Пострадавшая девочка в реанимации: что известно о стрельбе в Екатеринбурге

В ходе стрельбы, которая произошла 30 мая в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге, пострадали два человека: девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. По данным Минздрава Свердловской области, ребёнок находится в реанимации в тяжёлом состоянии, а сотрудника правоохранительных органов отпустили домой после оказания медпомощи. Накануне 48-летний местный житель открыл огонь по прохожим из окон своей квартиры, его задержали прибывшие на место сотрудники СОБРа. Как сообщили в СК, мужчина находился «в состоянии сильного опьянения», в отношении него возбуждено уголовное дело по трём статьям, в числе которых «Покушение на убийство малолетнего» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Дело поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Девятилетняя девочка, пострадавшая при стрельбе в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге, находится в реанимации, её прооперировали, сообщают информационные агентства со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения Свердловской области.

«Девочка прооперирована в ОДКБ №1 (Областная детская клиническая больница. — RT). Состояние тяжёлое. Находится в реанимации», — сказал представитель Минздрава ТАСС.

При этом в РИА Новости подчёркивают, что операцию проводили ведущие хирурги ОДКБ №1.

Несовершеннолетний ребёнок стал одной из двух жертв стрельбы, которую устроил 48-летний житель одного из домов по улице Бородина города Екатеринбурга по находившимся во дворе дома людям. Вторым пострадавшим оказался сотрудник правоохранительных органов. Как сообщали в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ, он получил касательное ранение в ногу, выйдя из служебной машины после прибытия на место ЧП. Его жизни ничто не угрожает.

«Росгвардейцу оказана медпомощь в травматологической больнице №36, и он отпущен домой», — пояснили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.

Для задержания злоумышленника был задействован специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии. Бойцы СОБРа успешно провели спецоперацию, задержав мужчину, который оказывал вооружённое сопротивление.

«Были произведены выстрелы. Их количество будет установлено в ходе расследования», — сообщал представитель Следственного комитета.

По факту произошедшего следственными органами СУ СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Как рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, на месте стрельбы в Екатеринбурге полицейские изъяли более 70 гильз.

«При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли в квартире, из которой велась стрельба, 26 гильз, карабин «Вепрь», 78 патронов калибра 7,62 мм, пневматический пистолет «Иж», пневматическую винтовку «Иж», а также пустые бутылки от алкоголя», — сказал он, отметив, что ещё 47 гильз полицейские нашли во дворе.

После задержания подозреваемого Горелых сообщил, что задержанного отправили на медицинское освидетельствование, «чтобы установить, в каком состоянии он находился, под влиянием чего совершил столь тяжкое преступление». По данным представителя регионального управления СК, мужчина находился «в состоянии сильного опьянения».

ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов сообщал, что задержанный не состоял на учёте у психиатра или нарколога: «Для установления психологических особенностей, психического состояния, мотивов его действий в рамках уголовного дела подозреваемому будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза».

Горелых рассказал, что задержанный более 10 лет назад был сотрудником МВД — работал инспектором ППС в звании старшего прапорщика милиции, его уволили в этом статусе. Кроме того, он указал, что мужчина имел разрешение на оружие.

«Он стрелял из карабина «Вепрь», который может стрелять очередями. На оружие у мужчины было официальное разрешение с 2010 года, которое он неоднократно продлевал», — пояснил он.

Как сообщил екатеринбургский портал E1.RU, подозреваемым в стрельбе оказался 48-летний Сергей Болков, в последнее время он работал в частном охранном предприятии «Град». У него есть взрослая дочь и сын школьного возраста от разных браков. При этом соседи мужчины отзываются о нём положительно.

«Адекватный всегда был. Никогда не было никакой агрессии. Год назад он работал в ЧОПе. Не знаю, что произошло и почему так оборвало. Сейчас, слышала, он с мамой жил. Если не ошибаюсь, он из полиции, на пенсию живёт», — рассказала его соседка.

Ещё одна женщина, проживающая в доме по улице Бородина, рассказала, что стрелявший был хорошим соседом и проживал в доме с 2000-х годов.

«Что с ним случилось, я не знаю. Он трезвый — нормальный, пьяный — вот сегодня увидела, какой он. А обычно он всегда поздоровается, поможет сумку донести... Я сама в шоке», — сказала соседка.

Между тем молодой человек рассказал, что едва не оказался в заложниках у мужчины.

«Он меня позвал, сказал: «Иди сюда, разговор есть». Я зашел (в квартиру), он говорит: «Нож возьми». Я сказал, что мне не надо, он повторил: «Нож возьми». Потом он сказал: «Упал на пол, руки за голову». Потом взял за голову и говорит: «Я в тебя сейчас стрельну». Я спросил, за что, а он говорит: «А просто так». После этого он навёл на меня пистолет и выстрелил, но попал в кресло. У меня в ушах звенело, но я смог убежать», — заявил парень порталу E1.RU.

По данным источника RT в правоохранительных органах Уральского федерального округа, Сергей был участником боевых действий на Северном Кавказе, а в последнее время злоупотреблял алкоголем из-за проблем с женой.