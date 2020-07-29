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Пострашнее русских: Леонков рассказал, как демократы проглядели реальную угрозу

29 июля 2020, 18:05  •  49 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с Царьградом рассказал, как американские демократы проглядели реальную угрозу, которая оказалась пострашнее "злых русских".
Эксперт прокомментировал очередные обвинения, доносящиеся из-за океана, о вмешательстве России. По его словам, Россия уже давно стала удобным врагом, на которого можно вешать всех собак без необходимости представлять какие-либо доказательства, как, например, было со скандальным делом Скрипалей.
Достаточно упомянуть российское ГРУ - и уже можно формировать общественное мнение. Леонков также обратил внимание, что даже в пандемии коронавируса американцы умудрились обвинить русских. Москва якобы занималась пропагандой, из-за которой люди в США перестали соблюдать социальную дистанцию.
"Цифры - упрямая вещь, они показывают истинное положение дел. Как можно этим делом что-то спровоцировать, если сами американцы не соблюдают ни норм, ни правил? Нет, виноваты те, кто организовал движение Black Lives Matter. Они вызвали людей на улицу. Люди бастовали, рушили инфраструктуру, мешали работать больницам", - отметил Леонков.
Собеседник Царьграда полагает, что за всеми вбросами о русских стоит Джо Байден - кандидат от демократов и главный соперник президента США Дональда Трампа на грядущих выборах. Демократической партии не нравится, что Трамп начал наводить на улицах порядок. Чтобы не проиграть окончательно, они придумывают российское вмешательство. Точно так же некоторое время назад противники американского президента вбросили фейк о "сотрудничестве" России с боевиками в Афганистане, который впоследствии опровергли даже сами американские СМИ.

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