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Пострадали четверо иракских военных: Авиабаза в Ираке подверглась обстрелу реактивными снарядами

13 января 2020, 21:39  •  55 • В мире
Иракская авиабаза Балад, где дислоцируются военнослужащие США, в воскресенье, 12 января, подверглась обстрелу реактивными снарядами. В результате получили ранения четверо военнослужащих иракской армии.
По данным Reuters, авиабаза находится в 80 километрах от Багдада. Реактивные снаряды упали прямо на взлётно-посадочную полосу, пишет Nation News.
Есть ли пострадавшие среди американских военнослужащих, не сообщается.
Ситуация в Ираке обострилась после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани по приказу президента США Дональда Трампа, 9 января обстрелу подвергся Багдад. Снаряды попали в так называемую зелёную зону, где расположены иностранные дипмиссии, а также госучреждения Ирака.
Напомним, ранее сообщалось о том, что власти Ирака возобновили переговоры с Россией по поводу приобретения зенитных ракетных систем С-300. Такой информацией поделился глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида.
Отмечается, что переговоры были приостановлены из-за угроз США ввести санкции. Однако атаки израильских беспилотников на базы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" заставили руководство Ирака пересмотреть свою позицию по вопросу поставки российского оружия, пишет ФАН.
"Мы ожидаем противодействия со стороны США в этом вопросе", - сказал Мухаммад Рида в интервью РИА "Новости".
При этом чиновник отметил, что вопрос о покупке С-300 следовало решить уже давно. По его словам, в Ираке уже есть некоторые российские системы вооружения, но власти бы хотели иметь более современную технику. Тем более что российское оружие на 50% дешевле американских аналогов.

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