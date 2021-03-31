Пострадавшие при штурме Капитолия США нашли крайнего: "Виноват лично Трамп"

Двое полицейских из Капитолия подали в суд на Трампа из-за беспорядков 6 января. Они требуют по 75 тысяч долларов за физический и моральный вред.

Два сотрудника полиции Капитолия подали в суд на экс-президента США Дональда Трампа за физический и моральный вред, который они получили во время событий 6 января. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идёт о так называемом штурме Капитолия, который произошёл 6 января в столице США. Сторонники Трампа, недовольные махинациями на выборах, ворвались в здание парламента, но затем были вытеснены из него полицией. Несколько человек были убиты.

Иск против Трампа подали полицейские Джеймс Блэссингейм и Сидни Хэмби. Они утверждают, что заступили на смену по охране Капитолия, не представляя, что им придётся столкнуться с "мятежниками".

В заявлении отмечается, что полицейские получили при столкновении с протестующими ожоги глаз, горла и кожи, а также столкнулись с депрессией после январских событий. За это они требуют с Трампа по 75 тысяч каждому.

Это исковое заявление для возмещения ущерба сотрудникам полиции Капитолия США за физические и эмоциональные травмы, причинённые противоправным поведением обвиняемого Дональда Трампа, разжигающего беспорядки 6 января 2021 года,

- говорится заявлении.

Напомним, что расследование событий 6 января показало, что полиция сама пропустила протестующих за ограждения, дав им полный доступ к Капитолию. Также выяснилось, что главные "заводилы" штурма имеют связи с Демократической партией и движениями BLM и "Антифа", которые являются ярыми противниками Трампа.

День штурма также неслучаен. Именно 6 января в американском парламенте республиканцы собирались оспорить результаты выборов на фоне всех зафиксированных нарушений. После штурма вопрос замяли и победа Джо Байдена была официально признана.