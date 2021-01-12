Пострадавших и разрушений нет: что известно о землетрясении на границе России и Монголии

На территории Монголии вблизи границы с Россией зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7, а также по меньшей мере восемь афтершоков. Подземные толчки ощущались в ряде российских регионов — в Иркутской области, Забайкальском и Красноярском краях, республиках Бурятия и Тува. По предварительным данным, пострадавших, а также разрушений инфраструктуры не зафиксировано. Как отметили учёные, подобная сейсмоактивность типична для этих территорий, которые находятся в Байкальской рифтовой зоне.

В ночь на вторник, 12 января, на границе России и Монголии было зафиксировано сильное землетрясение. Европейско-средиземноморский сейсмический центр оценил магнитуду землетрясения в 6,7. По его данным, эпицентр располагался в 273 км к юго-западу от Ангарска Иркутской области. Очаг залегал на глубине 10 км.

За последующие пять часов EMSC зафиксировал ещё восемь афтершоков.

«Сколько можно! Уже третий раз за полгода. Странно, но толчки сначала были слабыми, а потом, через несколько секунд, переросли в сильные», — говорится в комментарии одного из очевидцев из города Усолье-Сибирское в Пермском крае.

Ещё один очевидец, из Ангарска, указал на «очень сильную продолжительность» подземных толчков.

«Не переставая, с малого колебания перешло в ощутимую раскачку из стороны в сторону! Страшно, живу на седьмом этаже», — сообщил он.

В Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН также сообщили, что землетрясение произошло в 00:32 12 января. Его энергетический класс составил 15,2, а эпицентр находился в районе озера Хубсугул на севере Монголии, примерно в 300 км от Иркутска. В административном центре Иркутской области интенсивность землетрясения оценивалась в 5 баллов.

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Эпицентр землетрясения находился в Монголии, в 34 км от населённого пункта Турт, отметили в управлении МЧС по Иркутской области.

«В Иркутске ощущались толчки силой 4—5 баллов. Сообщений о разрушениях в регионе не поступало. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в ГУ МЧС по Красноярскому краю проинформировали, что на территории региона ощущались афтершоки до 3 баллов. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, на телефон экстренных служб поступило более 25 звонков.

«Уважаемые жители Красноярского края, а также гости, просим соблюдать спокойствие, поводов для паники нет! Афтершоки также ощущались на территориях других регионов Сибири», — отметили спасатели.

Аналогичные сообщения также были опубликованы на сайтах управлений МЧС в Республике Бурятия и Забайкальском крае.

Представитель МЧС Тувы также рассказал РИА Новости, что на территории республики «ощущались незначительные толчки». По его словам, в настоящее время «ситуация спокойная».

При этом в пресс-службе правительства Тувы заявили о введении режима чрезвычайной ситуации в шести муниципальных образованиях региона. Также в республике проводится обследование объектов после землетрясения.

«Режим ЧС на территории шести муниципальных образований, в том числе в городе Кызыл», — приводит текст сообщения ТАСС.

В то же время в пресс-службе администрации Иркутска отметили, что в городе не зафиксировали разрушений после землетрясения. Отмечается, что объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории города, работают в штатном режиме.

Губернатор региона Игорь Кобзев в ходе заседания оперштаба выразил беспокойство действующей системой оповещения, отметив необходимость её усовершенствования.

«Везде оперативно провели обследование соцобъектов. Без последствий не обошлось. Во многих школах и детсадах треснула и осыпалась штукатурка. Отремонтируем. В Иркутске в двух жилых домах также обнаружили трещины. Поручил разобраться», — написал глава Иркутской области в своём Instagram.

Вместе с тем в информагентстве «Иркутск сегодня» заметили, что произошедшее в Монголии землетрясение и последующие афтершоки стали первым сейсмособытием, зарегистрированным в Байкальской рифтовой зоне в 2021 году.

Предыдущее сейсмособытие в регионе было зафиксировано 10 декабря 2020-го. Тогда эпицентр находился на озере Байкал, а жители Иркутска ощутили подземные толчки силой 5—6 баллов.

Данные об афтершоках,

Как заявила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева, в Иркутске также ощущались четыре афтершока интенсивностью не более 2 баллов.

«Всего в Иркутске ощущалось четыре афтершока. Все слабые, не более 2 баллов. Приборы показывают гораздо больше толчков, и они продолжаются. Такая афтершоковая активность — это типично, район разряжается», — цитирует её РИА Новости.

Она напомнила, что землетрясения в этом регионе не редкость, добавив, что в 1950 году был зафиксирован мощный подземный толчок интенсивностью 9 баллов.

При этом на сайте Института земной коры СО РАН отметили, что землетрясение имело магнитуду 6,7, а энергетический класс был равен 15,2.

«Механизм очага, по данным международных геофизических служб, — сброс. Это типичный механизм для условий растяжения, которое доминирует в рифтовой Хубсугульской впадине. В течение двух часов после главного толчка было зарегистрировано восемь афтершоков с магнитудами от 5,2 до 4,4, энергетический класс — от 11 до 13,5», — говорится в сообщении.