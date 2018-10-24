Посылки с бомбами для Обамы, Клинтон, Сороса и CNN - дело рук одного человека

У посылок с бомбами Джорджу Соросу, Бараку Обаме, Хиллари Клинтон и на CNN похоже один и тот же отправитель.

Взрывные посылки Джорджу Соросу, Бараку Обаме, семье Клинтон и американскому телеканалу CNN отправил один и тот же подрывник. Такой информацией поделился лава отделения по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джон Миллер.

По его словам, во всех посылках содержались примитивные самодельные взрывные устройства. У правоохранительных органов есть веские причины полагать, что все бомбы были собраны и отправлены одним и тем же человеком.

Напомним, что неизвестный преступник отправил посылки с бомбами в офис экс-президента США Барака Обамы, в загородный дом Билла и Хиллари Клинтон, а также в офис американского телеканала CNN. Последний был срочно эвакуирован из-за опасной находки, остальные взрывные посылки перехватили спецслужбы США. Также есть информация, что одну из бомб доставили скандально известному финансисту Джорджу Соросу.

Примечательно, что через несколько недель в СШа должны состоятся промежуточные выборы в Конгресс. При этом все получатели «посылок с сюрпризом» так или иначе связаны с проигрывающей Демократической партией. Подобное совпадение заставило многих заподозрить, что произошедшее просто спектакль, устроенный демократами, чтобы поднять себе рейтинг, а заодно очернить конкурентов-республиканцев.