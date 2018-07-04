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«Пострашнее Карабаха»: Коровин назвал главную угрозу Кавказа

04 июля 2018, 08:24  •  219 • Аналитика

Главная проблема закавказского региона сегодня – это вопрос безопасности, подчеркнул в ходе конференции «Ось Москва-Баку» политолог, член Изборского клуба Валерий Коровин. По его словам, это касается напрямую как России, так и других постсоветских государств, включая Азербайджан.

Политолог назвал 2 главные причины нестабильности. «Главными угрозами, которые лишают государство безопасности, являются США, которые устраивают цветные революции, майданы и ставят одно государство за другим под свой стратегический контроль, лишая его суверенитета, и созданная на Западе, абсолютно рукотворная, технологическая машина по разрушению государств – международный терроризм».

Коровин отметил, что единственная сила, способная сегодня бороться с международным терроризмом – это Россия.

«Безусловно, ДАИШ* может разрушить любое государство, и тут никто не устоит. Если представить (не дай Бог, на секунду) вторжение террористических сетей ДАИШ на территорию Азербайджана, последствия будут страшными. Проблема Карабаха покажется незначительной по сравнению с теми разрушениями и последствиями которые понесет за собой появления таких же сетей как в Сирии», - сказал Коровин.

Эксперт напомнил, что после падения СССР ситуация на постсоветском пространстве сложилась непростая, в том числе неоднозначная ситуация коснулась российско-азербайджанских отношений.

«Мы помним, с каким вдохновением тогда многие постсоветские государства ринулись в объятья Запада, как выстраивалось взаимодействие с Америкой, с Европой, возлагались большие надежды. И, конечно, все мы стали свидетелями крушения этих надежд – и Россия в первую очередь, которая также ломилась в эти закрытые двери западной цивилизации, пытаясь доказать свою полезность и следуя при этом пути самоликвидации, геополитического отступления», - подчеркнул Коровин. Поэтому, по его оценке, странно обвинять сегодня в чем-то страны постсоветского пространства, когда сама Россия де-факто капитулировала перед американской внешней политикой.

Однако после тем отраднее сегодня наблюдать стратегическое сближение России и Азербайджана – с учетом того, что, с одной стороны, Россия восстанавливает свою геополитическую субъектность, а с другой - Азербайджан на своем опыте испытал, что такое Запад.

«Сегодня мы все видим, как Америка жестко и бесцеремонно расправляется не только со своими врагами, но и с нейтральными силами, а также со своими союзниками. Достаточно взглянуть на Ближний Восток, чтобы увидеть, как падали проамериканские режимы», - напомнил политолог.

У Запада нет союзников, кроме самого себя, и нет ничего святого. «Взаимодействие с Западом обрекает любое государство на десуверенизацию и погружение в хаос, на уничтожение», - сказал Коровин и добавил, что единственный интерес Запада, в том числе на постсоветском пространстве – установить свои военные базы.

Американские технологии коснулись также «абсолютно проамериканского майдана в Армении» - сценарий схож с тем, что происходило и на Украине, и в Грузии. Армения как стратегический союзник России в течение двух с лишним десятилетий была «костью в горле западных стратегов».

«Здесь никакие заверения в том, что Армения – это «особый случай», что «это не майдан, а просто народ восстал против коррупционной власти» – глядя на список нынешнего армянского правительства Пашиняна, мы понимаем, что это полная чепуха. Абсолютно такой же майдан, такая же негативная энергия, которая была направлена в других государствах на свержение действующего законного режима в интересах Запада и США».

Учитывая, что прежде западными силами была захвачена также и Грузия, можно прийти к естественному выводу, полагает Коровин: Азербайджан остается на сегодняшний день единственным союзником России в Закавказье. Возможно, в будущем ситуация изменится, однако сейчас самые устойчивые стратегические отношения у РФ развиваются именно с этой страной.

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При этом союзнические, стратегические отношения с Россией являются вопросом выживания для самого Азербайджана, подчеркнул эксперт – и в вопросах геополитики двусмысленности быть не может.

«Конечно, можно вести многовекторную политику в регионе, выстраивая отношения с соседями – союзнические взаимоотношения Баку и Анкарой, Баку и Тегерана, с Россией и даже с Ереваном, но с точки зрения геополитики тут не может быть никакой двусмысленности, - подчеркнул Коровин, - Геополитический выбор должен быть строго однозначным: либо это атлантистский геополитический выбор и ориентация на США и Запад… Либо это евразийская геополитика, евразийский выбор, и взаимодействие с Россией».

Сила азербайджанцев в том, что они одинаково хорошо понимают и турецких коллег, и русских, а также незаменима роль Баку в сближении России и Ирана. Это их козырь. Однако в геополитике приоритеты должны быть строгими, подчеркнул Коровин.

«Иначе нам будет очень сложно выжить друг без друга и обеспечить безопасность в регионе. Только мудрая дальновидная политика наших лидеров – Владимира Путина и Ильхама Алиева - позволяет нам сегодня со спокойной уверенностью взирать на улучшающиеся стратегические отношения между Россией и Азербайджаном».

*ДАИШ - террористическая организация, запрещенная в РФ

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