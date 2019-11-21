Постсоветская планета. Хроники неправильного завтра • 73 • Аналитика

Договоры с «истёкшим сроком хранения»

И таки возникла недавно ситуация с возвращением в строй ракет меньшей и средней дальности. Причём в Европу, причём с обеих сторон. Нет, вернее, тут американцы демонстративно покинули тот самый договор о ликвидации РМСД, ну и наши туда же подтянулись. А что делать? Куда податься «бедному крестьянину»? Случилось то, что должно было случиться: сначала американцы демонстративно «наплевали и растёрли» на договор о ПРО. Сейчас то же самое произошло с договором о РМСД. В принципе логично и в принципе ожидаемо.



В своё время (перед самым демонстративным отказом от договора по ПРО) Джордж Буш Джуниор даже приглашал Владимира Путина к себе в Техас. На ранчо. Так сказать, продолжение ельцинской дипломатии без галстуков. Друг Джорджи, друг Владимир… Но не прокатило. Совсем не прокатило. Володя Путин «шутку юмора» не понял и на поводу не пошёл. И пришлось США демонстративно выходить из того самого «эпохального договора», что, кстати, отрицательных последствий на международной арене для них де факто не имело.





То есть договор был ключевой и базовый, и очень многое на него было завязано в военно-политической сфере, но его демонтаж прошёл фактически незамеченным для мирового сообщества, живущего в эпоху «конца истории». И американцы «оживились». И вот уже мы наблюдаем внезапный и односторонний выход из договора о РСМД. Причём опять же таки никаких негативных последствий для них это не имеет, и никто ни в чём их не обвиняет.



И ни Евросоюз, ни даже Китайская Народная Республика абсолютно никаких серьёзных обвинений в их адрес не выдвигают и выдвигать не собираются. То есть по факту США идут в ракетно-ядерной сфере на вполне себе односторонние действия, практических проблем в дипломатии при этом не встречая. Это, знаете ли, надо осознать. Мы уже как-то привыкли, что ядерное оружие ограничивается системой международных договоров. То есть сначала безусловно, возникло само ЯО, а вот потом, «во избежание», человечество было вынуждено создать систему жёстких международных договорённостей по ограничению на его испытания/распространение/размещение.



И вот сегодня вся эта система ограничений «летит под откос», потому как «лидер свободного мира» решил рулить в этой сфере во вполне себе одностороннем порядке. Кстати, отмена ядерной сделки с Ираном — это как раз из той же самой серии. Данная сделка была как бы одобрена всеми ведущими мировыми игроками, а потом администрация Трампа, действуя в одностороннем порядке, эту сделку расторгла.



Последствия краха СССР в сфере безопасности

Вы таки знаете, но лучше бы холодную войну выиграл СССР (грустная шутка). Было бы гораздо лучше для человечества в целом, по крайней мере угроза «ядерного багабума» отошла бы далеко на пятнадцатый план. Сегодня же тот же «лидер свободного мира» во вполне одностороннем порядке разжигает страсти вокруг вполне ядерно-ракетной Северной Кореи. Я понимаю, Трамп, играя по-крупному и повышая ставки, пытается прежде всего решить свои внутренние политические проблемы, однако… однако (и история это вполне себе подтверждает) иногда в напряжённой ситуации пушки начинают стрелять сами по себе.



То есть, как это ни странно, но после распада советского блока и краха СССР мир стал гораздо более опасным и нестабильным. Если подумать, то это именно так. «Ушла» «вторая опора» и мир начало колбасить и плющить. После 1991-го международная система сдержек и противовесов, так любимая европейскими дипломатами эпохи, описываемой товарищем Пикулем, буквально рассыпалась на наших глазах.



Не стало ни сдержек, ни противовесов. Бывшие страны Восточного блока массой вступили в НАТО. Включая Эстонию, Латвию и Литву, то есть бывшие республики СССР! И как бы это было здорово (для Запада), и как бы это было хорошо (для него же). И как бы это было замечательно. В доядерную эпоху. После разгрома Непобедимой армады (1588 год) Испания де факто постепенно утратила статус великой морской державы. После 1814-го (а на самом деле после разгрома в России Великой армии) Франция утратила статус военного гегемона Европы. После 1918-го Германия потеряла и лучшую армию Европы, и суверенитет, и возможность проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику.



Однако с СССР/РФ получилось интереснее всего: в 1991-м было потеряно практически всё. От статуса сверхдержавы до статуса страны третьего мира путь оказался на удивление коротким. Но странным образом СЯС и ТЯО потеряны не были. В эпоху Ельцина это казалось таким вот забавным реликтом былого могущества… хотя как сказать! Те же американцы весьма серьёзно давили на него в пользу «обнуления» ракетно-ядерного потенциала, и когда «первый президент независимой России» заерепенился, на него обрушилась мощнейшая критика — в «неоцаризме» стали обвинять уральского любителя демократии.



То есть как в своё время (70-е) на Западе было решено отказаться от «конвергенции систем» в пользу альянса с Китаем, так и в 90-е было принято решение, что России мы ничего предлагать не будем. Немного в сторону — почему у наших либерал-демократов в 90-е ни черта не получилось? Ну почему? Воровали? Да все воруют! Дело в том, что Запад с ними сотрудничать не стал и денег им не предложил. И простояли они все 90-е «с открытой варежкой»: мы же всё сделали правильно, где инвестиции?



А в ответ им с улыбкой объясняли, что «инвестиции» — дело сугубо частное (то есть их не будет) и требовали разоружиться. В какой-то мере история жестоко посмеялась над нашими либерал-демократами. Это как Фридрих Великий, будучи убеждённейшим франкофилом, был вынужден постоянно воевать с Францией, так и нашим «реформаторам» пришлось в какой-то мере поиграться чуть ли не в патриотов и спасать ядерный потенциал России от добрых янки в тяжелейших политических и экономических условиях.



