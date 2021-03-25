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«Посягательство на территориальную целостность и госизмена». СБУ сделала заявление об обысках в «Украинском выборе» Медведчука
25 марта 2021, 18:10 • 136 • Украина
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила проведение обысков в общественном движении «Украинский выбор», который возглавляется главой политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ).
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Организацию подозревают в содействии в 2014 году «проведению незаконного референдума и выборов во временно аннексированных АР Крым и Севастополе».
«Установлено, что участники ОО «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор» во время аннексии полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные органы власти. Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма». Участники НВФ осуществляли незаконное преследование украинских активистов, захват административных зданий органов власти Украины», — рассказали в СБУ.
«Организаторы ОО имитировали ликвидацию 210 ячеек, которые находились на полуострове. Однако никаких документов в Минюст Украины не подавалось. Организация продолжала проводить в Крыму деятельность в ущерб государственной безопасности Украины. Только в 2017 году прекращение деятельности организаций «Украинского выбора» в Крыму было оформлено согласно действующему украинскому законодательству. По версии следствия, эти факты могут свидетельствовать о создании воображаемой непричастности руководства ОО «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор — право народа» к противоправной деятельности ее ячеек на территории АР Крым», — добавили там.
Следователи СБУ проводят следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и в 111 (государственная измена).
Напомним, ранее об обысках в организации сообщил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Он также пояснил, зачем обыски производятся властью.
Также напомним, СБУ объявила подозрения по трём статьям очередному политологу - Михаилу Шпиру. Ему, в частности, вменяются «заявления о внешнем управлении и унижение Украины».
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