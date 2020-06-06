Потанин против Дерипаски. На чьей стороне Путин

Автор:

Самитова Аля

Ситуация после разлива солярки на ТЭЦ-3 НТЭКа сложилась катастрофическая: загрязнена огромная территория, к которой сложно подобраться из-за отсутствия инфраструктуры. До сих пор не очень понятно, куда девать теперь топливо, которое собирают с поверхности "солярочных рек". Одно из предложений – сжигать всё, что удастся собрать, – категорически не поддержал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин: факел, который при этом получится, нанесёт природе ещё больший урон.

Ущерб измеряется миллиардами рублей

В растерянности и экологи. Единственное, что им кажется положительным в этой ситуации, так это то, что авария произошла после того, как сошёл снег. По их мнению, в ином случае последствия были бы ещё более катастрофическими. Хотя куда страшнее, чем сейчас?

Как доложила во время первого совещания по этому вопросу глава Росприроднадзора Светлана Родионова, толщина нефтяной плёнки на поверхности воды составляет 20 см, концентрация вредных веществ превышает предельно допустимые значения в "десятки тысяч раз".

Сейчас разлившееся дизтопливо откачивают из несудоходной реки Амбарной при помощи помп. Но утилизировать нефтепродукты можно только одним способом – их надо сжигать. И тут тоже возникают трудности.

К настоящему моменту солярочное пятно в основном удалось локализовать спасателям после того, как на место при помощи вертолётов и вездеходов доставили необходимое оборудование, тем не менее огромное количество нефтепродуктов упущено. И спасатели тоже отмечают: собрать разлившееся топливо – ещё полдела. А вот вывезти его практически невозможно. Остаётся только утилизировать на месте, то есть, опять-таки, сжигать.

Сейчас разлившееся дизтопливо откачивают из несудоходной реки Амбарной при помощи помп. Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

В пределах береговой черты разлито примерно 18 тысяч тонн солярки, а как предполагается, вылилось из хранилища более 20 тысяч тонн. Получается, что разница разлилась по земле.

Конечно, ущерб для окружающей среды был бы менее губительным, если бы система реагирования на чрезвычайные ситуации была бы оповещена НТЭК с самого начала. Сейчас же нанесённый ущерб измеряется миллиардами рублей. В администрации края заявили, что будут настаивать на штрафных санкциях для компании, несмотря на то что она и сама понесла убытки.

Однако этих убытков было бы куда как меньше, а может быть и вовсе не было бы, если бы владелец "Норникеля" интересовался не только выкачиванием денег при помощи оборудования, которое поставлено ещё в советские времена и досталось ему практически даром.

Возможно, авария бы вообще не произошла, если бы руководство НТЭК хотя бы как-то реагировало на предписания, регулярно выдаваемые комиссией Ростехнадзора во время плановых проверок. А ведь на предприятии, оборудованию которого более 30 лет, отказывались даже проводить экспертизу промышленной безопасности, мотивируя это тем, что "дальнейший срок безопасной эксплуатации не установлен".

Нельзя исключать, что подобная утечка здесь не первая. Как отмечают экологи, если судить по спутниковым снимках, река Далдыкан не в первый раз приобретает неестественно химический цвет. Это может говорить о том, что аналогичные происшествия могли происходить и раньше, просто об этом руководство НТЭК никому не сообщало.

"Большие деньги – миллиарды рублей": Как Потанин оценил ущерб

А что же Потанин? Владелец "Норникеля" принял участие в видеосовещании 5 июня и даже обсудил с президентом вопрос о том, сколько компания готова выделить на ликвидацию последствий ущерба, нанесённого экологии аварией на "дочке" "Норникеля". Поначалу Потанин заявил, что он просто "затрудняется назвать порядок цифр", которые сможет выделить "Норникель", хотя до этого миллиардер успел заявить, что "бюджет не потратит на восстановление экосистемы ни копейки": компания возместит все расходы.

"Я думаю, что это миллиарды рублей. Это большие деньги. Я, наверное, сейчас выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает. Сколько нужно будет, столько и потратим. Это миллиарды и миллиарды", - подчеркнул Владимир Потанин.

Ничего более конкретного "вытащить" из миллиардера не удалось, разве что фразу про штрафы "сколько насчитают, столько насчитают".

