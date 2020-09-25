Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2&quo...
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымског...
Главная / Политика

Посылка с Запада? Фото из Сирии указало на связи боевиков с одной из стран ЕС

25 сентября 2020, 22:35  •  51 • Политика
Фото из Сирии указало на связи боевиков с одной из стран ЕС. На снимке изображены "новенькие" чешские патроны, которые имеются в распоряжении одной их незаконных группировок, действующих в провинции Идлиб.
Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL показал патроны, которые имеются в распоряжении сирийских боевиков.
Он опубликовал снимки, на которых запечатлены упаковки с боеприпасами чешского производства. При этом отмечается, что они совсем "новенькие".
Согласно информации ресурса, эти патроны имеются у террористов из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, действующей в провинции Идлиб, которая является одним из последних крупных оплотов незаконных вооружённых бандгрупп в арабской республике.
Автор Telegram-канала также указал стоимость данных боеприпасов. По его словам, они продаются по 35 центов за одну штуку.
Напомним, ранее неоднократно поступали сведения о наличии у сирийских боевиков оружия и патронов иностранного производства, в том числе западного.
Очередная крупная партия была обнаружена в начале этого года во время отступления террористов из части районов Идлиба. Об этом сообщали в российском Центре по примирению враждующих сторон.
*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенко в Евросоюзе
25 сентября 2020, 07:00
Китайцы аж прослезились: Как Украина на самом деле передавала русское наследство Пекину
25 сентября 2020, 03:20
Во Франции ищут, кто "слил" разговор Путина и Макрона о Навальном
25 сентября 2020, 15:15
В Германии назвали условие запуска "Северного потока - 2"
25 сентября 2020, 12:30
"Воскрешение" Навального - только постановка? Оппозиционеру дали три дня на разоблачение
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 сентября 2020, 05:10
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенк...
25 сентября 2020, 07:00
Китайцы аж прослезились: Как Украина на самом деле передавала русское наследство Пеки...
25 сентября 2020, 07:00
Заражённая бандеровским вирусом Украина превратилась в безжизненную субстанцию – Волг...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Федерации
19 сентября 2020, 19:55
Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не стали
23 сентября 2020, 11:55
Только никому не рассказывайте! Зеленского жестко унизили и отчитали на Западе
21 сентября 2020, 12:15
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
24 сентября 2020, 16:20
Отношения между странами подорваны: Макрон взбесился после разговора с Путиным
21 сентября 2020, 02:10
"Жара" в Белоруссии: В Минске - задержания, в Бресте - слезоточивый газ и стрельба
20 сентября 2020, 15:10
Разгадка, кто отравил Навального, "обнаружилась" в анекдоте про трёх хрюшек
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.