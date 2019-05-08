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Постпредство России при ОБСЕ назвало ситуацию с Вышинским кампанией против СМИ
08 мая 2019, 15:39 • 107 • Украина
Постпредство России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе считает продление срока ареста главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому примером кампании Украины против СМИ.
РИА Новости
«Это очередной пример широкомасштабной кампании Киева по преследованию неугодных журналистов, грубого нарушения прав человека и свобод СМИ», — говорится в сообщении постпредства в Twitter.
7 мая стало известно, что Подольский районный суд Киева продлил арест Кириллу Вышинскому до 22 июля.
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