этакой потемкинской лечебницей. Брошенной зимой на произвол судьбы, со сбежавшими врачами и пациентами, не желающими замерзать.Справедливости ради стоит сказать, что Минобороны построило не одну такую больницу. Целых четыре. Еще три были возведены в Республике Дагестан, в Каспийске, Хасавюрте и Дербенте.Но если посмотреть на карту, то тот же Дербент на тысячу с небольшим километров южнее Воронежа. И, вполне возможно, что там запросто можно зимой обойтись нагревателями и не замерзнуть. А вот в Воронеже точно не выйдет.Жалко все-таки. И 250 миллионов рублей, и труд военных инженеров, пахавших круглосуточно два месяца. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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