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Пострадавшие в боях в Донбассе военные обвинили Зеленского "в понтах"

28 октября 2021, 22:40  •  54 • В мире
Украинские бойцы опубликовали видеообращение, в котором осудили лидера страны.
В Сети опубликовано обращение украинских солдат. На записи мужчины объясняют, что их отряд пострадал после боёв близ посёлка Старомарьевка. Бойцы утверждают, что они заняли неудобные позиции в низине, у военнослужащих - нехватка патронов и припасов. По их словам, обещанное подкрепление к ним так и не прибыло.
В обращении бойцы винят главу государства Владимира Зеленского, намекая, что атака на Донбасс совершена ради "понтов" президента.
Мужчины на видео отмечают, что не являются предателями, но в то же время не хотят из-за желаний Зеленского умирать.
"Пан Зеленский, не примите нас за предателей, но ваши понты не стоят наших жизней", - цитирует "МК" слова украинского военного.
Ранее сообщалось, что украинские военные впервые применили на линии разграничения турецкий беспилотник. В ЕС это вызвало обеспокоенность.

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