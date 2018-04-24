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Постпредство РФ при ОЗХО получило ответы Великобритании на вопросы по делу Скрипаля
24 апреля 2018, 10:54 • 122 • Политика
ГААГА, 24 апреля. /ТАСС/. Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило от британской стороны ответы на вопросы по делу Скрипаля. Об этом сообщили ТАСС во вторник в самой миссии.
"Вчера вечером постпредство через Технический секретариат ОЗХО получило ответы от британской стороны, - отметил собеседник агентства. - В настоящее время мы изучаем полученные материалы". Комментировать содержание самих ответов в постпредстве не стали.
Россия передала 13 апреля Великобритании список с вопросами относительно отравления в Солсбери согласно девятой статьи Конвенции о запрещении химического оружия. Ответы на них должны были поступить до 23 апреля включительно. Как заявил ранее представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон, ответы будут направлены не только российской стороне, но и всем странам - членам организации.
4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.
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