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Пострадаем первыми: До жителей Франции быстро дошёл замысел Путина о рублях за газ

25 марта 2022, 01:05  •  795 • Политика
23 марта Владимир Путин заявил об отказе России принимать оплату за свой природный газ в евро, долларах и других валютах, которые скомпрометировали себя. Замысел президента России до простых жителей Франции дошёл быстрее, чем до европейских политиков. Народ написал, что он пострадает первым.
Издание Le Figaro рассказало о том, что единственной возможной валютой для расчётов по газовым контрактам России с недружественными странами станет рубль. Изменения коснутся и действующих контрактов. Путин поручил правительству дать директиву "Газпрому" по редактированию имеющихся соглашений. В течение недели Центробанк и Минфин должны определить другие нюансы.
Французские читатели отреагировали на статью десятками комментариев, переводы некоторых из них опубликовал Telegram-канал "Соловьёв".
"Путин очень-очень умный человек", - написал écusettedenoireuil.
GERARD предсказал эффект домино. Если Германия начнёт платить за газ в рублях, то следующим шагом станет продажа за золото, считает житель Франции. Потом и другие страны могут начать требовать альтернативных валют для платежей, но не доллары и евро.
"Мы станем первыми жертвами бездумных и бесполезных санкций", - справедливо заметил gaylle.
"Из-за наших санкций мы разрушили ценность, доверие к нашей валюте (евро и доллару), потому что мы стали присваивать чужую собственность и сбережения", - осознал Nordeur.
"Это же настолько предсказуемо! Но наши политики-мажоры этого не увидели. Какие же они жалкие!" – не удержался от критики европейских властей Le Borgne.

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