Ядерное «разоружение» России

Не того они ждали от Запада, совсем не того. То есть в 90-е и позже реально предпринимались попытки ядерного разоружения «проигравшей России». Кстати, да, нам в своё время сообщили, что холодная война окончена. Им сообщили, что они полностью в этой войне победили, отсюда разница в восприятии окружающей реальности. Западный обыватель сегодня не уважает и не боится какой-то там третьесортной страны. Это прекрасно, чёрт побери, но как раз вот ЯО у этой «проигравшей страны» осталось. То есть «что-то пошло не так». Не по плану.





Попытка Запада провести во власть Ходорковского (кстати, используя протестно-левый электорат!) — это не столько про нефть (как у нас многие думают), сколько именно про ЯО (а нефти на Земле достаточно много). И это было уже после Ельцина. И многие этого не помнят, но г-н Ходорковский вполне себе высказывался насчёт российского ядерного потенциала.



То есть «решение» российского вопроса (окончательное) на Западе просматривалось весьма простое: разоружение ядерных сил и ликвидация российского государства как целостной структуры. В этом направлении они и работали. Но вышла промашка. Нет, как раз расширить НАТО на Восток и установить русофобский консенсус в Европе у них вполне себе получилось (с результатами этой политики мы и столкнулись в 2014-м году), а вот с «ядерным разоружением» что-то пошло не так.



То есть с точки зрения «международной безопасности» как раз сегодняшний мир не просто хуже, а гораздо хуже «мира двух блоков – двух систем». Всё дело в том, что тот мир был устойчивым. Этот — нет. Раскачать «тот мир» до состояния ядерного конфликта вот просто так, за «здорово живёшь», было достаточно сложно. Без решения с «самого верха». Были чёткие правила игры и чёткие ограничения.



Сегодня это всё отсутствует полностью: Запад взял игру на себя и ни с чем считаться не желает. Вполне очевидный маркер — показательный разгром Югославии. Собственно говоря, как раз Югославия никому на тот момент не угрожала и ни на кого нападать не собиралась. И вообще была европейской демократической страной. Почему встречи лидеров нормандской четверки в декабре не будет



Война в Грузии и война на Украине как раз очень чётко очертили перспективы «будущего». То есть у нас несколько неверно понимают смысл Югославии, Ливии, Ирака и Сирии. Не понимают и не хотят понимать те по-настоящему адские реалии, в которых мы все оказались без СССР. Говорите что угодно, но в рамках СССР войны на Донбассе и в Ю. Осетии просто бы не было. Как и нападения на кого угодно по списку. У нас таки многие до сих пор верят в некую «западную демократию», но при этом отмечают, что, дескать, иногда она работает в «неправильном режиме».



Другая реальность

Всё немного не так здорово. Надо просто забыть (совсем забыть!) про реалии 80-х годов и воспринимать то, что происходит последние 30 лет. Как данность. Кстати, морализаторство, которым очень многие любят заниматься по поводу «агрессивного Запада» (в том числе на страницах «ВО») малополезно и даже смешно. Добро пожаловать в «дивный новый мир», где никакие нормальные законы и правила не работают.



То есть вся беда в том, что (с точки зрения автора) этот мир стал гораздо более неустойчивым и склонным к скатыванию в ядерный конфликт. И даже вот если взять ситуацию с ядерными АЭС Украины — нам все уши уже прожужжали про Чернобыль. Уже тридцать лет жужжат, однако катастрофическая ситуация на ядерных объектах «незалежной» никакого интереса ни в ЕС, ни в МАГАТЭ не вызывает. Совсем не вызывает.



И, кстати, да, в РБ регулярно проходят «чернобыльские шляхи», которые направлены против новой АЭС в РБ, но катастрофическая ситуация в ядерной энергетике Украины даже «атомофобным» белорусам абсолютно безразлична. Нет такой темы. Понятно, что эти аварии можно какое-то время игнорировать, но ядерному реактору политическая ситуация в мире не указ. Он может и рвануть. И да, передача украинской стороной технологий ракет/ракетных двигателей всем, кто готов заплатить, ни к каким санкциям не привела.



То есть для «революциённой» Украины сделали очевидное исключение из всех и всяческих договоров. Ей можно гробить реакторы и «банчить» двигателями к баллистическим ракетам. Но, чёрт возьми, так не бывает. Не бывает, что договора в области стратегических вооружений продолжают действовать при наличии на карте такого вот «белого пятна». Там дело до того доходило, что вроде они северокорейцам помогли «угрожать Америке».



Все международные договоры, как часы работавшие в эпоху противостояния СССР и США, сегодня отправились в мусорную корзину. Всё, их больше нет! Потому что Украина из них де факто вышла. И ей за это ничего не было. Более того, её всячески поддерживают… Шутки шутками, но самая засада была как раз в том, что на Украине оставались и технологии производства ракет, и технологии производства двигателей к ним, и ядерные реакторы…



Но ради победы «революции достоинства» на это закрыли глаза. И как-то народ не задумывается о последствиях… а они могут быть чудовищными. И самое главное, что Штаты практически «в одну морду» принялись рулить ракетно-ядерной сферой на планете, а это уже, извините, «полный атас». Потому что у них «не получится».



То есть вся система контроля над ракетно-ядерными технологиями сегодня уже по факту не работает. На примере Ирака/Северной Кореи США доказали, что в современном мире только наличие ЯО обеспечивает суверенитет, но ничто иное. Нет никаких доказательств того, что Иран распространяет технологии баллистических ракет/ЯО. Но против него были введены санкции, потом «ядерная сделка», потом отмена «ядерной сделки» США в одностороннем порядке. И о чём вы после этого хотите говорить в сфере ядерного разоружения?



