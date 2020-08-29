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Пострадает Минск. Вильнюс предупредил Лукашенко, пригрозившего закрыть транзит для Литвы
29 августа 2020, 01:25 • 34 • Политика
Вильнюс предупредил Лукашенко, пригрозившего закрыть транзит для Литвы: первым пострадает Минск.
С таким заявлением в пятницу выступил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Он отметил, что запрет на транзит литовских товаров через территорию Белоруссии в первую очередь ударит по самой республике.
Сквернялис также обвинил президента Белоруссии в том, что он "ненавидит" своих граждан.
Скриншот:Facebook/Saulius Skvernelis
Ранее Лукашенко заявил, что может запретить возить товары из литовских портов через Белоруссию. В этом случае вести торговлю с Россией Вильнюсу придётся через Прибалтику или Чёрное море. Аналогичные меры могут быть приняты против Польши.
По словам Лукашенко, грузопотоки, которые идут через Белоруссию, формируют треть всего бюджета Литвы. Глава государства полагает, что для европейских стран потеря удобного транспортного коридора через Белоруссию станет весьма ощутимым ударом.
Напомним, что Латвия, Литва, Эстония и Польша первыми заговорили о введении односторонних санкций против Белоруссии на фоне массовых протестов, которые развернулись в этой стране после президентских выборов. Лукашенко считает, что белорусский майдан активно подпитывают некие внешние силы, которые пытаются дестабилизировать Белоруссию по украинскому сценарию.
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