«Поступательная модернизация»: как совершенствовалась боевая подготовка российской армии в 2020 году

В уходящем году Вооружённые силы РФ провели свыше 18,5 тыс. различных мероприятий, повышающих боевую подготовку. По их итогам боевые возможности российской армии увеличились на 13%, заявили в Минобороны. Особое внимание уделялось новым методам проведения десантных операций и нейтрализации угроз, исходящих от беспилотников. Главным событием стало стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020», в котором участвовали около 80 тыс. российских военнослужащих. По мнению экспертов, успехи ВС страны в боевой подготовке обусловлены в том числе поставками новых образцов вооружений.

Для российской армии уходящий год, несмотря на пандемию коронавируса, запомнился весьма интенсивным графиком мероприятий, повышающих уровень боевой подготовки. В общей сложности прошло свыше 18,5 тыс. различных занятий, тренировок и учений.

В результате, по данным Минобороны РФ, интенсивность межвидовой подготовки по сравнению с прошлым годом повысилась на 5%, двусторонних учений — на 6%. Боевые возможности российской армии, по оценке военного ведомства, возросли на 13%.

«Кавказ» и «Океанский щит»

Крупнейшим событием стало стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) «Кавказ-2020», прошедшее с 21 по 26 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, оно показало высокий уровень подготовки органов военного управления и способность войск надёжно обеспечить военную безопасность России на юго-западных рубежах.

В манёврах были задействованы около 80 тыс. военнослужащих, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортёров, до 250 танков, 200 артиллерийских комплексов и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Военнослужащие выполняли задачи на нескольких полигонах юга России, а также в акваториях Чёрного и Каспийского морей.

Как подчёркивал Шойгу, манёвры «Кавказ-2020» продемонстрировали высокую эффективность группировок войск и вооружения, которое они использовали. По его словам, на СКШУ армейские части действовали «в усложнённой обстановке современного вооружённого конфликта».

«Особое внимание уделялось применению высокоточных средств поражения, систем разведки и радиоэлектронной борьбы, автоматизации процессов управления войсками и оружием, а также сопряжению разведывательных и информационно-управляющих систем», — сказал Шойгу на мероприятии по подведению итогов СКШУ.

Он отметил, что в рамках манёвров «Кавказ-2020» Воздушно-десантные войска впервые произвели выброску из самолётов военно-транспортной авиации сразу десяти боевых машин.

Кроме того, «крылатая пехота» на стратегическом учении отработала новую тактику ведения боя под названием «мобильный эшелон». Её суть заключается в переброске на театр военных действий (ТВД) подразделения вместе со средствами огневого поражения. Транспортировка осуществляется с помощью вертолётов.

По приказу командования батальон 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ (Ульяновск) успешно выполнил задачу по высадке на 12 площадок полигона и овладению условным перекрёстком дорог, чтобы отсечь резервы условного противника.

«Мы говорим, что оперативные возможности (десантников. — RT) возрастают в 5—10 раз по отношению к предыдущему состоянию. Конечно же, мы повышаем мобильность действий и боевую мощь наших подразделений», — заявил в интервью телеканалу «Звезда» заместитель командующего ВДВ России Анатолий Концевой.

В комментарии RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что СКШУ продемонстрировали высокий уровень боеспособности российской армии, который выражается прежде всего в успешном применении межвидовых группировок войск, в том числе в наиболее сложных условиях.

«Кроме того, на этих учениях («Кавказ-2020». — RT) в полном масштабе было ещё раз апробировано реальное применение воздушно-десантного соединения нового типа. И уже в ноябре, подводя итоги всех мероприятий, министр обороны отметил, что это перспективно, оно будет развиваться дальше, поскольку доказало свою эффективность, особенно при манёвренных боевых действиях», — добавил Мураховский.

«Впервые в мировой истории»

Манёврам «Кавказ-2020» предшествовала внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, «голубых беретов» и морской пехоты.

В мероприятии, проходившем с 17 по 21 июля, приняли участие почти 150 тыс. человек, более 26 тыс. единиц военной техники, свыше 400 единиц авиатехники и более 100 кораблей. Как отмечают эксперты, внезапная проверка предопределила успешное проведение СКШУ.

Интенсивные учения в 2020 году проводили и на Военно-морском флоте. Одним из наиболее масштабных манёвров стал «Океанский щит», который развернулся в акваториях трёх океанов и девяти морей, включая регион Северного морского пути. Особенностью этих учений, помимо ракетных пусков, были одновременные вылеты морской авиации ВМФ всех четырёх флотов России.

Большое внимание на мероприятиях по учебно-боевой подготовке в 2020 году уделялось совершенствованию методов борьбы с беспилотниками.

Как отмечают сами военные, такой подход продиктован опытом современных вооружённых конфликтов, где противоборствующие стороны активно применяют разведывательные и ударные БПЛА, а также дроны-камикадзе, способные нанести существенный ущерб живой силе и материальной инфраструктуре.

«Это направление активно развивается, внедряется перспективная тактика применения подразделений ПВО, что нашло отражение в новых боевых уставах, методических рекомендациях по борьбе с БПЛА, в материале, разрабатываемом в помощь командирам всех степеней для эффективной организации и проведения занятий по тактической, специальной и разведывательной подготовке», — заявил 25 декабря в интервью «Красной звезде» начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

Так, на учениях российские военнослужащие отрабатывают нейтрализацию угрозы нападения БПЛА с помощью различных типов вооружений — зенитных комплексов, артиллерийских установок, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и обычного стрелкового оружия. Борьбу с дронами осваивают в том числе снайперы, пулемётчики и пехотинцы.

Также в военных округах изучается тактика применения сводных формирований по уничтожению беспилотников. В их состав входят специалисты РЭБ, войсковой разведки, снайперы, расчёты зенитных самоходных комплексов и средств ПВО.

По мнению экспертов, ещё одним важным направлением боевой подготовки в 2020 году стало совершенствование возможностей развёртывания сил и средств в Заполярье.

Наиболее значимым событием на этом поприще специалисты назвали десантирование «голубых беретов» на Землю Франца-Иосифа с высоты 10 км в конце апреля. Высадка осуществлялась из трёх военно-транспортных самолётов Ил-76 с применением новейших парашютных комплексов спецназначения «Стайер».

«Сегодня впервые в мировой истории мы провели групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты 10 000 м с использованием кислородного оборудования и c последующим выполнением учебно-боевых задач. Такого до нас ещё никто не делал», — прокомментировал это событие замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Военнослужащие ВДВ на Земле Франца-Иосифа

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Как пояснил и. о. начальника боевой подготовки командования военно-транспортной авиации полковник Иван Золотько, высадка в Арктике была непростым испытанием для экипажей Ил-76. Офицер отметил, что операция осуществлялась в условиях отсутствия визуальных ориентиров на местности.

«Выполнение высотного десантирования в арктических широтах создавало дополнительную сложность для экипажа, штурманской службы, так как полёт выполнялся над безориентирной местностью и при отсутствии наземных средств навигации. При этом необходимо было выдержать все параметры полёта и выйти точно в указанную зону десантирования строго в назначенное время», — цитирует пресс-служба Минобороны РФ Золотько.

В беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что особенностью учений 2020 года стала апробация практически всех новейших вооружений. По его словам, «поступательная модернизация» арсенала позволяет российской армии интегрировать и новые методы пресечения агрессивных планов потенциального противника.