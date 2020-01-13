Пострадали четверо иракских военных: Авиабаза в Ираке подверглась обстрелу реактивными снарядами

По данным Reuters, авиабаза находится в 80 километрах от Багдада. Реактивные снаряды упали прямо на взлётно-посадочную полосу, пишет Nation News.

Есть ли пострадавшие среди американских военнослужащих, не сообщается.

Ситуация в Ираке обострилась после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани по приказу президента США Дональда Трампа, 9 января обстрелу подвергся Багдад. Снаряды попали в так называемую зелёную зону, где расположены иностранные дипмиссии, а также госучреждения Ирака.

Напомним, ранее сообщалось о том, что власти Ирака возобновили переговоры с Россией по поводу приобретения зенитных ракетных систем С-300. Такой информацией поделился глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида.

Отмечается, что переговоры были приостановлены из-за угроз США ввести санкции. Однако атаки израильских беспилотников на базы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" заставили руководство Ирака пересмотреть свою позицию по вопросу поставки российского оружия, пишет ФАН.

"Мы ожидаем противодействия со стороны США в этом вопросе", - сказал Мухаммад Рида в интервью РИА "Новости".

При этом чиновник отметил, что вопрос о покупке С-300 следовало решить уже давно. По его словам, в Ираке уже есть некоторые российские системы вооружения, но власти бы хотели иметь более современную технику. Тем более что российское оружие на 50% дешевле американских аналогов.