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Посягнувшему на русские алмазы Тягнибоку посоветовали обратиться к врачам
28 января 2020, 16:09 • 25 • Политика
Посягнувшему на русские алмазы украинскому националисту Олегу Тягнибоку посоветовали обратиться к врачам, а не к "Московии".
Лидеру украинской националистической партии "Свобода" Олегу Тягнибоку стоит обратиться за помощью к психиатру. Об этом РИА ФАН заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования на Украине Ростислав Ищенко.
Ранее Тягнибок призвал Киев потребовать от "Московии" выплаты репарации за "оккупацию", "три голодомора", раскулачивание и Вторую мировую войну. Политик считает, что Москва должна отдать часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР.
Комментируя ситуацию, Ищенко посоветовал Тягнибоку обратиться к врачам, а не за алмазами.
"С тем же успехом он мог бы захотеть получить обратно от России Аляску. Колонизовали вместе, а продала одна Россия"", - пошутил он.
Как сообщает телеканал "360", ранее президент Польши Анджей Дуда потребовал от Германии выплатить крупную сумму денег в качестве компенсации ущерба, причинённого стране в годы Второй мировой войны. Заявление звучит абсурдно, ибо взимание репараций с ГДР было завершено ещё в 1954 году в рамках соглашения между СССР и Варшавой.
Похожие требования польская сторона пытается предъявить и России, обвиняя её в причастности к развязыванию Второй мировой войны.
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