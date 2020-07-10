Постыдная правда о коллаборационизме поляков

Об участии польской полиции в уничтожении евреев

В европейских СМИ развернулся ожесточённый спор по фактам, обнародованным польско-канадским историком Яном Грабовским. Собранные и систематизированные учёным сведения о причастности польских националистов к холокосту вышли за пределы академической среды и обсуждаются публично.

В конце июня El País опубликовала статью «Участие польских полицейских в уничтожении евреев». Испанские журналисты рассказали своим читателям о результатах исследований, которые для многих европейцев выглядят сенсацией. На конец 2020 года запланирован выход в свет на английском языке книги Яна Грабовского «На службе. Роль польской синей и уголовной полиции в уничтожении евреев». В книге обобщена многолетняя работа учёного, проведенная на основе тысяч изученных им документов. Тема исследования – участие польской полиции в истреблении евреев. Приводятся задокументированные случаи уничтожения евреев как по заданию немецких нацистов, так и по инициативе поляков.

Журналисты называют Грабовского «врагом польского правительства». Достаточно зайти в польский сегмент Интернета, чтобы убедиться, что против историка, работающего в Канаде, развёрнута настоящая травля. Повсюду от социальных сетей до влиятельных изданий учёного называют лжецом и сравнивают с Йозефом Геббельсом. Сам Грабовский рассказывает об угрозах в его адрес и утверждает, что у него есть основания опасаться за личную безопасность; по его словам, «у польских патриотов длинные руки». В «патриотическом» крестовом походе участвуют не только маргинальные ультраправые организации, но и правительственные структуры Польши, включая министерство иностранных дел.

Причина поднявшегося шума заключается в том, что Грабовский наступил польским националистам на больную мозоль. После оккупации Польши гитлеровцы создали на её территории полицейские органы, укомплектованные местными жителями, так называемую синюю полицию, в состав которой вошли лица, ранее служившие в местных правоохранительных органах. Грабовский доказал, что «синие полицейские», часть из которых затем были объявлены официальной Варшавой национальными героями, принимали активное участие в убийствах евреев.

Польская полиция Фото: Haaretz, по материалам книг Яна Грабовского

По мнению учёного, во многих еврейских поселениях и гетто в оккупированной Польше режим террора держался именно на польской полиции. Её сотрудники знали многих местных евреев лично, выявляя их в том числе по специфическому акценту, который немцы, как правило, уловить не могли. «Без польской полиции немцам не удалось бы реализовать свой план. Польская полиция стала важным игроком в немецкой политике уничтожения», – утверждает Грабовский в интервью изданию Haaretz.

Историк рассказывает страшные вещи. Как польские полицейские похищали еврейских девушек, насиловали их и убивали. Как польский офицер искал евреев, которых прятали соседи, и передавал их на уничтожение немцам. Как коллаборационисты убили мать, а потом сутки пытали её детей в полицейском участке. Как польский полицейский убил маленького ребёнка на глазах у матери, чтобы поиздеваться над женщиной.

По словам Грабовского, зачастую польские полицейские не сообщали о своих действиях немцам: многие убийства совершались с целью грабежа, и коллаборационисты не хотели делиться отобранным у убитых имуществом с немецкими хозяевами.

Первоначально Грабовский предполагал, что польские пособники нацистов убили около 200 тысяч евреев. Теперь он считает, что количество убитых было существенно больше.

Издание книги Грабовского на английском языке станет ударом по польским политическим верхам, которые на протяжении лет фальсифицируют историю Второй мировой войны, выступая проводниками американского влияния в Европе и обеляя польских политиков времён Второй Речи Посполитой.

Документы о выдаче евреев нацистам польской полицией. Фото: Haaretz, по материалам книг Яна Грабовского

Мифологические представления о том, какую роль играла Польша в годы Второй мировой войны, изрядно пошатнули в последние годы израильские политики и учёные. «Я ребенок выживших во время холокоста. Мы этого не простим и не забудем. Многие поляки сотрудничали с нацистами», – заявил в феврале 2019 года в интервью телеканалу Israel's i24 глава МИД Израиля Исраэль Кац. О том, что поляки помогали нацистам, говорил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ответом на это со стороны Польши становились, как правило, вызовы в польский МИД послов Израиля, отмена участия Польши в международных мероприятиях, организованных Израилем. Продвигая тезис о том, что польский народ понёс одну из самых больших потерь во Второй мировой войне среди мирного населения, Варшава молчит по поводу того, что большинство погибших во время немецкой оккупации были евреями и «коренные» поляки приложили к этому руку. Однако постыдную правду о польском коллаборационизме сегодня уже не скроешь.