А Украина как раз активно распространяла определённые технологии… но ей за это ничего не было. То есть «гегемон» в одностороннем порядке решил «обеспечивать ядерную безопасность». Но… но так не бывает. Переход от биполярного мира к однополярному особенно дико выглядит как раз в ракетно-ядерной сфере. Понимаете, ядерным боеголовкам как-то наплевать на текущую политическую и экономическую и ситуацию, и соотношение голосов в ООН. Декабрьская встреча в Париже. Украина в «минском тупике»



Договор «непонятно кого непонятно с кем»

То есть сегодня для России нет абсолютно никакого смысла что-то там подписывать с США в сфере ракетно-ядерных ограничений. Просто потому что у нас не тот международный статус, чтобы чего-то там потребовать от США. Это как честная игра в орлянку с гопником. Если ты проигрываешь, ты платишь.



Ситуация парадоксальна ещё вот в чём: все те, кто делает ставку на американскую гегемонию, очень не любят замечать тот факт, что с начала 0-х США потихоньку сыплются. Как бы ещё в 90-х там всё (внешне!) было здорово. Но за последние два десятилетия произошёл настоящий обвал потенциала США и экономических возможностей, в частности. У них сегодня нет возможности «играть вдолгую». Все те, кто рассуждает об американском военном потенциале в 2040-м году, занимаются ерундой.



Надо бы вообще посмотреть, что от США останется к 2040-му году. Именно поэтому они сегодня «идут ва-банк» и «играют по-крупному». Им сейчас надо выигрывать, понимаете? Они и до 2030-го года не дотянут в нынешнем режиме. Любую проблему надо рассматривать комплексно. Кстати, насчёт экономики США и её перспектив в конце нулевых очень хорошо всё разложил по полочкам «Авантюрист» из Омска. Рекомендую! В самом начале нулевых (!) вышла замечательная книга Хазин/Кобяков «Закат империи доллара и конец «Pax Americana». И там всё было неплохо разложено.



То есть сначала США «взяли игру на себя», а потом начали энергично «заваливаться в кювет». То есть «перезагрузить экономику» (обвалив при этом мировые финансы!) они ещё могут, но вот сохранить при этом доминирование на планете — уже нет. Именно поэтому «арабская весна», именно поэтому война на Украине. Именно поэтому они запрещают Ирану торговать нефтью. Именно поэтому нагнетают ситуацию вокруг Пхеньяна. Именно поэтому они размещают военные биолаборатории у границ России.



Как они при этом могут обеспечить режим нераспространения ракетно-ядерных технологий и отсутствие ядерных конфликтов — загадка… Выход США из договора о РСМД привел к тому, что в Европе опять (как в 80-е!) возник риск ядерного обмена ударами «накоротке». Но СССР больше нет, как и ОВД, а вот возможность России перепахать европейские города ядерными боеголовками как раз осталась. Для этого самого удара по Европе в принципе нужно не так уж и много, и быть сверхдержавой совсем не обязательно.



Другой взгляд на ядерную войну

И совсем не обязательно этот удар должен быть «встречно-ответным». Сейчас как-то не принято обсуждать одну такую вот интересную тему: а что если бы экономика России рухнула под санкциями? Экономическими? Что значит: «ну всё, вы проиграли?» У нас есть опыт «роспуска ОВД» и «славных 90-х». Как-то политические уступки к позитивным для нас результатам не привели. Кто вообще сказал, что Россия (страна, способная сжечь планету) просто обязана была «выстоять под санкциями»? Знаете, не чувствую никакой ответственности за «будущее всего человечества». Ушло это вместе с крахом СССР и «святыми 90-ми».



«Ну всё — вы проиграли?» — «Да нет — мы все проиграли…» Таким может быть ответ. Там, помнится, СССР ещё брал на себя «повышенные социалистические обязательства» не применять первым ЯО. Что-то не помнится политической отдачи от этого шага. Почему-то, вводя секторальные санкции, наши соседи по планете исходят из неочевидного факта, что в случае развала своей экономики Россия будет обязана капитулировать по подобию и образцу 91-го года.



Почему-то в качестве «финала» сей эпопеи рассматривается горбачёвский звонок в Вашингтон в декабре 91-го. Беда подобных «прогнозистов» как раз в том, что на этот раз в Кремле будет сидеть не Горбачёв, а немного другой политик. И будет принимать немного другие решения. В частности, это было сформулировано так: «…конечно, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для планеты это будет глобальная катастрофа тоже. Но я, как гражданин нашей страны и как глава российского государства, в этом случае хочу задать один вопрос: «А зачем нам такой мир, если в нём не будет России?» Цена предательства



Автор сей сентенции не совсем похож на досужего «болтуна ни о чём». Почему-то эта фраза многими воспринимается в ироничном ключе. Дескать, человечество преодолело страх ядерной войны. Преодолело? Это как? Ещё любят говорить, что такой войны не будет, так как её никто не хочет. Достаточно странное утверждение — европейцы очень сильно хотели начала Первой мировой? И именно так и именно сейчас вопрос был поставлен совсем не случайно. США вводят против России всё новые санкции и активно покидают договоры по ограничению вооружений, да и вообще плевать хотели на всяческие «сдержки и противовесы».



В доядерную эпоху (при существующем соотношении сил) это неизбежно вело к поражению России. В ядерную… это ведёт к ситуации, когда у нас будет «минус одна планета». То есть парадоксальным образом современный мир оказался гораздо более опасным и неуравновешенным, чем мир 80-х. Просто потому что интересы одной из ядерных сверхдержав в нём не учитываются категорически.



То есть если в 80-е мы исходили из не вполне очевидной предпосылки, что «народам нужен мир», сегодня это положение вполне себе можно поставить под вопрос. Как-то в момент украинского кризиса большого антивоенного движения в Европе не наблюдалось. Хотя сильно пахло порохом. И вот когда уже дело дошло до размещения ракет меньшей и средней в Европе, вот тут германская дипломатия наконец проснулась и предложила убрать российские ракеты за Урал. В обмен на «инспекции» американских объектов в Румынии.



