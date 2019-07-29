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Постпред Зеленского призвал ввести санкции из-за Крымского моста

29 июля 2019, 14:09  •  89 • Украина
Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киеву необходимо рассмотреть вопрос введения санкций в отношении международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.
 
@Krymsky_bridge Twitter
 

«Думаю, что вопрос крымских санкций мы должны на уровне Украины очень серьёзно обсудить. Возможно, тоже внести определённые изменения в законодательство», — заявил он в интервью изданию «Сегодня».

Кориневич подчеркнул, что имеет в виду введение санкций против участвовавших в строительстве Крымского моста компаний.

При этом он считает, что в настоящее время «есть площадка для того, чтобы в целом ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить».

Также Кориневич сомневается в том, что Киев «действительно мог не допустить строительство» Крымского моста.

Ранее «Крыминформ» передавал, что по Крымскому мосту с момента его открытия проехало около 6 млн машин.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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