Поступишь только с правильным цветом кожи: "Чёрный секретик" Йеля раскрыли через полвека

Минюст США выяснил, что на протяжении десятилетий в Йельском университете процветала расовая дискриминация. Как казалось, шансы поступить у темнокожих американцев были в разы выше, чем у абитуриентов с белым цветом кожи и азиатского происхождения.

На эту особенность вузов Лиги плюща ранее обратили внимание американцы азиатского происхождения. Два года назад они указали, что подобные дискриминационные требования прослеживаются в трех вузах Лиги плюща. Так, Йельский и Брауновский университеты, а также Дартмутский колледж предпочитали, по их мнению, вовсю пользоваться "чёрной квотой".

Проверка Минюста полностью подтвердила опасения студентов относительно Йеля. Летом после двухгодичной проверки университета Минюст США сообщил, что чернокожих абитуриентов брали чаще, чем белых и абитуриентов азиатского происхождения с теми же успехами.

В этой связи власти США подали иск против учебного заведения. Жалоба подана в окружной суд США по округу Коннектикут. Из текста документа следует, что практика отбора по расовому признаку в Йеле существует уже полвека.

Так, у абитуриентов-афроамериканцев шансы поступить в Йель были в 10 раз выше, чем у претендентов азиатского происхождения, и на четверть выше, чем у белых.

По сути, констатировали в американском Минюсте, расовый признак в качестве фактора отбора Йельский университет использовал "без ограничений". Впрочем, в самом вузе опровергают эти обвинения.