Интересное такое предложение. Вообще ЕС (под руководством Германии) типа «квазисупердержава», по крайней мере экономическая. Но даже вопрос ракетно-ядерной безопасности на своей собственной территории ЕС не контролирует никак. После того как Германия (и ЕС в целом) полностью поддержали антироссийские санкции, их роль как возможного посредника была сведена к нулю. И вот тут выясняется, что санкциями/ контрсанкциями дело не ограничивается. Отнюдь. И вот тут-то у немецких дипломатов и взыграло ретивое…



Другой взгляд на ЯО

А вообще, та логика, что нам надо иметь мощную экономику и мощную обычную армию конечно, хороша, однако возможна к реализации на базе восстановления СССР и Варшавского блока, что, понятно, — чистой воды фантастика. Да и зачем, в принципе? В случае неизбежного разгрома сил НАТО на континенте в 70-е/80-е американцы просто-напросто применили бы ЯО, целей любой ценой остановить русские танки без ЯО там никто не ставил. И даже с их (и союзников!) промышленным, финансовым и демографическим потенциалом. То есть, в принципе, могли, но как-то не сильно над этим заморачивались (ибо лучшая ПТУР – это ТЯО).



Почему нам (при нынешнем соотношении сил) надо думать об этом сегодня, абсолютно непонятно. Вполне очевидно, что даже при самом благоприятном сценарии развития Россия «не потянет» полноценные «обычные ВС» по отношению к НАТО, Японии, Китаю. Ну это же очевидно? Зачем тогда обсуждать? И будь наша экономика вдвое эффективней — всё одно не потянет.



Другой сценарий: таки потянули! И США при гибридном вторжении в Россию получили мощный «отлуп»! Ага! Не ага. Они немедленно применят ядерное оружие. Для отражения русской агрессии против свободного мира. Кто-то в этом сомневается? То есть обычные ВС безусловно, нужны, но по советскому образцу рассчитывать на две отдельные (ядерную и неядерную) войны довольно глупо. И довольно дорого.



Вообще, в Европе сложилась (по отношению к 80-м) странная ситуация: идеологического противостояния систем (на которое и возлагали ответственность за ядерное противостояние) больше нет. Совсем нет! Вот только само по себе ядерное противостояние никуда не ушло. И вроде как даже Россия входила в ОБСЕ! И вроде как у нас законодательство пытались гармонизировать с европейским. Однако всё закончилось именно тем, чем закончилось. То есть какой большой скрытый смысл заключается в этом самом сближении с Европой при очевидном военном противостоянии, понять достаточно сложно. НАТО рвётся в Арктику, но она альянсу не по зубам



Другой взгляд на «международное право»

То есть «вопрос санкций» — это не только и не столько «экономический вопрос», как ни странно, сколько военно-политический. То есть европейские страны де-факто продемонстрировали готовность «акцептировать» любые решения США. То же самое можно сказать по поводу отношения к выходу США из ПРО и РСМД. В результате система разваливается. Некая «система международного права». То есть нам, получается, категорически невыгодно идти на подписание каких-то документов по ракетно-ядерным вооружениям.



Так как США могут из них выходить по собственной инициативе. В любой им удобный момент. В то время как мы будем вынуждены выстраивать под эти «договора» весь ВПК и армию. Знаете, откровенно дурацкая ситуация. То есть американцы в данном случае могут играть очень просто: они прописывают в договоре выгодные им ограничения… Россия их учитывает при создании своего ядерного арсенала… А потом американцы «внезапно» покидают договор и ставят нам «шах и мат». Такие вот «одноразовые договоры».



То есть с американской точки зрения Россия сегодня ни в коем случае не является «достойным партнёром», с которым надо строить отношения. Они в принципе не рассматривают сегодня свои обязательства по отношению к кому-то как нечто твёрдое и неизменное. Иранский пример тут просто «архетипичен». И да, сразу после выхода из «ядерной сделки» США заговорили о необходимости создания некоего «нового, лучшего договора» с Ираном. Очень интересно. Просто безумно.



А, собственно говоря, чем лучше Россия? Да практически ничем. Грубо говоря, любые ограничения ракетно-ядерного оружия России не очень выгодны. Мы, в отличие от Америки, живём в центре Евразии, соседей у нас много, а армию в 4,5 миллиона мы уже никак не потянем. Грубо говоря, те самые РМСД России нужны не меньше, чем США, если не больше. Разработку подобных ракет ведут и Пакистан, и Иран, и Индия, и Китай… Кстати, нам они нужны даже больше, чем тому же Китаю. С нашими-то протяжёнными границами.



У США таких соседей просто нет. Да и учитывая соотношение обычных сил, на европейском ТВД они нам гораздо нужнее, чем натовцам. Такие дела, никто не виноват. Комплексовать по поводу того, что мы не можем лоб в лоб бодаться с НАТО обычными вооружениями, достаточно странно. «Это не совсем Олимпийские Игры».



С учётом развёртывания США систем ПРО какие-то ограничения на СЯС выглядят не менее странно с точки зрения обеспечения нац. безопасности России. Да пусть у США будет хоть 100 тысяч боеголовок. Нам-то что с того? Если мы гарантированно сможем их уничтожить? Особенно нанося удар первыми?



СССР больше нет (и уже давно!), как и ОВД. Поэтому мыслить в терминах тех договорных обязательств достаточно странно: нас никто не рассматривает в качестве «гаранта мира и стабильности на всей планете», простите, но это ненужные иллюзии. Да и нам не нужен «мир во всём мире» (он нам не по карману!), нам, скорее, нужна безопасность своей собственной страны. Не больше, но и не меньше. Разыгрывая из себя квази-СССР, мы подвергаемся ненужным ограничением, но, не будучи сверхдержавой, не имеем в результате никаких бонусов — вот тебе и «международные договорённости». Кстати, почему в них не участвует Китай? Растущая сверхдержава?



