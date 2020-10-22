Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны

Местные выборы, после которых на Украине ожидается парад суверенитетов, ещё не прошли, но долгожданный парад, похоже, уже начался. В ПГТ Орелька Лозовского района (население – 3000 человек) сельский голова подписал решение о проведении референдума. Формально – о создании объединённой «громады», включающей несколько поселений. Но с конкретной целью – объединённая территориальная единица намеревалась самоопределиться по вопросу государственной принадлежности. Сепаратистами занялась СБУ.

Местные издания сообщают, что несколько депутатов проводили опрос местных жителей, согласны ли они объединиться в территориальную «громаду» – общину, чтобы затем объявить об автономном статусе. Опрос шёл бодро, и подавляющее большинство местных жителей повели себя, как отъявленные сепаратисты. Депутатов расспрашивали, когда им ожидать следующего опроса – касательно государственной принадлежности, и сообщали, что вообще-то откалываться от Украины осмотрительней в составе Харьковской народной республики. Но если в Харькове вдруг замешкаются, – из-за болезни и связанного с ней отъезда в Германию любимого мэра Геннадия Кернеса, – то сельчане готовы провозгласить своей новой столицей Орельку, и выслать в Москву делегатов, чтобы те хлопотали о воссоединении. Вы, наверное, подумали, что мы шутим или утрируем – ничуть не бывало. В СБУ завели уголовное дело по статье 110 УК Украины – за посягательство на территориальную целостность страны. Так что никаких шуток.

Интрига этой потрясающей новости в том, что после местных выборов, которые пройдут в эти выходные, таких вот Орелек на Украине станет не счесть. Едва ли всего кадрового состава СБУ достанет, чтобы переловить всех таких сепаратистов. К тому же, местные власти имеют право создавать территориальные силы самообороны (это прописано практически во всех изменённых в 2014-2016 годах местных законодательствах), и лишь наивность руководства Орельки объясняет его миролюбие. Так-то СБУшников вполне могли встретить с оружием в руках – и закон был бы на стороне местной власти. В общем, время запасаться попкорном – самое интересное начнётся на следующей неделе.