Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
Есть единственно доказанный факт по МН17. И с Россией он не связан: Немцы требую...
Главная / Украина

Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны

22 октября 2020, 12:40  •  206 • Украина
Местные выборы, после которых на Украине ожидается парад суверенитетов, ещё не прошли, но долгожданный парад, похоже, уже начался. В ПГТ Орелька Лозовского района (население – 3000 человек) сельский голова подписал решение о проведении референдума. Формально – о создании объединённой «громады», включающей несколько поселений. Но с конкретной целью – объединённая территориальная единица намеревалась самоопределиться по вопросу государственной принадлежности. Сепаратистами занялась СБУ.
Местные издания сообщают, что несколько депутатов проводили опрос местных жителей, согласны ли они объединиться в территориальную «громаду» – общину, чтобы затем объявить об автономном статусе. Опрос шёл бодро, и подавляющее большинство местных жителей повели себя, как отъявленные сепаратисты. Депутатов расспрашивали, когда им ожидать следующего опроса – касательно государственной принадлежности, и сообщали, что вообще-то откалываться от Украины осмотрительней в составе Харьковской народной республики. Но если в Харькове вдруг замешкаются, – из-за болезни и связанного с ней отъезда в Германию любимого мэра Геннадия Кернеса, – то сельчане готовы провозгласить своей новой столицей Орельку, и выслать в Москву делегатов, чтобы те хлопотали о воссоединении. Вы, наверное, подумали, что мы шутим или утрируем – ничуть не бывало. В СБУ завели уголовное дело по статье 110 УК Украины – за посягательство на территориальную целостность страны. Так что никаких шуток.
Интрига этой потрясающей новости в том, что после местных выборов, которые пройдут в эти выходные, таких вот Орелек на Украине станет не счесть. Едва ли всего кадрового состава СБУ достанет, чтобы переловить всех таких сепаратистов. К тому же, местные власти имеют право создавать территориальные силы самообороны (это прописано практически во всех изменённых в 2014-2016 годах местных законодательствах), и лишь наивность руководства Орельки объясняет его миролюбие. Так-то СБУшников вполне могли встретить с оружием в руках – и закон был бы на стороне местной власти. В общем, время запасаться попкорном – самое интересное начнётся на следующей неделе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



206
Источник
Похожие новости
22 октября 2020, 07:10
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
22 октября 2020, 03:30
Киев раскрыл свои действия на случай прекращения транзита российского газа
21 октября 2020, 23:50
Карасев предположил, что было бы, если бы Сталин не присоединил Западную Украину
22 октября 2020, 07:10
Первым космонавтом был не Гагарин, а цыган, не умевший воровать коней – украинский актер
21 октября 2020, 18:20
На Украине в ноябре могут ввести тотальный карантин
21 октября 2020, 17:25
В 2021-м году страну возглавит спикер Верховной Рады?
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 октября 2020, 07:10
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деок...
22 октября 2020, 03:30
Киев раскрыл свои действия на случай прекращения транзита российского газа
22 октября 2020, 07:10
Первым космонавтом был не Гагарин, а цыган, не умевший воровать коней – украинский ак...
22 октября 2020, 03:30
Турки увидели повод нажиться на подлодке из "потерянного флота" Гитлера
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 октября 2020, 11:25
Отпугнуло "безымянное" оружие русских? На западе Сирии "пропали" американцы
18 октября 2020, 12:25
Эрдоган начинает свою операцию: Похоже, Идлиб мы потеряли навсегда
21 октября 2020, 00:55
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительства баз НАТО
18 октября 2020, 17:00
"Россия будет трещать по швам". Как при Ельцине: Михеев разъяснил уготованную нам Европой участь
17 октября 2020, 07:00
Галкин зло высмеял вопрос о наркотиках Зеленского: вопросы "президента Украины" взорвали Instagram
18 октября 2020, 05:55
Азербайджан показал уничтожение С-300, но скрыл важные детали
15 октября 2020, 16:30
Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.