Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«На защите исторической правды»: сенат Польши запретил пропаганду идеологии укра...
Мосийчук негодует, что сбежавшего в Австрию журналиста не постигла участь застре...
Как американские списки связаны с глобальным враньём власть имущих
Весной США введут новые санкции (РАКЕТА.News)
Главная / Политика

Постпредство РФ: проект резолюции СБ ООН по химатакам в Сирии "убили" США

01 февраля 2018, 08:54  •  228 • Политика

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты "убили" подготовленный Россией проект Механизма по расследованию химических атак в Сирии, тем самым воспрепятствовав объективному расследованию преступлений. Соответствующую запись опубликовало в четверг в Twitter постоянное представительство РФ при ООН.

"Постоянное представительство США при ООН сознательно упускает из виду то, что они были последние, кто убил нашу резолюцию в Совете Безопасности, которая была призвана расширить и возродить СМР (Совместный механизм ОЗХО и ООН по расследованию химических атак - прим. ТАСС) и сделать его независимым, объективным и профессиональным", - говорится в публикации.

Ранее Россия созвала заседание Совбеза, на котором предложила учредить Независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии. Вашингтон выступил против такой инициативы.

Предлагаемая Москвой комиссия призвана заменить собой СМР, который прекратил существование в ноябре 2017 года. Попытки членов СБ договориться о продлении мандата комиссии не увенчались успехом.

СМР был создан по решению Совбеза в августе 2015 года с целью установления ответственных за совершение атак. За время своего существования комиссия представила семь докладов, в которых назвала сирийские власти причастными к четырем химическим атакам. Россия неоднократно подвергала СМР критике за непрофессиональную работу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

228
Источник
Похожие новости
31 января 2018, 12:09
Трамп призвал тратить деньги налогоплательщиков только на "друзей Америки"
31 января 2018, 18:39
Захарова: Польша угрозами агитирует Европу за дорогой американский газ
31 января 2018, 21:54
Единый день голосования за… мощную русскую армию

01 февраля 2018, 04:24
"Я был депутатом, когда ее брал": Премьер Дании нашел оригинальное оправдание взятке
01 февраля 2018, 10:54
В Конгрессе признали "кремлевский доклад" малозначимой отпиской
01 февраля 2018, 02:24
ВЦИОМ: декларируемый уровень явки на выборы президента составляет 71%
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
26 января 2018, 11:09
Добровольцев просят удалиться
29 января 2018, 01:39
Тема закрыта: Украинский боксер поставил на место журналистов после вопроса о Крыме
26 января 2018, 01:04
Давосская вышиванка и эксклюзивы канала Поpoшенко
25 января 2018, 16:24
Меркель бросила вызов Трампу в Давосе
27 января 2018, 00:54
Искусственный интеллект расшифровал загадочную рукопись Войнича
29 января 2018, 17:54
Не визжите, храбрые американские парни. Не мешайте России сосредотачиваться
26 января 2018, 18:24
Кремль боится Грудинина? Получается, что да!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.