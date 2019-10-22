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Постпредство РФ посоветовало НАТО закупать учебники по истории вместо арктической формы
22 октября 2019, 03:39 • 95 • Политика
БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Постпредство России при НАТО посоветовало Североатлантическому альянсу закупать учебники по истории вместо комплектов зимней формы для проведения операций при температуре минус 40 градусов.
"Агентство НАТО по закупкам заказало зимние камуфляжи (78 тыс. комплектов) и обмундирование для холодной погоды (на €70 млн) для зимних операций при -40°C. Чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО? Может быть, стоит закупить книги по истории про Вторую мировую войну, например про Сталинград?", - говорится в Twitter постпредства.
Согласно сайту Агентства НАТО по закупкам, альянс действительно ищет подрядчика, готового поставить 78 тыс. комплектов зимней камуфляжной формы и на €70 млн зимней одежды, рассчитанной на температуру минус 40 градусов.
Генсек НАТО заявил в конце сентября в Нью-Йорке, что альянс наращивает свое присутствие в Арктике, но старается с учетом позиций России избегать роста напряженности в этом регионе.
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