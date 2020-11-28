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Пострадают обе страны: что ждет Россию при Байдене

28 ноября 2020, 21:20  •  38 • Политика
Джо Байден. Фото: Biden Transition via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
США и Россия начнут настоящую торговую войну
Если демократ Джо Байден станет главой Белого дома, что, скорее всего, и случится, то отношения между США и Россией будут еще более напряженными. Такой прогноз делают эксперты. Ведь из предвыборных обещаний политика следует, что против Москвы будут введены новые рестрикции.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев полагает, что на российскую экономику и рубль будет оказано серьезное давление. Если же США примут ограничительные меры в отношении госдолга РФ, то это будет началом торговой войны, отметил эксперт в разговоре с "МК".
Он добавил, что в таком случае пострадают обе страны, ведь инвесторы из США лишаться возможности зарабатывать, а ценные бумаги нашего государства не будут привлекать капитал. В итоге рубль ждет падение. Однако пока надежда на то, что этого не случится, есть. Так как представители Байдена – люди прагматичные, они не хотят лишних проблем. К тому же, торговая война между США и Китаем показала, что от того страдает весь мир, который сейчас итак борется с последствиями пандемии коронавируса.
Александр РАЗУВАЕВ, руководитель ИАЦ "Альпари", подчеркнул, что Россия в случае введения санкций против облигаций федерального займа, может жестко ответить. Так, Москва может временно не выплачивать внешние долги, а также заморозить дивиденды по акциям в пользу стран, которые присоединяться к таким рестрикциям. Это сильно ударит по Западу, ведь иностранные инвесторы в больших объемах присутствуют на рынке.

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