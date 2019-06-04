Постсоветский мир в прицеле сетевых войн

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04 июня 2019, 05:09  •  72 • Война
О деятельности Европейского фонда поддержки демократии
В апреле 2019 года исполнительный директор Европейского фонда поддержки демократии (European Endowment For Democracy – EED) Ежи Помяновский представил в комитете по вопросам иностранных дел Европарламента ежегодный отчёт EED за 2018 год «Поддержка тех, кто выступает за демократию».
Говоря о влиянии фонда, который в 2018 году отметил свое пятилетие, Помяновский заметил: «EED стал признанным и ценимым многими механизмом гибкой поддержки демократии».
EED был основан в 2013 году по инициативе Польши. На сегодняшний день фонд получил и обработал более 5 тысяч запросов о поддержке и выделил на их финансирование 722 гранта на сумму € 50 млн., а также организовал «около сотни мероприятий, где представлены работа и идеи активистов из более 20 стран, выступающих за идеи демократии», сообщается на официальном сайте проекта «Соседство Европейского союза».
Согласно пресс-релизу Еврокомиссии, Европейский фонд поддержки демократии предназначен для предоставления денежных грантов журналистам, блогерам, некоммерческим организациям, профсоюзам, а также политическим организациям, в том числе работающим в изгнании. EED ориентирован «на поддержку демократических движений в Алжире, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Египте, Грузии, Иордании, Ливане, Ливии, Марокко, Молдавии, Сирии, на Украине, а также в Палестине». Финансирование фонда осуществляется за счёт взносов стран-членов ЕС.
При создании фонда верховный комиссар Евросоюза по международным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон выразила уверенность, что «фонд рождается в очень подходящий момент времени, так как 2013 год станет ключевым для демократического перехода».
В 2018 году EED поддержал более сотни запросов о финансировании, в том числе выделил 30 чрезвычайных грантов. В своей работе фонд применяет так называемый контекстный подход (context-based approach). Под «контекстом» имеется в виду степень свобод, которыми пользуются в той или иной стране «продемократические» (читай: прозападные) активисты.
Заявленный евродемократизаторами как инновация context-based approach является слепком с effect-based operations (операций, рассчитанных на системный эффект) – концептуальной разработки Пентагона в области сетевых войн. В этой концепции сетью считается любая среда, которая позволяет транслировать нужную информацию. Средства сетевых (информационных) войн суть инструменты подчинения «общества-мишени» с помощью влияния на поведение членов этого общества. Сетевая война аккумулирует технологии захвата пространства, отторжения территории, смены режима без использования военной силы. Методы ведения сетевых войн использовались во время цветных революций в Сербии, Грузии, на Украине, в других странах.
Составители отчёта EED с гордостью отмечают деятельность фонда в Армении, называя это образцом поддержки «продемократических активистов в зонах, затронутых конфликтом».
В 2018 году EED в приоритетном порядке поддерживал «женщин и молодежь как агентов демократических перемен». Особое внимание было уделено молодёжи Украины, Западных Балкан и Туниса.
В июне 2018 года в ознаменование пятой годовщины EED в Европарламенте состоялась конференция, в рамках которой выступили грантополучатели фонда. Среди них – основательница украинского НПО «Юридична сотня» Леся Василенко, которая помогает «ветеранам АТО»; Мохамад Ашраф Аль-Хафни, основатель центра Lamsat Ward, «оказывающего поддержку сирийским беженцам в Ливане»; Омар Балафрей из Марокко, воюющий за «политическую альтернативу» в этом североафриканском королевстве.
Среди лучших грантополучателей 2018 года выделены: участница массовых протестов в Молдавии тележурналистка Наталья Морарь; львовский портал Твоє Місто, участвовавший в программе «Ускорение журналистики» Европейского центра журналистики в Кардиффе (Великобритания); «Алеппо медиацентр», получивший грант за документальный фильм «Последние люди в Алеппо» о «Белых касках».
Двое активистов студенческого движения из Армении Давид Петросян и Амалия Костанян удостоены премии движения Restart Student Initiative, объединяющего «активных студентов из университетов по всей Армении, которые хотят добиться значительных изменений в области высшего образования». А на состоявшейся в феврале сего года в Ереване пресс-конференции активисты общественного движения «Глас народа» Арман Гукасян и Цовинар Костанян рассказали, что студенческое движение «Рестарт» финансируется не только EED, но и Джорджем Соросом с целью возможного запуска в этой республике очередной «революции». По словам Гукасяна и Костанян, западные фонды только за 2018 год предоставили армянским НПО более десяти миллионов долларов.
Декларируя свою поддержку независимым СМИ, EED полностью игнорирует при этом положение действительно независимых журналистов на Украине.
С начала ХХI века на Украине были убиты 39 журналистов. Среди них – Олесь Бузина, Павел Шеремет, Андрей Стенин. В феврале 2015 года Верховная рада Украины приняла решение приостановить до завершения АТО в Донбассе аккредитацию журналистам и техническим сотрудникам 115 российских СМИ. По данным на 31 декабря 2017 года, на Украине была запрещена трансляция 80 российских телеканалов. Это положение дел сохраняется и при новом президенте Украины.
Одна из главных целей EED – борьба против «кремлёвской пропаганды».
Сотрудниками фонда был подготовлен доклад «Обеспечение плюрализма и сбалансированности русскоязычного медиапространства». Под «сбалансированностью» имеется в виду создание ресурсов на русском языке для противодействия «прокремлёвским СМИ». Рассматриваются страны «Восточного партнёрства» (Белоруссия, Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан), а также Латвия, Эстония, Литва и Россия.
Исследование, положенное в основу этого доклада, было профинансировано правительством Нидерландов при поддержке правительства Латвии. «Старшее поколение русскоязычных все еще испытывает глубокую ностальгию по советскому прошлому, что делает «исторические» фильмы и документальное кино чрезвычайно притягательными: они создают новую альтернативную версию прошлого. Кроме того, прокремлевские СМИ играют на чувстве утерянной гордости за «великую страну» среди части русскоязычной аудитории (особенно за пределами России)», – утверждается в докладе. Бороться с этим предлагается путём «серии скоординированных, экономически эффективных действий по поддержке сотрудничества как между существующими независимыми русскоязычными СМИ, так и между донорами, оказывающими им поддержку».
В конечном итоге Европейский фонд поддержки демократии вырос во внушительный инструмент вмешательства во внутренние дела «стран-мишеней». Вмешательства, которое призвано обеспечить развитие общественных процессов в этих странах в интересах «коллективного Запада».
Владимир ПРОХВАТИЛОВ

Фонд Стратегической Культуры

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