С одной стороны, мы ограничиваем ядерный потенциал в интересах международного «сообчества» с достоинством глобального игрока, с другой стороны, это сообщество не задумываясь вводит против нас санкции с целью развала нашей экономики (как против страны-изгоя). Не находите, что это «взаимоисключающие параграфы»? То есть нам по американскому образцу необходима полная уверенность в собственной правоте и готовность применить ядерный арсенал при необходимости (учитывая при этом исключительно собственные национальные интересы). Ну и понятно — сам этот арсенал. Договоры по ракетно-ядерному оружию были хороши в эпоху двух супердержав. Сегодня они для нас бессмысленны и даже опасны. И таки возникла недавно ситуация с возвращением в строй ракет меньшей и средней дальности. Причём в Европу, причём с обеих сторон. Нет, вернее, тут американцы демонстративно покинули тот самый договор о ликвидации РМСД, ну и наши туда же подтянулись. А что делать? Куда податься «бедному крестьянину»? Случилось то, что должно было случиться: сначала американцы демонстративно «наплевали и растёрли» на договор о ПРО. Сейчас то же самое произошло с договором о РМСД. В принципе логично и в принципе ожидаемо.В своё время (перед самым демонстративным отказом от договора по ПРО) Джордж Буш Джуниор даже приглашал Владимира Путина к себе в Техас. На ранчо. Так сказать, продолжение ельцинской дипломатии без галстуков. Друг Джорджи, друг Владимир… Но не прокатило. Совсем не прокатило. Володя Путин «шутку юмора» не понял и на поводу не пошёл. И пришлось США демонстративно выходить из того самого «эпохального договора», что, кстати, отрицательных последствий на международной арене для них де факто не имело.То есть договор был ключевой и базовый, и очень многое на него было завязано в военно-политической сфере, но его демонтаж прошёл фактически незамеченным для мирового сообщества, живущего в эпоху «конца истории». И американцы «оживились». И вот уже мы наблюдаем внезапный и односторонний выход из договора о РСМД. Причём опять же таки никаких негативных последствий для них это не имеет, и никто ни в чём их не обвиняет.И ни Евросоюз, ни даже Китайская Народная Республика абсолютно никаких серьёзных обвинений в их адрес не выдвигают и выдвигать не собираются. То есть по факту США идут в ракетно-ядерной сфере на вполне себе односторонние действия, практических проблем в дипломатии при этом не встречая. Это, знаете ли, надо осознать. Мы уже как-то привыкли, что ядерное оружие ограничивается системой международных договоров. То естьбезусловно, возникло само ЯО, а вот потом, «во избежание», человечество было вынуждено создать систему жёстких международных договорённостей по ограничению на его испытания/распространение/размещение.И вот сегодня вся эта система ограничений «летит под откос», потому как «лидер свободного мира» решил рулить в этой сфере во вполне себе одностороннем порядке. Кстати, отмена ядерной сделки с Ираном — это как раз из той же самой серии. Данная сделка была как бы одобрена всеми ведущими мировыми игроками, а потом администрация Трампа, действуя впорядке, эту сделку расторгла.Вы таки знаете, но лучше бы холодную войну выиграл СССР (грустная шутка). Было бы гораздо лучше для человечества в целом, по крайней мере угроза «ядерного багабума» отошла бы далеко на пятнадцатый план. Сегодня же тот же «лидер свободного мира» во вполне одностороннем порядке разжигает страсти вокруг вполне ядерно-ракетной Северной Кореи. Я понимаю, Трамп, играя по-крупному и повышая ставки, пытается прежде всего решить свои внутренние политические проблемы, однако… однако (и история это вполне себе подтверждает) иногда в напряжённой ситуации пушки начинают стрелять сами по себе.То есть, как это ни странно, но после распада советского блока и краха СССР мир стал гораздо более опасным и нестабильным. Если подумать, то это именно так. «Ушла» «вторая опора» и мир начало колбасить и плющить. После 1991-го международная система сдержек и противовесов, так любимая европейскими дипломатами эпохи, описываемой товарищем Пикулем, буквально рассыпалась на наших глазах.Не стало ни сдержек, ни противовесов. Бывшие страны Восточного блока массой вступили в НАТО. Включая Эстонию, Латвию и Литву, то есть бывшие республики СССР! И как бы это было здорово (для Запада), и как бы это было хорошо (для него же). И как бы это было замечательно. В доядерную эпоху. После разгрома Непобедимой армады (1588 год) Испания де факто постепенно утратила статус великой морской державы. После 1814-го (а на самом деле после разгрома в России Великой армии) Франция утратила статус военного гегемона Европы. После 1918-го Германия потеряла и лучшую армию Европы, и суверенитет, и возможность проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику.Однако с СССР/РФ получилось интереснее всего: в 1991-м было потеряно практически всё. От статуса сверхдержавы до статуса страны третьего мира путь оказался на удивление коротким. Но странным образом СЯС и ТЯО потеряны не были. В эпоху Ельцина это казалось таким вот забавным реликтом былого могущества… хотя как сказать! Те же американцы весьма серьёзно давили на него в пользу «обнуления» ракетно-ядерного потенциала, и когда «первый президент независимой России» заерепенился, на него обрушилась мощнейшая критика — в «неоцаризме» стали обвинять уральского любителя демократии.То есть как в своё время (70-е) на Западе было решено отказаться от «конвергенции систем» в пользу альянса с Китаем, так и в 90-е было принято решение, что России мы ничего предлагать не будем. Немного в сторону — почему у наших либерал-демократов в 90-е ни черта не получилось? Ну почему? Воровали? Да все воруют! Дело в том, что Запад с ними сотрудничать не стал и денег им не предложил. И простояли они все 90-е «с открытой варежкой»: мы же всё сделали правильно, где инвестиции?