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Посягнувший на Кубань нардеп отказался от украинского, чтобы увидеться со Скабеевой

20 октября 2019, 14:39  •  62 • Политика
Украинский нардеп Алексей Гончаренко, возглавляющий межфракционное объединение "Кубань", на русском языке вызвал ведущую Ольгу Скабееву на дебаты.
Украинский политик Алексей Гончаренко, состоящий в партии Порошенко "Европейская солидарность", на русском языке вызвал ведущую ток-шоу "60 минут" Ольгу Скабееву на дебаты.
Его заявление прозвучало на канале нардепа в YouTube. Интересно, что украинец, так рьяно "отстаивающий" в ПАСЕ интересы Незалежной, что устраивал там провокации, спокойно изъяснялся по-русски. Надо сказать, что и сообщение пресс-службы депутата Верховной рады о возможных дебатах со Скабеевой также было на русском языке.
Сам депутат ранее заявлял, что все на Украине должны владеть национальной мовой.
"Я не раз последовательно высказывался, что в Украине все должны владеть украинским языком, чиновники должны говорить на украинском", - рассказывал он в интервью "Эху Москвы" ранее. Впрочем, тут же он сам себя одёргивал, что эту практику следует внедрять не штрафами и санкциями.
По всей видимости, именно этот метод свободного выбора языка он применяет и по сей день.
Как сообщалось ранее, Гончаренко предложил Скабеевой встретиться в любой европейской стране для проведения дебатов в прямом эфире.
Напомним, что политик ранее возглавил межфракционное объединение "Кубань". В своём Facebook он заявил о намерении вернуть Кубань в "культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев". По его словам, "под внимание" группы попадут и другие регионы России, в которых компактно проживают украинцы.

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