Пострадали не только украинцы: МИД России развенчал попытки политизировать голод 1930-х годов

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что голод затронул многие народы, проживавшие на территории СССР, и стал «общей трагедией» русских, украинцев, казахов и других. В ведомстве призвали не политизировать эти трагические события.

В сообщении МИД говорится, что попытки представить голодомор 1930-х годов геноцидом украинского народа идут вразрез с историческими фактами.

«Они носят политизированный и антинаучный характер», - констатировали российские дипломаты в сообщении, размещенном на странице в Facebook.

День памяти голодомора, так на Украине называют период голода в 30-х годах прошлого века, приходится на четвертую субботу ноября.

В начале октября сенат США принял резолюцию, в которой признал голодомор 1930-х годов геноцидом украинского народа. В Вашингтоне осудили «систематические нарушения прав украинского народа советской властью», а также выразили сочувствие жертвам и их семьям. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил сенат США за принятие резолюции.