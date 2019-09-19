Пострадал безвинно?.. В Твиттере гадают, станет ли Устинов "новым Голуновым"

Напомним: Устинова недавно приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Во время несанкционированного митинга в Москве актер, по версии следствия, оказал сопротивление росгвардейцу и вывихнул тому руку.

Сам осуждённый утверждает, что в толпе протестующих оказался случайно – всего лишь гулял, встречая друга. В итоге в соцсетях объявили акцию "Я/Мы Устинов", в поддержку актера прошли пикеты.

"Судя по всему, из Устинова сейчас будут делать нового Голунова - "пострадал безвинно". Отменят приговор?" – размышляет тем временем в своем Твиттере главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Мнения пользователей кардинально разделились. Если одни встали на сторону Устинова, то другие призывают "не прогибаться" под призывы защитников, считая их ангажированными.

"Скорей всего, приговор будет более мягкий. Штраф или условно получит. Жаль, если власть пойдет на поводу у актеров и навольняцкой шушеры", - считает, к примеру, пользователь @paramonowa2010.

"Если отпустят, лишний раз власть докажет, что она стала беззубая и боится этих горлопанов, тогда все, считай, капец всему", - выражает солидарность с таким мнением @MetelicaAnd.

"А почему нет. С Голуновым прогнулись, чем Устинов плох? Вопрос в другом, какая формулировка на отмену приговора может быть? Тут тогда попахивает уголовкой следователю, прокурору и судье", - держится на нейтральной стороне @aviator1979avia.

"И ситуация с Голуновым и с Устиновым это вопиющие факты коррупции, которые называются "кумовством", - возражает противникам освобождения артиста @Serg96413087.

"Его вина, что стоя в ожидании встречи, в руках держал мобильник", - уверен @luchemolchat.

"Я не вижу основания для такого приговора. При всем моем неприятии к протестунам новой генерации", - отмечает @Globus_vrn.

Фото: Скриншот twitter.com/i_korotchenko