Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прок...
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалить...
В НАТО поставили России двойной ультиматум
Главная / Политика

Посвятивший себя уничтожению России сотрудник ЦРУ покаялся и призвал "понять Путина"

19 декабря 2021, 11:35  •  166 • Политика
Бывший сотрудник ЦРУ, который, по его собственным словам, посвятил свою жизнь уничтожению нашей страны, покаялся и признал свои ошибки. Он заявил, что Запад должен попытаться "понять точку зрения Путина", и призвал перестать называть Россию "империей зла".
Бывший офицер ЦРУ Джо Вайсберг опубликовал статью в газете The Washington Post, в которой признался в своих заблуждениях относительно России и русских. Он поделился воспоминаниями о своей работе в разведслужбе: как и его коллеги, он посвятил свою жизнь уничтожению не только КГБ, но и всего "советского Голиафа".
Он пояснил, что его устремления "драться до победного конца" были основаны на непрекращающейся антисоветской пропаганде. Однако спустя много лет после окончания холодной войны Вайсберг пересмотрел свои взгляды и понял, как ошибался в своих оценках опасности русских для Запада.
Он призвал власти США прекратить провозглашать Россию "империй зла". По словам Вайсберга, многие военные в Америке по-прежнему верят антирусской пропаганде и заявлениям об агрессивных намерениях русских. И прежде всего, ненависть Запада направлена против лидера России Владимира Путина.

"Вместо того чтобы попытаться понять точку зрения Путина, мы воспринимаем его как злобную силу, которая нападает на нашу страну, используя пропаганду и ложь, чтобы настроить наших граждан друг против друга", – пишет бывший агент ЦРУ. При этом сами США усердствуют в антирусской агрессии, подчёркивает он. В частности, они принимают в НАТО бывшие республики СССР, размещают на их территории своё оружие, а против России вводят экономические санкции.
Неудивительно, что Москва воспринимает эти меры как угрозу своей безопасности — так поступило бы любое разумное государство, уверен Вайсберг.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



166
Источник
Похожие новости
19 декабря 2021, 02:15
Кулеба потребовал жёстких санкций против России: "Если я увижу, что США что-то удерживают…"
19 декабря 2021, 09:50
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
19 декабря 2021, 07:30
"Кого душат?!" Голиковой пришлось отбиваться от депутатов. Володину – защищать
19 декабря 2021, 09:50
Британский министр обезоружил Киев очевидным фактом: "Не должны обманывать"
19 декабря 2021, 04:00
Угодить США и успокоить Киев: Депутат о продлении санкций против России
19 декабря 2021, 02:15
Большое дело: россиян ждет реформа самоуправления
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 декабря 2021, 17:55
Американский комик сказал: "Без обид, Украина!". И обидел Украину
15 декабря 2021, 06:40
Экс-нардеп переплюнул Зеленского и Порошенко в оценке мощи ВСУ
18 декабря 2021, 02:55
От новости о допросе до билета - четверть часа: Порошенко спешно покинул Украину
13 декабря 2021, 09:05
Новый канцлер Германии поссорился с польским премьером на первой же встрече
16 декабря 2021, 08:55
США преподали Москве и Пекину урок
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
18 декабря 2021, 09:20
«Для Зеленского всё может закончиться госпитализацией»: психиатры рассказали о состоянии президента Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.