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Посёлок на окраине Горловки лишился электричества из-за обстрела ВСУ
09 февраля 2020, 10:39 • 5 • Украина
В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что посёлок шахты 6/7 на северо-западе Горловки был обесточен в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Reuters © Alexander Ermochenko
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя городской администрации Ивана Приходько.
«Обстрел посёлка шахты 6/7. Населённый пункт обесточен», — сказал он.
В свою очередь, в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что обстрел населённого пункта вёлся украинскими силовиками в районе 08:15 со стороны посёлка Шумы, они использовали миномёты калибра 82 мм и гранатомёты.
Ранее в ДНР сообщали, что солдаты ВСУ обстреляли два посёлка республики, а также район на севере Донецка.
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