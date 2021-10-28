Пострадавшие в боях в Донбассе военные обвинили Зеленского "в понтах"

Украинские бойцы опубликовали видеообращение, в котором осудили лидера страны.

В Сети опубликовано обращение украинских солдат. На записи мужчины объясняют, что их отряд пострадал после боёв близ посёлка Старомарьевка. Бойцы утверждают, что они заняли неудобные позиции в низине, у военнослужащих - нехватка патронов и припасов. По их словам, обещанное подкрепление к ним так и не прибыло.

В обращении бойцы винят главу государства Владимира Зеленского, намекая, что атака на Донбасс совершена ради "понтов" президента.

Мужчины на видео отмечают, что не являются предателями, но в то же время не хотят из-за желаний Зеленского умирать.

"Пан Зеленский, не примите нас за предателей, но ваши понты не стоят наших жизней", - цитирует "МК" слова украинского военного.

Ранее сообщалось, что украинские военные впервые применили на линии разграничения турецкий беспилотник. В ЕС это вызвало обеспокоенность.