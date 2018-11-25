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Пострадавших – полсотни: Армия САР пошла в наступление на боевиков, обстрелявших Алеппо снарядами с хлором

25 ноября 2018, 04:39  •  95 • В мире
Подразделения сирийской армии отреагировали на запуск ракет с хлором по жилым кварталам Алеппо. По последним данным, в результате атаки пострадали порядка 50 человек.
Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим в сирийском Алеппо. Как сообщает SANA, посла применения террористов снарядов с хлором пострадали, по меньшей мере, 50 человек.
У госпитализированных наблюдается удушье, говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, террористические группировки обстреляли жилой район аль-Халидия в Алеппо боеснарядами, содержащими хлор.
Отмечается, что аналогичному обстрелу с применением ракет, содержащих хлор, подвергся также район аз-Захра и улица Нил.
Подразделения сирийской армии отреагировали на ракетный обстрел со стороны боевиков. По информации SANA, артиллерия нанесла серьёзный удар по позициям террористов.

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