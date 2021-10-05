Юлия Тимошенко возмутилась гигантской стоимости энергоресурсов на Украине. Политолог Наталья Макеева обозначила новую "чуму" для этой страны, которая будет пострашнее цен на газ.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о "скандале огромного масштаба" – завышенной как минимум в восемь раз цене на газ. Она сослалась на слова главного исполнительного директора "Нафтогаза" Отто Ватерландера, который до своей отставки заявил, что голубое топливо на Украине по себестоимости не превышает одной гривны за кубометр.

Тимошенко отметила, что продают газ по цене до восьми гривен за тот же объём, и это позволяет иметь 76 миллиардов гривен годовой прибыли "Нафтогазу".

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева с иронией подметила, что на этот раз Тимошенко умудрилась не выставить "виноватой" Россию, хотя обычно она делает именно так. Но раздуваемый Тимошенко скандал продолжения иметь, по мнению политолога, не будет. На Украине есть нечто пострашнее цен на газ.

"Сейчас на Украину надвигается чума, которая значительно усилит ситуацию с ценами на газ", - произнесла Макеева в эфире радио Sputnik.

Речь идёт о планах разместить военных в рамках присутствия на Украине военной миссии Евросоюза. Так страны Запада завершат захват территории Незалежной.

"Украинцы должны будут смириться с тем, что жизнь будет становиться всё хуже", - констатировала эксперт.