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Пострадали не только украинцы: МИД России развенчал попытки политизировать голод 1930-х годов
24 ноября 2018, 22:09 • 75 • Политика
В российском Министерстве иностранных дел заявили, что голод затронул многие народы, проживавшие на территории СССР, и стал «общей трагедией» русских, украинцев, казахов и других. В ведомстве призвали не политизировать эти трагические события.
В сообщении МИД говорится, что попытки представить голодомор 1930-х годов геноцидом украинского народа идут вразрез с историческими фактами.
«Они носят политизированный и антинаучный характер», - констатировали российские дипломаты в сообщении, размещенном на странице в Facebook.
День памяти голодомора, так на Украине называют период голода в 30-х годах прошлого века, приходится на четвертую субботу ноября.
В начале октября сенат США принял резолюцию, в которой признал голодомор 1930-х годов геноцидом украинского народа. В Вашингтоне осудили «систематические нарушения прав украинского народа советской властью», а также выразили сочувствие жертвам и их семьям. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил сенат США за принятие резолюции.
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