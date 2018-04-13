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Постпредство РФ сообщило время проведения запрошенного Москвой заседания СБ ООН по Сирии

13 апреля 2018, 05:09  •  84 • Политика

ООН, 13 апреля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет в пятницу по запросу России заседание по ситуации вокруг Сирии. Как заявили в постоянном представительстве РФ при всемирной организации, встреча назначена на 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск).

"13 апреля состоится запрошенное Россией открытое заседание Совета Безопасности ООН по теме "Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке", - сообщил пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский. Он уточнил, что встреча должна начаться в 17:00 мск.

Как ранее проинформировал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, Москва планирует созвать заседание Совбеза с участием генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша, чтобы обсудить ситуацию вокруг Сирии и угрозы в адрес Дамаска, прозвучавшие со стороны США. По его словам, в Москве рассчитывают на то, что в Вашингтоне "проявят разум и сдержанность" и воздержатся от силовых акций.

В понедельник Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в населенном пункте Дума близ Дамаска. С утверждением, что 7 апреля там было применено химическое оружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию.

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