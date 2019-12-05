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Посыпались угрозы: Украина пообещала Казахстану "демарши" из-за заявления о российском Крыме

05 декабря 2019, 15:09  •  67 • В мире
Украина угрожает Казахстану устроить "демарши", сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". "Грозная" реакция последовала на заявление президента государства Касым-Жомарта Токаева. Глава Казахстана сказал, что не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Украина решила ответить на заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В интервью Deutsche Welle руководитель страны заявил, что "не называет то, что произошло в Крыму, аннексией". В ответ Украина заявила, что устроит "демарши", сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Правда, в чём именно они будут заключаться, не уточняется.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отношения с Россией у страны после 2014 года не изменились. Жанна Немцова спросила Токаева: "Правительство Казахстана было напугано событиями на Украине, а именно аннексией Крыма и войной на востоке страны?" Президент Казахстана ответил дипломатично, не став исправлять ошибки в вопросе, но подчеркнув жёсткую позицию государства.
"Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией, - приводит слова президента издание. - То, что произошло, - то произошло. Аннексия - это слишком тяжёлое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, как вы говорите, не было".
Президент Казахстана подчеркнул, что у его страны с Россией исключительно добрососедские и доверительные отношения. И сомневаться в них не приходилось никогда. И в 2014 году, как добавил Токаев, казахстанцы "верили в мудрость, порядочность российского руководства". Кроме того, президент Казахстана напомнил: именно прежний лидер страны Нурсултан Назарбаев предложил начать урегулирование конфликта на Украине путём общих переговоров. Правда, в изначальном предложении речь шла о том, чтобы проводить встречи в "нормандском формате" в Астане. Но из практических соображений выбрали Минск - "в силу логистики и удалённости".

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