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Посылают подальше: Трамп пожаловался Путину на беспредел в США

14 июня 2020, 15:00  •  149 • Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: White House/Flickr.com/www.globallookpress.com
Американский лидер испытывает сложности с повиновением подчиненных
Впервые после начала массовых беспорядков в США президент России Владимир Путин дал свой комментарий по поводу ситуации. Он раскрыл детали разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
"Президент (Дональд Трамп – Прим. ред.) говорит: "Надо сделать так-то и так-то", а на местах губернаторы говорят: "Да пошел ты подальше", – говорит Путин.
Свой комментарий президент России дал телеканалу "Россия 1".
Напомним, в середине мая в Соединенных Штатах от рук полицейского погиб афроамериканец Джордж Флойд. После этого в стране началась волна протестов, массовых беспорядков и погромов.
При этом в некоторых странах полагают, что России такая ситуация в США только на руку. Из-за беспорядков внутри страны Америка начинает терять контроль на международной арене, чем начали пользоваться другие государства.
Появлялись версии, что к протестам может быть причастна Россия. Свой категоричный комментарий по этому поводу дала Мария Захарова.
Ранее в СМИ появилась информации, что из-за беспорядков и непослушания регионов Дональд Трамп попросил Владимира Путина прислать русских военных для охраны Белого дома.

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