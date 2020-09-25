Посылка с Запада? Фото из Сирии указало на связи боевиков с одной из стран ЕС

Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL показал патроны, которые имеются в распоряжении сирийских боевиков.

Он опубликовал снимки, на которых запечатлены упаковки с боеприпасами чешского производства. При этом отмечается, что они совсем "новенькие".

Согласно информации ресурса, эти патроны имеются у террористов из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, действующей в провинции Идлиб, которая является одним из последних крупных оплотов незаконных вооружённых бандгрупп в арабской республике.

Автор Telegram-канала также указал стоимость данных боеприпасов. По его словам, они продаются по 35 центов за одну штуку.

Напомним, ранее неоднократно поступали сведения о наличии у сирийских боевиков оружия и патронов иностранного производства, в том числе западного.

Очередная крупная партия была обнаружена в начале этого года во время отступления террористов из части районов Идлиба. Об этом сообщали в российском Центре по примирению враждующих сторон.

*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена