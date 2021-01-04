Посыплется так, что про COVID забудем: Эксперты вскрыли банковскую ловушку

В 2020 году в России произошёл бум на фондовом рынке. Однако эксперты считают, что это всё фикция и банковская ловушка для доверчивых граждан. По словам политолога и экономиста Михаила Делягина, рынок ждёт неминуемое обрушение.

Эксперт объяснил, что из-за нищеты людей замедлился рост цен. Поэтому снизились и процентные ставки по депозиту. В результате хранить деньги в банке стало абсолютно бессмысленно. Из-за этого перед теми, у кого ещё остались какие-то деньги, встал вопрос, как их сберечь. И они пошли на фондовый рынок.

А дальше всё просто: фондовый рынок у нас маленький, и, когда пришли деньги населения, котировки подскочили. Когда он посыплется, это будет трагедией… Вот тут мы даже про коронавирус забудем,

- сделал мрачное предсказание Михаил Делягин в интервью изданию "БИЗНЕС Online".

Подробнее, как работает эта "банковская ловушка", рассказал экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько. По его словам, всё довольно просто. Доверчивым клиентам предлагают инвестировать деньги в якобы быстро растущий фондовый рынок. Им обещают гарантированный доход, который кратно превышает ставки по депозитам.

Они предлагают финансовые схемы, которые якобы позволят уйти от налогов и получить гарантированный высокий доход,

- объяснил экономический обозреватель.

Аналогичную мысль высказал и экономист Андрей Бунич. По словам специалиста, всё происходящее похоже на лохотрон и обман клиента, которого просто вводят в заблуждение.

Фактически те люди, которые приходят в банк класть деньги на депозит, не разбираются, чем депозит отличается, например, от договора страхования жизни. На самом деле это совсем не депозит. И по нему нет вообще никакой доходности. Просто этого люди не понимают: доходность вообще никакая не гарантируется,

- подчеркнул эксперт.

В реальности доходность определяется рыночной ситуацией, которая всё время ниже, чем процент по депозиту. А с учётом инфляции фактически отрицательная за все эти годы, подытожил специалист.