Постпредство РФ при ООН: Запад провоцирует боевиков в Сирии на применение химоружия

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ООН, 22 мая. /ТАСС/. Западные страны, противодействуя российским инициативам в Совете Безопасности ООН по борьбе с химическим терроризмом, поощряют сирийских боевиков на применение отравляющих веществ. Об этом говорится в справке по сирийскому "химическому досье", опубликованной во вторник на официальном сайте постоянного представительства РФ при всемирной организации.

Как сообщили в дипмиссии, на протяжении последних трех лет Россия неоднократно предлагала СБ ООН принять резолюцию или хотя бы заявление "с осуждением актов "химического" терроризма в Сирии и Ираке". "К сожалению, все наши соответствующие предложения неизменно встречали жесткое сопротивление со стороны ряда западных государств, предпочитающих упирать лишь на свои голословные обвинения в адрес законного правительства Башара Асада в якобы применении им химоружия. По сути тем самым страны Запада поощряют боевиков, у которых появляется ощущение безнаказанности за применение химоружия", - подчеркнули в постпредстве.

Российская сторона предупредила, что "угроза "химического" терроризма остается вполне реальной, причем не только в Сирии, но и в Ираке и ближневосточном регионе в целом". "Боевики все чаще применяют токсичные химикаты. Более того, они уже располагают технологическими и производственными мощностями по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ, а также наладили разветвленные каналы доступа к их прекурсорам", - говорится в сообщении.

По данным постпредства РФ, "ни для кого не секрет, что в рядах боевиков оказались бывшие офицеры армий государств ближневосточного региона", которые имели отношение к разработке боевых отравляющих веществ в Ираке, Ливии и Сирии до их присоединения к Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). "Даже представители возглавляемой США антиигиловской коалиции не раз заявляли об обнаружении подпольных "фабрик" ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) по производству химоружия", - подчеркнули в дипмиссии.

В ней напомнили, что в январе Россия на фоне утверждений о химических атаках в Сирии внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции о создании "нового легитимного и, что особо важно, абсолютно беспристрастного и высокопрофессионального следственного органа" для изучения этой информации на смену дискредитировавшего себя Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (СМР). "Однако наша инициатива категорически не устраивает западных коллег по СБ ООН. Предлагаемые американцами встречные проекты учитывают лишь незначительную часть наших идей и практически сводят дело к воссозданию СМР со всем набором присущих ему недостатков", - констатировала российская сторона.

После массированной газовой атаки в пригороде Дамаска Восточной Гуте в сентябре 2013 года Совбезом ООН была принята резолюция об уничтожении химического оружия в Сирии. В течение 2014 года из страны было вывезено и ликвидировано 1,2 тыс. тонн отравляющих веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия. Тем не менее в ОЗХО с подачи западных стран склоняются к тому, что власти в Дамаске не полностью раскрыли программу химического оружия страны.

Как напомнили в постпредстве РФ при ООН, еще в апреле 2014 года под давлением США и союзников была создана комиссия по проверке информации, поданной Сирией при вступлении в ОЗХО. В 2016 году Дамаском был дообъявлен ряд лабораторий Научно-исследовательского центра (НИЦ), но руководство ОЗХО "по-прежнему считает объявления САР неполными, что используется странами Запада в качестве повода для обвинений Дамаска в "несоблюдении" Конвенции [о запрещении химического оружия]", отметили в дипмиссии.

Российская сторона пояснила, что внесение поправок в первоначальное объявление - "это рутинная практика, к которой прибегают многие страны - участницы Конвенции". Тем не менее исполнительным советом ОЗХО было принято беспрецедентное решение о беспрепятственном доступе на сирийские военные объекты, выходящее за рамки КЗХО. "Вместе с тем, проведенные во исполнение этого решения две инспекции НИЦ в Барзе и Джамрайе показали отсутствие там каких-либо следов незаявленной деятельности", - обратили внимание в постпредстве РФ.

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