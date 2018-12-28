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Построили? "На самом деле нет": Крым опередил мечты Яценюка и Трампа о стене

28 декабря 2018, 12:24  •  112 • В мире
В Сети активно обсуждают тот факт, что Крым опередил мечты экс-премьера Украины Арсения Яценюка и президента США Дональда Трампа о стене. На ироничные замечания о том, построили ли заграждения на Украине, напоминают, что ″на самом деле нет″.
Ранее в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ сообщили о том, что на полуострове на границе завершены работы по возведению забора. В Сети на это припомнили обещание экс-премьера Незалежной Арсения Яценюка построить стену на границе с Россией.
Построили уже? Интернет-пользователи иронично отметили, что Крым опередил мечты Яценюка, а заодно и президента США Дональда Трампа (который, напомним, хочет оградиться от Мексики забором с частоколом).
″На Украине наконец-то закончили строить стену Яценюка! На самом деле - нет, - напомнила у себя в Twitter журналистка Юлия Витязева. - А вот на севере Крыма уже закончены работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы″.
На Украине наконец-то закончили строить стену Яценюка!
На самом деле - нет. А вот на севере Крыма уже закончены работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ. pic.twitter.com/iK7ffDGFin
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 28 декабря 2018 г.
Ранее в РИА Новости со ссылкой на российских пограничников сообщили о завершении строительства специального "забора" на севере Крыма.
Проектирование этого загромождения российской стороной началось ещё 2015 году. На сегодняшний день комплекс охранной сигнализации заработал в полную мощь.
Протяженность объекта - более 60 км и представляет собой нескольких типов заграждения с сотнями датчиков, системами телевизионного видеонаблюдения, включая тепловизионную аппаратуру, идеальную для ночного времени суток и тумана. Не все датчики и камеры можно увидеть невооружённым взглядом - многие из них скрытого типа.

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