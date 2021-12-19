Бывший сотрудник ЦРУ, который, по его собственным словам, посвятил свою жизнь уничтожению нашей страны, покаялся и признал свои ошибки. Он заявил, что Запад должен попытаться "понять точку зрения Путина", и призвал перестать называть Россию "империей зла".

Бывший офицер ЦРУ Джо Вайсберг опубликовал статью в газете The Washington Post, в которой признался в своих заблуждениях относительно России и русских. Он поделился воспоминаниями о своей работе в разведслужбе: как и его коллеги, он посвятил свою жизнь уничтожению не только КГБ, но и всего "советского Голиафа".

Он пояснил, что его устремления "драться до победного конца" были основаны на непрекращающейся антисоветской пропаганде. Однако спустя много лет после окончания холодной войны Вайсберг пересмотрел свои взгляды и понял, как ошибался в своих оценках опасности русских для Запада.

Он призвал власти США прекратить провозглашать Россию "империй зла". По словам Вайсберга, многие военные в Америке по-прежнему верят антирусской пропаганде и заявлениям об агрессивных намерениях русских. И прежде всего, ненависть Запада направлена против лидера России Владимира Путина.



"Вместо того чтобы попытаться понять точку зрения Путина, мы воспринимаем его как злобную силу, которая нападает на нашу страну, используя пропаганду и ложь, чтобы настроить наших граждан друг против друга", – пишет бывший агент ЦРУ. При этом сами США усердствуют в антирусской агрессии, подчёркивает он. В частности, они принимают в НАТО бывшие республики СССР, размещают на их территории своё оружие, а против России вводят экономические санкции.

Неудивительно, что Москва воспринимает эти меры как угрозу своей безопасности — так поступило бы любое разумное государство, уверен Вайсберг.