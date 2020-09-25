|
Посылка с Запада? Фото из Сирии указало на связи боевиков с одной из стран ЕС
25 сентября 2020, 22:35 • 51 • Политика
Фото из Сирии указало на связи боевиков с одной из стран ЕС. На снимке изображены "новенькие" чешские патроны, которые имеются в распоряжении одной их незаконных группировок, действующих в провинции Идлиб.
Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL показал патроны, которые имеются в распоряжении сирийских боевиков.
Он опубликовал снимки, на которых запечатлены упаковки с боеприпасами чешского производства. При этом отмечается, что они совсем "новенькие".
Согласно информации ресурса, эти патроны имеются у террористов из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, действующей в провинции Идлиб, которая является одним из последних крупных оплотов незаконных вооружённых бандгрупп в арабской республике.
Автор Telegram-канала также указал стоимость данных боеприпасов. По его словам, они продаются по 35 центов за одну штуку.
Напомним, ранее неоднократно поступали сведения о наличии у сирийских боевиков оружия и патронов иностранного производства, в том числе западного.
Очередная крупная партия была обнаружена в начале этого года во время отступления террористов из части районов Идлиба. Об этом сообщали в российском Центре по примирению враждующих сторон.
*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 сентября 2020, 04:20
|
19 сентября 2020, 19:55
|
23 сентября 2020, 11:55
|
21 сентября 2020, 12:15
|
24 сентября 2020, 16:20
|
21 сентября 2020, 02:10
|
20 сентября 2020, 15:10