А в ответ им с улыбкой объясняли, что «инвестиции» — дело сугубо частное (то есть их не будет) и требовали разоружиться. В какой-то мере история жестоко посмеялась над нашими либерал-демократами. Это как Фридрих Великий, будучи убеждённейшим франкофилом, был вынужден постоянно воевать с Францией, так и нашим «реформаторам» пришлось в какой-то мере поиграться чуть ли не в патриотов и спасать ядерный потенциал России от добрых янки в тяжелейших политических и экономических условиях.Не того они ждали от Запада, совсем не того. То есть в 90-е и позже реально предпринимались попытки ядерного разоружения «проигравшей России». Кстати, да, нам в своё время сообщили, что холодная война окончена. Им сообщили, что они полностью в этой войне победили, отсюда разница в восприятии окружающей реальности. Западный обыватель сегодня не уважает и не боится какой-то там третьесортной страны. Это прекрасно, чёрт побери, но как раз вот ЯО у этой «проигравшей страны» осталось. То есть «что-то пошло не так». Не по плану.Попытка Запада провести во власть Ходорковского (кстати, используя протестно-левый электорат!) — это не столько про нефть (как у нас многие думают), сколько именно про ЯО (а нефти на Земле достаточно много). И это было ужеЕльцина. И многие этого не помнят, но г-н Ходорковский вполне себе высказывался насчёт российского ядерного потенциала.То есть «решение» российского вопроса (окончательное) на Западе просматривалось весьма простое: разоружение ядерных сил и ликвидация российского государства как целостной структуры. В этом направлении они и работали. Но вышла промашка. Нет, как раз расширить НАТО на Восток и установить русофобский консенсус в Европе у них вполне себе получилось (с результатами этой политики мы и столкнулись в 2014-м году), а вот с «ядерным разоружением» что-то пошло не так.То есть с точки зрения «международной безопасности» как раз сегодняшний мир не просто хуже, а гораздо хуже «мира двух блоков – двух систем». Всё дело в том, что тот мир был устойчивым. Этот — нет. Раскачать «тот мир» до состояния ядерного конфликта вот просто так, за «здорово живёшь», было достаточно сложно. Без решения с «самого верха». Были чёткие правила игры и чёткие ограничения.Сегодня это всё отсутствует полностью: Запад взял игру на себя и ни с чем считаться не желает. Вполне очевидный маркер — показательный разгром Югославии. Собственно говоря, как раз Югославия никому на тот момент не угрожала и ни на кого нападать не собиралась. И вообще была европейской демократической страной.Война в Грузии и война на Украине как раз очень чётко очертили перспективы «будущего». То есть у нас несколько неверно понимают смысл Югославии, Ливии, Ирака и Сирии. Не понимают и не хотят понимать те по-настоящему адские реалии, в которых мы все оказались без СССР. Говорите что угодно, но в рамках СССР войны на Донбассе и в Ю. Осетии просто бы не было. Как и нападения на кого угодно по списку. У нас таки многие до сих пор верят в некую «западную демократию», но при этом отмечают, что, дескать,она работает в «неправильном режиме».Всё немного не так здорово. Надо просто забыть (совсем забыть!) про реалии 80-х годов и воспринимать то, что происходит последние 30 лет. Как данность. Кстати, морализаторство, которым очень многие любят заниматься по поводу «агрессивного Запада» (в том числе на страницах «ВО») малополезно и даже смешно. Добро пожаловать в «дивный новый мир», где никакие нормальные законы и правила не работают.То есть вся беда в том, что (с точки зрения автора) этот мир стал гораздо более неустойчивым и склонным к скатыванию в ядерный конфликт. И даже вот если взять ситуацию с ядерными АЭС Украины — нам все уши уже прожужжали про Чернобыль. Уже тридцать лет жужжат, однако катастрофическая ситуация на ядерных объектах «незалежной» никакого интереса ни в ЕС, ни в МАГАТЭ не вызывает. Совсем не вызывает.И, кстати, да, в РБ регулярно проходят «чернобыльские шляхи», которые направлены против новой АЭС в РБ, но катастрофическая ситуация в ядерной энергетике Украины даже «атомофобным» белорусам абсолютно безразлична. Нет такой темы. Понятно, что эти аварии можно какое-то время игнорировать, но ядерному реактору политическая ситуация в мире не указ. Он может и рвануть. И да, передача украинской стороной технологий ракет/ракетных двигателей всем, кто готов заплатить, ни к каким санкциям не привела.То есть для «революциённой» Украины сделали очевидное исключение из всех и всяческих договоров. Ей можно гробить реакторы и «банчить» двигателями к баллистическим ракетам. Но, чёрт возьми, так не бывает. Не бывает, что договора в области стратегических вооружений продолжают действовать при наличии на карте такого вот «белого пятна». Там дело до того доходило, что вроде они северокорейцам помогли «угрожать Америке».Все международные договоры, как часы работавшие в эпоху противостояния СССР и США, сегодня отправились в мусорную корзину. Всё, их больше нет! Потому что Украина из них де факто вышла. И ей за это ничего не было. Более того, её всячески поддерживают… Шутки шутками, но самая засада была как раз в том, что на Украине оставались и технологии производства ракет, и технологии производства двигателей к ним, и ядерные реакторы…Но ради победы «революции достоинства» на это закрыли глаза. И как-то народ не задумывается о последствиях… а они могут быть чудовищными. И самое главное, что Штаты практически «в одну морду» принялись рулить ракетно-ядерной сферой на планете, а это уже, извините, «полный атас». Потому что у них «не получится».То есть вся система контроля над ракетно-ядерными технологиями сегодня уже по факту не работает. На примере Ирака/Северной Кореи США доказали, что в современном миреналичие ЯО обеспечивает суверенитет, но ничто иное. Нет никаких доказательств того, что Иран распространяет технологии баллистических ракет/ЯО. Но против него были введены санкции, потом «ядерная сделка», потом отмена «ядерной сделки» США в одностороннем порядке. И о чём вы после этого хотите говорить в сфере ядерного разоружения?