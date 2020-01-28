Посягнувшему на русские алмазы Тягнибоку посоветовали обратиться к врачам

Лидеру украинской националистической партии "Свобода" Олегу Тягнибоку стоит обратиться за помощью к психиатру. Об этом РИА ФАН заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования на Украине Ростислав Ищенко.

Ранее Тягнибок призвал Киев потребовать от "Московии" выплаты репарации за "оккупацию", "три голодомора", раскулачивание и Вторую мировую войну. Политик считает, что Москва должна отдать часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР.

Комментируя ситуацию, Ищенко посоветовал Тягнибоку обратиться к врачам, а не за алмазами.

"С тем же успехом он мог бы захотеть получить обратно от России Аляску. Колонизовали вместе, а продала одна Россия"", - пошутил он.

Как сообщает телеканал "360", ранее президент Польши Анджей Дуда потребовал от Германии выплатить крупную сумму денег в качестве компенсации ущерба, причинённого стране в годы Второй мировой войны. Заявление звучит абсурдно, ибо взимание репараций с ГДР было завершено ещё в 1954 году в рамках соглашения между СССР и Варшавой.

Похожие требования польская сторона пытается предъявить и России, обвиняя её в причастности к развязыванию Второй мировой войны.