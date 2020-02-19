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Построены из голеней и бёдер, заполнены черепами: В Бельгии обнаружили жуткие строения

19 февраля 2020, 21:39  •  78 • В мире
Рядом с одним из соборов в Бельгии археологи обнаружили жуткие строения, сложенные из человеческих костей. Исследователи опубликовали фото своих находок - судя по всему, стены сложены из костей голеней и бёдер, а пустоты заполнены черепами.
Необычные стены из человеческих останков были обнаружены при проведении археологических изысканий возле собора Святого Бавона. Как сообщает The Brussels Times, останки людей, послужившие стройматериалом для необычных сооружений, относятся ко второй половине XV века.
Скорее всего, они были выкопаны из могил при расчистке старого кладбища примерно в XVII-XVIII веках - таким образом в прошлом освобождали место для новых захоронений. При этом кости не выбрасывали, а упорядоченным образом складывали в стены.
Фото: скриншот twitter.com/esosiquetetengo
На днях в Москве на строительстве Андроновского шоссе тоже обнаружили захоронение, но не древние, а недавние - 90-х годов. Во время работ экскаваторщик наткнулся на фрагмент человеческой стопы и кости. Вскоре из могил достали останки ещё трёх человек. Рядом с одним из скелетов обнаружили пулю. Пока правоохранители предполагают, что гибель людей носила криминальный характер.
А в Англии местные жители сделали страшную находку в городе Милтон-Кейнсе, расположенном на юго-востоке страны. Там при строительстве дома нашли массовое захоронение - у всех скелетов были связаны руки. Всего в могилах нашли 42 скелета.
По предварительным данным, они были захоронены неглубоко. Пока местные власти предполагают, что это скелеты казнённых заключённых. Страшную находку сделали ещё в декабре 2019 года.

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