А Украина как раз активно распространяла определённые технологии… но ей за это ничего не было. То есть «гегемон» в одностороннем порядке решил «обеспечивать ядерную безопасность». Но… но так не бывает. Переход от биполярного мира к однополярному особенно дико выглядит как раз в ракетно-ядерной сфере. Понимаете, ядерным боеголовкам как-то наплевать на текущую политическую и экономическую и ситуацию, и соотношение голосов в ООН.То есть сегодня для России нет абсолютно никакого смысла что-то там подписывать с США в сфере ракетно-ядерных ограничений. Просто потому что у нас не тот международный статус, чтобы чего-то там потребовать от США. Это как честная игра в орлянку с гопником. Если ты проигрываешь, ты платишь.Ситуация парадоксальна ещё вот в чём: все те, кто делает ставку на американскую гегемонию, очень не любят замечать тот факт, что с начала 0-х США потихоньку сыплются. Как бы ещё в 90-х там всё (внешне!) было здорово. Но за последние два десятилетия произошёл настоящий обвал потенциала США и экономических возможностей, в частности. У них сегодня нет возможности «играть вдолгую». Все те, кто рассуждает об американском военном потенциале в 2040-м году, занимаются ерундой.Надо бы вообще посмотреть, что от США останется к 2040-му году. Именно поэтому они сегодня «идут ва-банк» и «играют по-крупному». Имнадо выигрывать, понимаете? Они и до 2030-го года не дотянут в нынешнем режиме. Любую проблему надо рассматривать комплексно. Кстати, насчёт экономики США и её перспектив в конце нулевых очень хорошо всё разложил по полочкам «Авантюрист» из Омска. Рекомендую! В самом начале нулевых (!) вышла замечательная книга Хазин/Кобяков «Закат империи доллара и конец «Pax Americana». И там всё было неплохо разложено.То есть сначала США «взяли игру на себя», а потом начали энергично «заваливаться в кювет». То есть «перезагрузить экономику» (обвалив при этом мировые финансы!) они ещё могут, но вот сохранить при этом доминирование на планете — уже нет. Именно поэтому «арабская весна», именно поэтому война на Украине. Именно поэтому они запрещают Ирану торговать нефтью. Именно поэтому нагнетают ситуацию вокруг Пхеньяна. Именно поэтому они размещают военные биолаборатории у границ России.Как они при этом могут обеспечить режим нераспространения ракетно-ядерных технологий и отсутствие ядерных конфликтов — загадка… Выход США из договора о РСМД привел к тому, что в Европе опять (как в 80-е!) возник риск ядерного обмена ударами «накоротке». Но СССР больше нет, как и ОВД, а вот возможность России перепахать европейские города ядерными боеголовками как раз осталась. Для этого самого удара по Европе в принципе нужно не так уж и много, и быть сверхдержавой совсем не обязательно.И совсем не обязательно этот удар должен быть «встречно-ответным». Сейчас как-то не принято обсуждать одну такую вот интересную тему: а что если бы экономика России рухнула под санкциями? Экономическими? Что значит: «ну всё, вы проиграли?» У нас есть опыт «роспуска ОВД» и «славных 90-х». Как-то политические уступки к позитивным для нас результатам не привели. Кто вообще сказал, что Россия (страна, способная сжечь планету) просто обязана была «выстоять под санкциями»? Знаете, не чувствую никакой ответственности за «будущее всего человечества». Ушло это вместе с крахом СССР и «святыми 90-ми».«Ну всё — вы проиграли?» — «Да нет — мы все проиграли…» Таким может быть ответ. Там, помнится, СССР ещё брал на себя «повышенные социалистические обязательства» не применять первым ЯО. Что-то не помнится политической отдачи от этого шага. Почему-то, вводя секторальные санкции, наши соседи по планете исходят из неочевидного факта, что в случае развала своей экономики Россия будет обязана капитулировать по подобию и образцу 91-го года.Почему-то в качестве «финала» сей эпопеи рассматривается горбачёвский звонок в Вашингтон в декабре 91-го. Беда подобных «прогнозистов» как раз в том, что на этот раз в Кремле будет сидеть не Горбачёв, а немного другой политик. И будет принимать немного другие решения. В частности, это было сформулировано так: «…конечно, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для планеты это будет глобальная катастрофа тоже. Но я, как гражданин нашей страны и как глава российского государства, в этом случае хочу задать один вопрос:Автор сей сентенции не совсем похож на досужего «болтуна ни о чём». Почему-то эта фраза многими воспринимается в ироничном ключе. Дескать, человечество преодолело страх ядерной войны. Преодолело? Это как? Ещё любят говорить, что такой войны не будет, так как её никто не хочет. Достаточно странное утверждение — европейцы очень сильно хотели начала Первой мировой? И именно так и именно сейчас вопрос был поставлен совсем не случайно. США вводят против России всё новые санкции и активно покидают договоры по ограничению вооружений, да и вообще плевать хотели на всяческие «сдержки и противовесы».В доядерную эпоху (при существующем соотношении сил) это неизбежно вело к поражению России. В ядерную… это ведёт к ситуации, когда у нас будет «минус одна планета». То есть парадоксальным образом современный мир оказался гораздо более опасным и неуравновешенным, чем мир 80-х. Просто потому что интересыв нём не учитываются категорически.То есть если в 80-е мы исходили из не вполне очевидной предпосылки, что «народам нужен мир», сегодня это положение вполне себе можно поставить под вопрос. Как-то в момент украинского кризиса большого антивоенного движения в Европе не наблюдалось. Хотя сильно пахло порохом. И вот когда уже дело дошло до размещения ракет меньшей и средней в Европе, вот тут германская дипломатия наконец проснулась и предложила убрать российские ракеты за Урал. В обмен на «инспекции» американских объектов в Румынии.