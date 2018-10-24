Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чиновников хотят лишить конфет и шампанского
В серии посылок бомб в США обязательно найдут русский след - Ордуханян
«Накажем по всей строгости закона»: Белый дом назвал трусами тех, кто послал бом...
Советник Трампа пугает Россию ядерным оружием (Камран Гасанов)
Главная / В мире

Посылки с бомбами для Обамы, Клинтон, Сороса и CNN - дело рук одного человека

24 октября 2018, 21:54  •  68 • В мире
У посылок с бомбами Джорджу Соросу, Бараку Обаме, Хиллари Клинтон и на CNN похоже один и тот же отправитель.
Взрывные посылки Джорджу Соросу, Бараку Обаме, семье Клинтон и американскому телеканалу CNN отправил один и тот же подрывник. Такой информацией поделился лава отделения по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джон Миллер.
По его словам, во всех посылках содержались примитивные самодельные взрывные устройства. У правоохранительных органов есть веские причины полагать, что все бомбы были собраны и отправлены одним и тем же человеком.
Напомним, что неизвестный преступник отправил посылки с бомбами в офис экс-президента США Барака Обамы, в загородный дом Билла и Хиллари Клинтон, а также в офис американского телеканала CNN. Последний был срочно эвакуирован из-за опасной находки, остальные взрывные посылки перехватили спецслужбы США. Также есть информация, что одну из бомб доставили скандально известному финансисту Джорджу Соросу.
Примечательно, что через несколько недель в СШа должны состоятся промежуточные выборы в Конгресс. При этом все получатели «посылок с сюрпризом» так или иначе связаны с проигрывающей Демократической партией. Подобное совпадение заставило многих заподозрить, что произошедшее просто спектакль, устроенный демократами, чтобы поднять себе рейтинг, а заодно очернить конкурентов-республиканцев.
«У посылок с бомбами Джорджу Соросу, Бараку Обаме, Хиллари Клинтон и на CNN похоже один и тот же отправитель», - цитирует Джона Миллера канал «360».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

68
Источник
Похожие новости
24 октября 2018, 18:25
Отмена виз и акт Магнитского: какие санкции могут ввести США из-за убийства Хашукджи
24 октября 2018, 02:24
От обрушения эскалатора в Риме пострадало 30 болельщиков ЦСКА, 7 - в тяжелом состоянии - посольство РФ
24 октября 2018, 18:39
На ядерном объекте США произошло ЧП, работники эвакуированы - СМИ

24 октября 2018, 11:55
Неисправность или хулиганство: какие причины аварии на эскалаторе в Риме рассматривают власти Италии
24 октября 2018, 21:40
«Пока Япония не проявляет понимания»: сможет ли Абэ начать новую эпоху в отношениях с Россией
24 октября 2018, 21:54
В серии посылок бомб в США обязательно найдут русский след - Ордуханян
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
22 октября 2018, 01:39
Шойгу слово держит: Израиль пытается найти новый подход к системам ПВО в Сирии
20 октября 2018, 10:39
"Становится страшновато": Захарова об уровне компетенции Никки Хейли
18 октября 2018, 13:09
Массовое убийство в Керчи: правда и ложь
21 октября 2018, 22:24
Минобороны России начало подготовку офицеров военного времени
22 октября 2018, 04:54
Македонские депутаты подписали приговор Ципрасу
24 октября 2018, 02:24
Бывший хозяин «Черкизона» написал Путину «покаянное письмо» - СМИ
22 октября 2018, 01:39
Мощный комплекс ВСУ: чем «Ольха» превосходит «Смерч»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.