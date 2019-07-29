|
Постпред Зеленского призвал ввести санкции из-за Крымского моста
29 июля 2019, 14:09 • 89 • Украина
Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киеву необходимо рассмотреть вопрос введения санкций в отношении международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.
@Krymsky_bridge Twitter
«Думаю, что вопрос крымских санкций мы должны на уровне Украины очень серьёзно обсудить. Возможно, тоже внести определённые изменения в законодательство», — заявил он в интервью изданию «Сегодня».
Кориневич подчеркнул, что имеет в виду введение санкций против участвовавших в строительстве Крымского моста компаний.
При этом он считает, что в настоящее время «есть площадка для того, чтобы в целом ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить».
Также Кориневич сомневается в том, что Киев «действительно мог не допустить строительство» Крымского моста.
Ранее «Крыминформ» передавал, что по Крымскому мосту с момента его открытия проехало около 6 млн машин.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июля 2019, 05:39
|
28 июля 2019, 18:39
|
28 июля 2019, 05:54
|
25 июля 2019, 15:54
|
26 июля 2019, 05:09
|
22 июля 2019, 22:54
|
27 июля 2019, 21:39