Интересное такое предложение. Вообще ЕС (под руководством Германии) типа «квазисупердержава», по крайней мере экономическая. Но даже вопрос ракетно-ядерной безопасности натерритории ЕС не контролирует никак. После того как Германия (и ЕС в целом) полностью поддержали антироссийские санкции, их роль как возможного посредника была сведена к нулю. И вот тут выясняется, что санкциями/ контрсанкциями дело не ограничивается. Отнюдь. И вот тут-то у немецких дипломатов и взыграло ретивое…А вообще, та логика, что нам надо иметь мощную экономику и мощную обычную армию конечно, хороша, однако возможна к реализации на базе восстановления СССР и Варшавского блока, что, понятно, — чистой воды фантастика. Да и зачем, в принципе? В случае неизбежного разгрома сил НАТО на континенте в 70-е/80-е американцы просто-напросто применили бы ЯО, целейтам никто не ставил. И даже с их (и союзников!) промышленным, финансовым и демографическим потенциалом. То есть, в принципе, могли, но как-то не сильно над этим заморачивались (ибо лучшая ПТУР – это ТЯО).Почему нам (при нынешнем соотношении сил) надо думать об этом сегодня, абсолютно непонятно. Вполне очевидно, что даже при самом благоприятном сценарии развития Россия «не потянет» полноценные «обычные ВС» по отношению к НАТО, Японии, Китаю. Ну это же очевидно? Зачем тогда обсуждать? И будь наша экономика вдвое эффективней — всё одно не потянет.Другой сценарий: таки потянули! И США при гибридном вторжении в Россию получили мощный «отлуп»! Ага! Не ага. Они немедленно применят ядерное оружие. Для отражения русской агрессии против свободного мира. Кто-то в этом сомневается? То есть обычные ВС безусловно, нужны, но по советскому образцу рассчитывать на две отдельные (ядерную и неядерную) войны довольно глупо. И довольно дорого.Вообще, в Европе сложилась (по отношению к 80-м) странная ситуация: идеологического противостояния систем (на которое и возлагали ответственность за ядерное противостояние) больше нет. Совсем нет! Вот только само по себе ядерное противостояние никуда не ушло. И вроде как даже Россия входила в ОБСЕ! И вроде как у нас законодательство пытались гармонизировать с европейским. Однако всё закончилось именно тем, чем закончилось. То есть какой большой скрытый смысл заключается в этом самом сближении с Европой при очевидном военном противостоянии, понять достаточно сложно.То есть «вопрос санкций» — это не только и не столько «экономический вопрос», как ни странно, сколько военно-политический. То есть европейские страны де-факто продемонстрировали готовность «акцептировать»решения США. То же самое можно сказать по поводу отношения к выходу США из ПРО и РСМД. В результате система разваливается. Некая «система международного права». То есть нам, получается, категорически невыгодно идти на подписание каких-то документов по ракетно-ядерным вооружениям.Так как США могут из них выходить по собственной инициативе. В любой им удобный момент. В то время как мы будем вынуждены выстраивать под эти «договора» весь ВПК и армию. Знаете, откровенно дурацкая ситуация. То есть американцы в данном случае могут играть очень просто: они прописывают в договоре выгодные им ограничения… Россия их учитывает при создании своего ядерного арсенала… А потом американцы «внезапно» покидают договор и ставят нам «шах и мат». Такие вот «одноразовые договоры».То есть с американской точки зрения Россия сегодня ни в коем случае не является «достойным партнёром», с которым надо строить отношения. Они в принципе не рассматривают сегодня свои обязательства по отношению к кому-то как нечто твёрдое и неизменное. Иранский пример тут просто «архетипичен». И да, сразу после выхода из «ядерной сделки» США заговорили о необходимости создания некоего «нового, лучшего договора» с Ираном. Очень интересно. Просто безумно.А, собственно говоря, чем лучше Россия? Да практически ничем. Грубо говоря, любые ограничения ракетно-ядерного оружия России не очень выгодны. Мы, в отличие от Америки, живём в центре Евразии, соседей у нас много, а армию в 4,5 миллиона мы уже никак не потянем. Грубо говоря, те самые РМСД России нужны не меньше, чем США, если не больше. Разработку подобных ракет ведут и Пакистан, и Иран, и Индия, и Китай… Кстати, нам они нужны, чем тому же Китаю. С нашими-то протяжёнными границами.У США таких соседей просто нет. Да и учитывая соотношение обычных сил, на европейском ТВД они нам гораздо нужнее, чем натовцам. Такие дела, никто не виноват. Комплексовать по поводу того, что мы не можем лоб в лоб бодаться с НАТО обычными вооружениями, достаточно странно. «Это не совсем Олимпийские Игры».С учётом развёртывания США систем ПРО какие-то ограничения на СЯС выглядят не менее странно с точки зрения обеспечения нац. безопасности России. Да пусть у США будет хоть 100 тысяч боеголовок. Нам-то что с того? Если мы гарантированно сможем их уничтожить? Особенно нанося удар первыми?СССР больше нет (и уже давно!), как и ОВД. Поэтому мыслить в терминахдоговорных обязательств достаточно странно:, простите, но это ненужные иллюзии. Да и нам не нужен «мир во всём мире» (он нам не по карману!), нам, скорее, нужна безопасность своей собственной страны. Не больше, но и не меньше. Разыгрывая из себя квази-СССР, мы подвергаемся ненужным ограничением, но, не будучи сверхдержавой, не имеем в результате никаких бонусов — вот тебе и «международные договорённости». Кстати, почему в них не участвует Китай? Растущая сверхдержава?С одной стороны, мы ограничиваем ядерный потенциал в интересах международного «сообчества» с достоинством глобального игрока, с другой стороны, это сообщество не задумываясь вводит против нас санкции с целью развала нашей экономики (как против страны-изгоя). Не находите, что это «взаимоисключающие параграфы»? То есть нам по американскому образцу необходима полная уверенность в собственной правоте и готовность применить ядерный арсенал при необходимости (учитывая при этом исключительно собственные национальные интересы). Ну и понятно — сам этот арсенал. Договоры по ракетно-ядерному оружию были хороши в эпоху двух супердержав. Сегодня они для нас бессмысленны и даже опасны. Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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