Посягнувший на Кубань нардеп отказался от украинского, чтобы увидеться со Скабеевой

Украинский политик Алексей Гончаренко, состоящий в партии Порошенко "Европейская солидарность", на русском языке вызвал ведущую ток-шоу "60 минут" Ольгу Скабееву на дебаты.

Его заявление прозвучало на канале нардепа в YouTube. Интересно, что украинец, так рьяно "отстаивающий" в ПАСЕ интересы Незалежной, что устраивал там провокации, спокойно изъяснялся по-русски. Надо сказать, что и сообщение пресс-службы депутата Верховной рады о возможных дебатах со Скабеевой также было на русском языке.

Сам депутат ранее заявлял, что все на Украине должны владеть национальной мовой.

"Я не раз последовательно высказывался, что в Украине все должны владеть украинским языком, чиновники должны говорить на украинском", - рассказывал он в интервью "Эху Москвы" ранее. Впрочем, тут же он сам себя одёргивал, что эту практику следует внедрять не штрафами и санкциями.

По всей видимости, именно этот метод свободного выбора языка он применяет и по сей день.

Как сообщалось ранее, Гончаренко предложил Скабеевой встретиться в любой европейской стране для проведения дебатов в прямом эфире.

Напомним, что политик ранее возглавил межфракционное объединение "Кубань". В своём Facebook он заявил о намерении вернуть Кубань в "культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев". По его словам, "под внимание" группы попадут и другие регионы России, в которых компактно проживают украинцы.