"Пострашней Хиросимы": где США опять хотят взрывать ядерные бомбы • 187 • Аналитика CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Расконсервированные полигоны, "грибы" атомных взрывов и новая гонка вооружений — в Вашингтоне всерьез задумались о возобновлении испытаний ядерного оружия после почти 30-летнего перерыва. С 1992-го детонацию спецбоезарядов моделировали лишь на компьютерах. Чем грозит миру очередная американская инициатива — в материале РИА Новости. Старая схема Ядерные испытания высокопоставленные чиновники администрации США и Пентагона рассматривают как одно из средств давления на Россию и Китай в переговорах о контроле над вооружениями. Предлогом послужили, как это уже случалось, бездоказательные обвинения Соединенными Штатами других стран в нарушении международных соглашений. В частности, в апреле Госдепартамент передал в конгресс ежегодный доклад, в котором говорилось, что Россия якобы не всегда уведомляет Вашингтон о ядерных экспериментах, хотя по договору между СССР и США об ограничении подземных испытаний обязана это делать. Также Госдеп обвинил Китай в тайных ядерных испытаниях. Американские аналитики обеспокоены бурной деятельностью КНР на Лобнорском полигоне. Российский МИД не исключает, что США собираются отозвать свою подпись из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). "Схема понятна: сначала идут вымышленные обвинения в адрес других, затем готовится почва для каких-либо вполне очевидных шагов администрации", — прокомментировала заявление официальный представитель МИД Мария Захарова. Окончательное решение пока не принято, но, очевидно, обсуждать вопрос продолжат. Инициативу уже резко раскритиковали эксперты, причем не только в России, но и в США. Например, исполнительный директор некоммерческой Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл назвал такой шаг приглашением другим ядерным державам последовать примеру США и предсказал беспрецедентную гонку стратегических вооружений. По мнению военного эксперта аналитического центра "Валдай" Артема Куреева, атомные испытания США не только обострят российско-американские отношения, но и будут крайне негативно восприняты в Европе. "Едва ли даже самые верные партнеры США — Британия и Германия — поддержат это, — сказал Куреев в беседе с РИА Новости. — С другой стороны, подобные испытания позволили бы России и Китаю несколько улучшить свой имидж на мировой арене, добровольно отказавшись от возобновления любых атомных взрывов". CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон Поэтапное разрушение Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков считает, что сегодня ничто не мешает США в одностороннем порядке выйти из ДВЗЯИ. "Любые международные соглашения и организации, которые затормаживают, по мнению Вашингтона, развитие США, сейчас им попросту не нужны, — говорит он. — США вышли из ДРСМД, практически расторгли договор СНВ-3 — не желают его продлевать. Далее был Договор по открытому небу. Выход США из ДВЗЯИ России придется принять как данность. На Западе прекрасно понимают, что мир теперь устроен иначе и можно действовать самостоятельно. Полагаю, следующим договором, из которого выйдут американцы, станет соглашение о выводе оружия в космос". Судаков отметил, что подготовиться к ядерным испытаниям можно очень быстро. "Есть две точки на карте США, куда Россию в рамках Договора по открытому небу никогда не пускали: Алеутские острова и Гавайи, — указал эксперт. — На Гавайских островах США вряд ли будут взрывать, но на Алеутских — вполне могут. Полигоны никуда не делись. В Неваде это вообще не проблема — его даже расконсервировать не нужно. Он закрыт исключительно формально". Напомним, что США в последние годы всерьез взялись за свои ядерные силы. Один из этапов этой программы — оснащение стратегических субмарин "Огайо" ракетами с ядерными боеголовками мощностью всего пять килотонн. На четырнадцати подлодках американцы планируют разместить по одной-две баллистические ракеты с тактическими зарядами. Новое оружие призвано уравнять потенциал с Россией, которая, по оценкам Пентагона, располагает большим количеством малогабаритных ядерных боеприпасов. Американские военные уверены, что Москва может применить тактическое атомное оружие в случае неудачи с обычными вооружениями. Кроме того, эксперты считают, что малые боеголовки предназначены для удара по неядерным странам. © Фото : Rebecca Rebarich, U.S. Navy Закрытые ракетные шахты на подводной лодке класса "Огайо" USS Wyoming Эксперты убеждены: американцы хотят воочию убедиться, что меньшие боеприпасы дадут большую эффективность. Атомные авиационные бомбы нового поколения B61-12 уменьшенной мощности будут складироваться в том числе на европейских базах США. Главное отличие B61-12 от предыдущих модификаций — специальная система наведения. То есть из неуправляемой "болванки" бомба превратилась в высокоточный и корректируемый боеприпас. "США собираются продемонстрировать миру модификацию авиабомбы, превращенную в управляемое оружие, — отмечает Куреев. — Американцы испытали ее еще в прошлом году, но без ядерной боеголовки. Рискну предположить, что речь может пойти и о ее учебном применении как противобункерного оружия, либо вообще об отдельном испытании вооружений, предназначенных для поражения объектов глубокого залегания". © Flickr / Sandia Labs Тестовые испытания макета бомбы B61-12 в штате Нью-Мексико, США. 28 января 2015 года Политический ход Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний действует с 1996-го. Его подписали более 180 государств. Однако ратифицировали не все, в том числе США. Поэтому фактически у Вашингтона руки развязаны. "Сам по себе договор, по сути, мертворожденный, — говорит Куреев. — Израиль и США его не ратифицировали, а три новых участника ядерного клуба — Индия, Пакистан и КНДР — попросту ничего не подписали. Так что это скорее не договор, а декларация о намерениях, жест доброй воли". Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что команда президента Дональда Трампа может использовать риторику по атомным взрывам в предвыборной кампании. "Традиционный консервативный электорат Трампа воспримет "решительную позицию хозяина Белого дома" очень хорошо, — подчеркивает Куреев. — Белый дом продемонстрирует тем, кто готов голосовать за Трампа, что действует без оглядки на международное давление и ставит во главу угла обороноспособность страны". Остается открытым вопрос, что именно хочет испытать Пентагон, чтобы одновременно и произвести впечатление на электорат, и получить практические результаты, которые невозможно рассчитать на компьютере. Очевидно, ядерные взрывы в Неваде или на Аляске вызовут волну протестов. Взрыв же на Алеутских островах вблизи границ России нанесет очередной удар по и без того непростым российско-американским отношениям. © AFP 2020 / Doug Mills-Pool/Getty Images Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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