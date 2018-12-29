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Пострадали туристы из Китая: Появились первые данные о жертвах взрыва в Египте
29 декабря 2018, 01:24 • 48 • В мире
При взрыве в Египте пострадали два туриста из Китая. Инцидент произошёл в районе пирамид Гизы в пригороде Каира.
В СМИ появилась информация о жертвах взрыва туристического автобуса в Египте. В результате происшествия ранения получили два туриста из Китая, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на Министерство внутренних дел Египта.
Инцидент произошёл в пятницу, 28 декабря, в пригороде Каира в районе пирамид Гизы, одного из самых популярных туристических направлений. Взорвался один из туристических автобусов. Есть данные, что имеются погибшие и пострадавшие, однако точных цифр пока нет.
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