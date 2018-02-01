Постпредство РФ: проект резолюции СБ ООН по химатакам в Сирии "убили" США

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты "убили" подготовленный Россией проект Механизма по расследованию химических атак в Сирии, тем самым воспрепятствовав объективному расследованию преступлений. Соответствующую запись опубликовало в четверг в Twitter постоянное представительство РФ при ООН.

"Постоянное представительство США при ООН сознательно упускает из виду то, что они были последние, кто убил нашу резолюцию в Совете Безопасности, которая была призвана расширить и возродить СМР (Совместный механизм ОЗХО и ООН по расследованию химических атак - прим. ТАСС) и сделать его независимым, объективным и профессиональным", - говорится в публикации.

Ранее Россия созвала заседание Совбеза, на котором предложила учредить Независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии. Вашингтон выступил против такой инициативы.

Предлагаемая Москвой комиссия призвана заменить собой СМР, который прекратил существование в ноябре 2017 года. Попытки членов СБ договориться о продлении мандата комиссии не увенчались успехом.

СМР был создан по решению Совбеза в августе 2015 года с целью установления ответственных за совершение атак. За время своего существования комиссия представила семь докладов, в которых назвала сирийские власти причастными к четырем химическим атакам. Россия неоднократно подвергала СМР критике за непрофессиональную работу.