Посвежевший Саакашвили попал на видео из зала суда

Михаил Саакашвили. Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

На кадрах политик выглядит весьма неплохо

Грузинское правосудие продолжает разбираться со скандальным государственным деятелем Михаилом Саакашвили. Сейчас в Тбилисском городском суде проходит очередной процесс над грузино-украинским политиком. В интернет-пространство попали кадры с этого заседания, на которых засветился и бывший президент Грузии, а ныне подсудимый.



Больше всего видеоролик любопытен с точки зрения текущего состояния Михаила Николозовича. Совсем недавно в прессе тиражировалась информация о том, что бывший грузинский главнокомандующий находится чуть ли не при смерти. Однако, судя по всему, медицинские специалисты на славу поработали над здоровьем государственного деятеля. На свежих кадрах Саакашвили выглядит замечательно для тяжелобольного человека.

Михаил Николозович с любопытством вертит головой по сторонам, а также уверенно глядит в объектив видеокамеры. Ролик стал достоянием общественности благодаря адвокатам бывшего главнокомандующего. Юристы включили прямую трансляцию в социальных сетях и засветили своего клиента.

Впрочем, это является нарушением регламента, так что съемку быстро свернули. Освещать судебный процесс разрешили только Общественному вещателю.

Напомним, 19 ноября стало известно, что у скандального грузинского политика обнаружили серьезные проблемы с мозгом. По словам местного омбудсмена Нино Ломджария, Михаил Николозович даже находился на грани жизни и смерти. В любой момент он мог впасть в кому отправиться на тот свет.