Пострадали туристы из Китая: Появились первые данные о жертвах взрыва в Египте

При взрыве в Египте пострадали два туриста из Китая. Инцидент произошёл в районе пирамид Гизы в пригороде Каира.

В СМИ появилась информация о жертвах взрыва туристического автобуса в Египте. В результате происшествия ранения получили два туриста из Китая, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на Министерство внутренних дел Египта.

Инцидент произошёл в пятницу, 28 декабря, в пригороде Каира в районе пирамид Гизы, одного из самых популярных туристических направлений. Взорвался один из туристических автобусов. Есть данные, что имеются погибшие и пострадавшие, однако точных цифр пока нет.