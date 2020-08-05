«Пот и бактериальные клетки принадлежат ему»: экспертиза подтвердила нахождение Ефремова за рулём во время ДТП

Экспертиза ДНК подтвердила нахождение Михаила Ефремова за рулём во время ДТП. Как заявил прокурор в ходе судебного заседания по делу об аварии с участием артиста, исследование выявило на сработавших подушках безопасности автомобиля Ефремова пот и бактериальные клетки, которые принадлежат актёру. В его машине также нашли следы тетрагидроканнабинола — вещества, входящего в состав гашиша и гашишного масла. Наряду с этим в крови артиста обнаружены следы кокаина и марихуаны и около 1,23 промилле алкоголя. Сам Ефремов не признал вину в ДТП, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит события того дня.

На водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова нашли биологические следы актёра. Это следует из материалов уголовного дела, оглашённых прокурором.

«На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову», — сказала прокурор в Пресненском суде Москвы, где началось слушание дела по существу. Её слова приводит РИА Новости.

Защита актёра ранее утверждала, что тот находился в момент ДТП в автомобиле. Вместе с тем адвокат Ефремова настаивал на отсутствии доказательств пребывания Ефремова за рулём машины. Сам артист утверждал, что события того дня не помнит.

В свою очередь, защита потерпевших утверждает, что располагает видеозаписью, сделанной сразу после аварии. По словам юристов, на кадрах видно, что Ефремов выходит из автомобиля с водительской стороны. К настоящему времени ролик не обнародован, защита обещает опубликовать её позднее.

В ходе сегодняшнего рассмотрения дела также стало известно, что в машине Ефремова обнаружили «микроскопические» следы тетрагидроканнабинола — вещества, входящего, в том числе, в состав гашиша и гашишного масла. При этом на футболке и сумке Ефремова следов этого вещества не нашли.

Однако в крови артиста обнаружили следы кокаина и марихуаны. Вещества нашли в рамках анализа крови, который взяли у актёра сразу после ДТП. Концентрация наркотиков в крови Ефремова не уточняется.

В суде сотрудники ДПС рассказали, что по итогам медицинского освидетельствования в крови актёра выявили около 1,23 промилле алкоголя, что соответствует сильному опьянению.

Один из инспекторов, оперативно прибывший на место ДТП, пересказал в суде фрагмент беседы с Ефремовым сразу после аварии. По словам полицейского, актёр демонстрировал признаки опьянения, и в разговоре сам признал факт употребления алкоголя.

«Ефремов признался мне, что он был за рулем. Я задал ему вопрос: «Вы управляли автомобилем?». Он ответил: «Да, я управлял». «Вы выпили?» — «Да, употребил алкогольный напиток», — рассказал инспектор.

Кроме того, прокурор отметил, что артист превысил разрешённую на участке скорость движения на 25 км/ч.

«Ефремов, находясь за рулем, проявил преступную небрежность, не предвидел возможность наступления общественно опасных последствий, превысил установленный лимит скорости на 25 километров, двигаясь со скоростью 85 километров в час», — приводит его слова РИА Новости.

При этом сам артист не признал вину в произошедшем. «Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — сказал Ефремов.

Напомним, что артист попал в ДТП на Смоленской площади 8 июня 2020 года. Ефремов находился за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee. Машина актёра оказалась на полосе встречного движения, где столкнулась с фургоном Lada, которым управлял 57-летний сотрудник компании «Деликатеска.ру» Сергей Захаров.

Ефремов в аварии не пострадал, однако водитель фургона со множественными травмами попал в НИИ имени Склифосовского, где скончался через несколько часов. Позднее в прокуратуре сообщили, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По информации СМИ, перед аварией Ефремов проводил время в одном из московских пабов.

После происшествия открыли два уголовных дела: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека и совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения», а также «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Таганский суд 9 июня отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. Позднее, 13 июня, артист записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова, заявил о готовности оказать им помощь, назвав данное предложение попыткой искупить вину. Родные погибшего заявили, что не принимают извинения артиста и от предложенной им помощи отказываются.

В конце июля состоялось ещё одно заседание суда по делу о ДТП с участием Ефремова, по итогам которого актёру продлили срок домашнего ареста до 22 января 2021 года — на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд.

По вменяемым Ефремову статьям артисту грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.