Глава государства, прервав размышления Потанина, потребовал более точного ответа на поставленные вопросы.

"Миллиарды, вы сказали. А сколько стоит одна ёмкость, которую будете менять?" - спросил Владимир Путин.

Владимир Потанин признался, что не может назвать точную сумму. Но пока речь идёт о расходах в сотнях миллионов рублей.

"Я думаю, что меньше. Один резервуар, где хранилось топливо, он стоит гораздо меньше. В разы. Я к чему, Владимир Олегович. Если бы своевременно поменяли, и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было нести компании. Просто посмотрите на это самым внимательным образом внутри компании", - заявил президент.

Второго ЮКОСа не будет

Пожалуй, единственным плюсом для самого Потанина в этой ситуации, по мнению экспертов, стало то, что он в такой критической ситуации не стал прятаться или отнекиваться, а честно признал факт аварии и даже назвал примерно сумму, которую "Норникель" готов потратить на ликвидацию её последствий.

"Второго ЮКОСа ждать не стоит", - прокомментировал это политолог Марат Баширов, намекая на то, что всего за 10 минут эфира с президентом Потанину почти удалось свести на нет многие политические риски. Ведь после случившейся аварии вокруг компании появился очень негативный фон и даже звучали призывы к национализации "Норникеля" и отстранению Потанина от руководства ГМК.

К слову, резкой критики со стороны президента России в адрес Потанина в ходе совещания не прозвучало. И это положительно сказалось на акциях его компании: они поднялись в цене. Так рынок отреагировал на тон главы государства, да и на само содержание совещания с Владимиром Путиным.

"Удобный момент" для Дерипаски?

А ведь многим в какой-то момент показалось, что трагедия под Норильском поможет укрепить свои позиции в "Норникеле" Олегу Дерипаске, который несколько лет бился с Потаниным за контроль над "Норникелем". Дело ведь тогда дошло до разбирательства в лондонском суде. Дерипаска не хотел быть просто акционером компании, ему было необходимо попасть в совет директоров, чему воспротивился Владимир Потанин.

Как только после случившегося под Норильском над Потаниным сгустились тучи, лоббист "Русала" в Госдуме сразу заговорил об отстранении руководства "Норникеля". Konstantin Kokoshkin

А Дерипаска предполагал, что его "огромный опыт в металлургическом и горнодобывающем бизнесе поможет "встряхнуть любую компанию" и уж "Норникель" – тем более. Однако добиться желаемого Дерипаске так и не удалось. И как только после случившегося под Норильском над Потаниным сгустились тучи, лоббист "Русала" в Госдуме сразу заговорил об отстранении руководства "Норникеля".

С соответствующей просьбой к главе СК России Александру Бастрыкину обратился Александр Якубовский, заявивший, что действия руководства компании, не сразу заявившего о масштабах экологической катастрофы, стали причиной "значительного увеличения уровня риска для людей и сокращения времени для принятия экстренных мер в рамках решения проблемы".

Понятно, что решение идти к Бастрыкину и обвинить руководство "Норникеля", а значит – Владимира Потанина, в том, что на НТЭК своевременно не была проведена модернизация, что и стало главной причиной аварии, Якубовский принимал не сам.

Но изменилось ли что-то на предприятии, если бы компанию Потанина возглавил, скажем, Олег Дерипаска? Если вспомнить историю с заводом в Пикалёво, принадлежавшим бизнесмену, где рабочие не могли получить заработную плату, то тогда Владимир Путин, приехав на предприятие, чтобы разобраться в ситуации, первым делом спросил: "Чего у вас завод так запущен? Превратили его в помойку".

Путин, который в тот момент был премьер-министром России, устроил Дерипаске показательную порку. Однако серьёзным уроком для бизнесмена это, скорее всего, не стало. Спустя несколько лет совет директоров UC Rusal, принадлежащего Дерипаске, решил в 2013 году заморозить Волгоградский, Уральский, Богословский и Надвоицкий алюминиевые заводы до тех пор, пока цена на металл не вырастет выше $2400 за тонну. При этом никого не волновало, на какие средства должны будут жить несколько тысяч рабочих и их семьи в то время, пока Дерипаска будет дожидаться "более благоприятных для бизнеса времён".